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Η KKR ξεπέρασε την Partners Group και έγινε ο μεγαλύτερος διαχειριστής στην Ευρώπη κεφαλαίων ιδιωτικών αγορών ανοικτού τύπου (evergreen private market funds), καθώς η αμερικανική εταιρεία διευρύνει τη δραστηριότητά της, ενώ η ελβετική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αντιμετωπίζει αιτήματα για αναλήψεις κεφαλαίων.

«Πρόσφατα γίναμε ο μεγαλύτερος διαχειριστής evergreen κεφαλαίων ιδιωτικών αγορών στην Ευρώπη. Προηγουμένως, στην πρώτη θέση βρισκόταν μια ελβετική εταιρεία», δήλωσε σε συνέντευξή του στη Ζυρίχη ο Μάρκους Έγκλοφ, managing director και επικεφαλής διεθνών λύσεων παγκόσμιου πλούτου της KKR, επικαλούμενος στοιχεία της εταιρείας ερευνών του κλάδου Novantigo.

Η αμερικανική εταιρεία private equity κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών evergreen funds με βάση τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά το πρώτο τρίμηνο, με 13,6 δισ. ευρώ στις πλατφόρμες της.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Partners Group αυξήθηκαν επίσης και ανήλθαν σε 13,4 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου, σημειώνοντας άνοδο 400 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025.

«Δραστηριοποιούμαστε σε αυτόν τον τομέα εδώ και τρία χρόνια, επομένως δείχνει ότι, τουλάχιστον στον χώρο του ιδιωτικού πλούτου, έχουμε κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς», ανέφερε ο Έγκλοφ.

Η στροφή των private equity σε ιδιώτες επενδυτές

Η KKR λάνσαρε το πρώτο ευρωπαϊκό evergreen fund της για το κανάλι των επενδυτών ιδιωτικού πλούτου τον Μάιο του 2023, ακολουθώντας την τάση πολλών εναλλακτικών διαχειριστών κεφαλαίων που άνοιξαν γραφεία στη Ζυρίχη για να προσεγγίσουν επενδυτές μέσω συνεργασιών με ιδιωτικές τράπεζες.

Οι εταιρείες private equity στρέφονται ολοένα περισσότερο σε εύπορους ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να ενισχύσουν τις εισροές κεφαλαίων, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές πλησιάζουν τα όρια των κατανομών τους σε επενδύσεις ιδιωτικών αγορών.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η προσπάθεια προσέλκυσης νέων κατηγοριών επενδυτών έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Τα funds ιδιωτικού χρέους (private credit funds), συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που διαχειρίζεται η KKR, αντιμετώπισαν φέτος αιτήματα εξαγορών από επενδυτές, λόγω ευρύτερων ανησυχιών για την ποιότητα του χρέους και την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις εταιρείες λογισμικού που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια private equity.

Η πίεση στην Partners Group

Τα αιτήματα για αναλήψεις έφεραν στο επίκεντρο την Partners Group, τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία private equity στην Ευρώπη.

Η εταιρεία επέβαλε περιορισμό στις εξαγορές από το κορυφαίο evergreen fund της, ύψους 14,5 δισ. δολαρίων, μετά την απότομη αύξηση των αιτημάτων ανάληψης κεφαλαίων.

Η κίνηση αυτή ανέδειξε μια ευρύτερη πίεση που αντιμετωπίζουν τα evergreen funds ιδιωτικών αγορών, όπου οι αναντιστοιχίες μεταξύ ενεργητικού και υποχρεώσεων, καθώς και οι περιορισμοί ρευστότητας, έχουν προκαλέσει αυξημένο ρυθμιστικό έλεγχο.

Παράλληλα, έχουν οδηγήσει αρκετούς διαχειριστές σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις εξόδους των ιδιωτών επενδυτών.

Η KKR βλέπει ευκαιρίες από την αναταραχή

Η τρέχουσα αναταραχή μπορεί να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την KKR, σύμφωνα με τον Έγκλοφ.

«Υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές μας, τόσο διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων όσο και παραδοσιακοί διαχειριστές ενεργητικού, που προσπαθούν επίσης να εισέλθουν σε αυτόν τον χώρο. Έτσι, ο αριθμός των evergreen funds και των σημείων πρόσβασης έχει αυξηθεί σημαντικά», ανέφερε.

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