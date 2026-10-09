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Σε μια νέα εποχή περνά η αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το νέο καθεστώς αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, όπου η παραγόμενη ενέργεια λειτουργούσε ουσιαστικά ως ένας «αντίστροφος μετρητής» και συμψηφιζόταν με την κατανάλωση σε βάθος χρόνου, το net-billing δίνει έμφαση στον συχρονισμό παραγωγής και κατανάλωσης.

Έτσι, το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό και καταναλώνεται εκείνη ακριβώς τη στιγμή μειώνει άμεσα την ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται να αγοράσει ο καταναλωτής από το δίκτυο. Αντίθετα, η παραγωγή που περισσεύει διοχετεύεται στο ηλεκτρικό σύστημα και η αξία της υπολογίζεται με βάση τις τιμές που επικρατούν στην αγορά τις συγκεκριμένες ώρες.

Το νέο τοπίο αποτυπώνεται στον επικαιροποιημένο οδηγό του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), ο οποίος ενσωματώνει τις αλλαγές της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/102876/1958.

Οι νέες δυνατότητες αφορούν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες, ΟΤΑ και ενεργειακές κοινότητες και περιλαμβάνουν διαφορετικές επιλογές, όπως φωτοβολταϊκά με πώληση της πλεονάζουσας παραγωγής, συστήματα μηδενικής έγχυσης, εικονικό συμψηφισμό και εγκαταστάσεις με μπαταρίες.

Η ώρα κατανάλωσης αποκτά μεγαλύτερη σημασία

Η βασική διαφοροποίηση του net-billing βρίσκεται στον ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό. Μεγαλύτερη οικονομική αξία έχει για τον ιδιοκτήτη η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται τη στιγμή κατά την οποία παράγεται, επειδή αντικαθιστά άμεσα ρεύμα που διαφορετικά θα έπρεπε να αγοραστεί από τον προμηθευτή.

Η παραγωγή που δεν καταναλώνεται επιτόπου εγχέεται στο δίκτυο και αποζημιώνεται σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας στις αντίστοιχες ώρες.

Στα οικιακά φωτοβολταϊκά έως 10,8 kWp, η αξία της περίσσειας πιστώνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό του καταναλωτή, ενώ η σύμβαση συμψηφισμού έχει διάρκεια 20 ετών.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, πάντως, εξακολουθούν να υπολογίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια που αντλείται από το δίκτυο. Επομένως, όσο μεγαλύτερο μέρος των αναγκών καλύπτεται απευθείας από το φωτοβολταϊκό, τόσο περιορίζεται η επιβάρυνση. Για την ενέργεια που εξακολουθεί να αγοράζεται από το δίκτυο, όμως, οι σχετικές χρεώσεις παραμένουν.

Αυτό καθιστά καθοριστικό το προφίλ κατανάλωσης. Ένα φωτοβολταϊκό που παράγει κυρίως τις μεσημεριανές ώρες είναι οικονομικά αποδοτικότερο όταν το νοικοκυριό ή η επιχείρηση έχει αυξημένες ανάγκες την ίδια περίοδο.

Η προσθήκη μπαταρίας επιτρέπει την αποθήκευση μέρους της πλεονάζουσας παραγωγής και τη μεταφορά της κατανάλωσης σε μεταγενέστερες ώρες. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ιδιοκατανάλωση, αν και παράλληλα αυξάνεται και το αρχικό κόστος της επένδυσης.

Ο οδηγός παρουσιάζει συγκεκριμένα σενάρια για διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών. Σε εμπορικό κατάστημα με ετήσια κατανάλωση 30.000 kWh, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ισχύος 20 kWp εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει τα έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας κατά 60,9% χωρίς μπαταρία. Με την προσθήκη μπαταρίας χωρητικότητας 20 kWh, η εξοικονόμηση αυξάνεται στο 77,9%.

Σε μικρομεσαία βιομηχανία μέσης τάσης, με ετήσια κατανάλωση 500.000 kWh, φωτοβολταϊκό σύστημα 300 kWp με μηδενική έγχυση οδηγεί, σύμφωνα με το παράδειγμα, σε μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 37,6%. Εφόσον προστεθεί μπαταρία 300 kWh, το ποσοστό φτάνει στο 48,2%.

Αντίστοιχα, για ένα νοικοκυριό με ετήσια κατανάλωση 8.500 kWh, το οποίο χρησιμοποιεί αντλία θερμότητας ή κλιματιστικά για θέρμανση, εξετάζεται σύστημα με φωτοβολταϊκό 5 kWp και μπαταρία 5 kWh. Στην περίπτωση αυτή, το net-billing υπολογίζεται ότι μπορεί να μειώσει τις δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας κατά 53,4%.

Τα ποσοστά αυτά, ωστόσο, είναι ενδεικτικά και δεν αποτελούν εγγυημένες αποδόσεις. Η πραγματική εξοικονόμηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι ώρες και το ύψος της κατανάλωσης, η ισχύς του φωτοβολταϊκού, οι τιμές αγοράς και πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος και, βέβαια, το συνολικό κόστος της επένδυσης.

Φωτοβολταϊκά μπαλκονιού έως 800 W

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα εγκατάστασης των λεγόμενων φωτοβολταϊκών μπαλκονιού, δηλαδή μικρών συστημάτων που συνδέονται μέσω ρευματολήπτη.

Η μέγιστη ισχύς που μπορούν να εγχέουν στο δίκτυο καθορίζεται στα 800 W, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς μπορεί να φτάνει έως τα 1.000 W. Δεν απαιτείται σύμβαση ούτε τέλος σύνδεσης, αλλά ο ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερώνει τον ΔΕΔΔΗΕ μέσω ειδικής ψηφιακής πύλης και να υπάρχει δήλωση από αρμόδιο εγκαταστάτη ή μηχανικό.

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, εάν ένα φωτοβολταϊκό μπαλκονιού παράξει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνεται και η περίσσεια περάσει στο δίκτυο, δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Στο παράδειγμα του ΣΕΦ, νοικοκυριό με κατανάλωση 4.000 kWh ετησίως και φωτοβολταϊκό μπαλκονιού 800 W μπορεί να εξασφαλίσει ετήσιο όφελος 149 ευρώ, περιορίζοντας τα έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας κατά 15,7%. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται και εδώ από το πόσο από το παραγόμενο ρεύμα καταναλώνεται άμεσα.

Αυτοκατανάλωση σε πολυκατοικίες

Το νέο καθεστώς ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για συλλογική αυτοκατανάλωση από τουλάχιστον δύο καταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή συγκρότημα κατοικιών.

Η παραγωγή του φωτοβολταϊκού μπορεί να κατανέμεται μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ στο ίδιο σχήμα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και οι ενεργειακές ανάγκες των κοινόχρηστων χώρων. Έτσι, δημιουργούνται νέες δυνατότητες αξιοποίησης φωτοβολταϊκών και σε πολυκατοικίες, όπου η εγκατάσταση ατομικού συστήματος δεν είναι πάντα εύκολη.

Το πλαίσιο επιτρέπει επίσης την εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης, δηλαδή μπαταριών χωρίς φωτοβολταϊκό. Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να μην εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο.

Η επιλογή μπορεί να αξιοποιηθεί από καταναλωτές που επιθυμούν να αποθηκεύουν ηλεκτρικό ρεύμα και να το χρησιμοποιούν σε διαφορετικές ώρες, χωρίς να διαθέτουν δική τους μονάδα παραγωγής.

Πόσο κοστίζει η σύνδεση

Απλούστερη διαδικασία προβλέπεται για σταθμούς ισχύος έως 100 kW, καθώς δεν απαιτείται προηγούμενη προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τον οδηγό, ο Διαχειριστής πρέπει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εάν η σύνδεση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση του ενδιαφέροντος.

Εφόσον δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα στο δίκτυο, το τέλος σύνδεσης ξεκινά από 370 ευρώ για μονοφασική παροχή φωτοβολταϊκού έως 10,8 kWp. Για τριφασικά συστήματα ισχύος από 55 έως 100 kWp φτάνει τα 520 ευρώ.

Στα μεγαλύτερα συστήματα που συνδέονται στη μέση τάση, το κόστος που αναφέρεται στον οδηγό κυμαίνεται μεταξύ 800 και 1.500 ευρώ. Στα ποσά αυτά προστίθεται ΦΠΑ, ενώ δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες πρόσθετες εργασίες που μπορεί να απαιτηθούν στο δίκτυο.

Πρόσθετος ηλεκτρικός χώρος 10 MW

Για τη διευκόλυνση περισσότερων εγκαταστάσεων αυτοκατανάλωσης, προβλέπεται επιπλέον δυνατότητα απορρόφησης 10 MW ανά υποσταθμό, πέρα από τον ήδη διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο.

Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, αλλά αφορά και περιοχές στις οποίες τα δίκτυα χαρακτηρίζονται κορεσμένα. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι κάθε νέο αίτημα θα γίνεται αυτομάτως αποδεκτό, καθώς εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές δυνατότητες του δικτύου.

Η οικονομική απόδοση ενός φωτοβολταϊκού στο νέο καθεστώς δεν εξαρτάται, επομένως, αποκλειστικά από το μέγεθος της εγκατάστασης. Κρίσιμη γίνεται πλέον η σύμπτωση παραγωγής και κατανάλωσης, όπως και η απόφαση για προσθήκη μπαταρίας, η τιμή με την οποία αποζημιώνεται η πλεονάζουσα ενέργεια και η δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο.

Για τον καταναλωτή, το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος του net-billing βρίσκεται τελικά στο ρεύμα που δεν χρειάζεται να αγοράσει: στην ενέργεια, δηλαδή, που παράγει το φωτοβολταϊκό του και την οποία μπορεί να καταναλώσει ο ίδιος την κατάλληλη στιγμή.

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