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Οι επενδυτές σε ένα από τα σημαντικότερα funds ιδιωτικών κεφαλαίων της Partners Group Holding AG ενέκριναν την πρόταση αναδιάρθρωσής του, καθώς η ελβετική εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων επιχειρεί να εξισορροπήσει τις απαιτήσεις όσων ζητούν να αποσύρουν τα χρήματά τους με τις επιδιώξεις εκείνων που θέλουν να παραμείνουν επενδυτές.

Σύμφωνα με επιστολή προς τους επενδυτές, την οποία επικαλείται το Bloomberg και επιβεβαίωσε η Partners Group, στην έκτακτη γενική συνέλευση της 20ής Νοεμβρίου, το 83% των έγκυρων ψήφων τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης του Global Value SICAV, ύψους 6,6 δισ. ευρώ (7,2 δισ. δολαρίων). Το σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του σε ένα επενδυτικό σχήμα τύπου «ομπρέλας», το οποίο θα περιλαμβάνει δύο διακριτά υποκεφάλαια.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που οι πελάτες μας ενέκριναν την εξέλιξη της καθιερωμένης ευρωπαϊκής επενδυτικής στρατηγικής μας τύπου evergreen», ανέφερε η Partners Group σε ανακοίνωσή της. «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η δομή αυτή θα προσφέρει στους επενδυτές μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή μεταξύ ρευστότητας και συσσώρευσης αποδόσεων».

Η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελβετική εταιρεία, όπως και άλλοι διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων. Η βασική πρόκληση είναι να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας των επενδυτών, σε μια αγορά όπου η πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί σημαντικό χρόνο.

Πώς θα λειτουργούν τα δύο νέα funds

Η διάσπαση θα δημιουργήσει ένα επενδυτικό κεφάλαιο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας των επενδύσεων, και ένα δεύτερο, μεγαλύτερο, ύψους περίπου 5,2 δισ. ευρώ, το οποίο θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ρευστότητας μέσω πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να μπορούν να ικανοποιούνται τα αιτήματα επιστροφής κεφαλαίων.

Το πρώτο κεφάλαιο, που θα έχει ως στόχο τη συσσώρευση αποδόσεων, θα περιλαμβάνει περίπου 150 επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το 2022.

Το δεύτερο, το οποίο θα επικεντρώνεται στις διανομές κεφαλαίων και θα συγκεντρώνει περίπου το 77% του ενεργητικού του υφιστάμενου fund, θα περιλαμβάνει περισσότερες από 350 επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν έως το τέλος του 2022.

Πολλές από τις επενδύσεις που διατηρούν τα μεγαλύτερα evergreen funds της Partners Group πραγματοποιήθηκαν κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Ως εκ τούτου, θεωρείται λιγότερο πιθανό να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με νεότερα επενδυτικά χαρτοφυλάκια μεγαλύτερων αμερικανικών ανταγωνιστών, όπως η Blackstone και η Ares Management.

Ο πρόεδρος της Partners Group, Στέφεν Μάιστερ, είχε δηλώσει στο Bloomberg τον Ιούνιο ότι η εταιρεία εξέταζε το ενδεχόμενο να περιορίσει το συνολικό μέγεθος των evergreen funds της.

Μείωση προμηθειών και περιορισμός των αναλήψεων

Στην επιστολή της Δευτέρας προς τους επενδυτές, η Partners Group γνωστοποίησε επίσης ότι προχωρά σε μείωση των προμηθειών, ενώ παράλληλα περιορίζει προσωρινά στο μισό το ποσό που μπορούν να αποσύρουν οι επενδυτές από το fund.

Ειδικότερα, για τις νέες κατηγορίες μεριδίων, το ανώτατο όριο εξαγορών μειώνεται στο 2,5% της καθαρής αξίας ενεργητικού, από 5% προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας παλαιότερο δημοσίευμα του Bloomberg.