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Σε αναδιάρθρωση ενός βασικού ευρωπαϊκού evergreen private equity fund προχωρά η Partners Group Holding, το οποίο είχε προηγουμένως περιορίσει τις εξαγορές, καθώς ο διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων επιχειρεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των επενδυτών μετά από ένα κύμα αιτημάτων εξαγοράς.

Η ελβετική εταιρεία σχεδιάζει να μετατρέψει τη στρατηγική Global Value SICAV, ύψους 6,6 δισ. ευρώ, σε umbrella fund με δύο επιμέρους χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παρασκευής. Το umbrella fund είναι ένα επενδυτικό σχήμα «ομπρέλα», δηλαδή ένα ενιαίο fund που περιλαμβάνει κάτω από την ίδια νομική και οργανωτική δομή περισσότερα επιμέρους υποκεφάλαια ή υποχαρτοφυλάκια (sub-funds).

Τα δύο νέα χαρτοφυλάκια θα αφορούν ένα compounding fund, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας, και ένα distributing fund, το οποίο θα δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να «αποκομίζουν αποδόσεις μέσω ρευστοποιήσεων χαρτοφυλακίου».

«Απλοποιούμε την διάρθρωση και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, επιτρέποντας στους επενδυτές να ευθυγραμμίζουν τα κεφάλαιά τους με τις ανάγκες ρευστότητας και τους στόχους απόδοσης, χωρίς συμβιβασμούς», ανέφερε η εταιρεία.

Πρόσθεσε ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει «σημαντική πρόσθετη επένδυση» από τον ισολογισμό της στο compounding fund, παράλληλα με νέους θεσμικούς πελάτες.

Η πίεση από τις εξαγορές

Η Partners Group, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη, περιόρισε τον Ιούνιο τις αναλήψεις από τη στρατηγική Global Value SICAV, καθώς η ανησυχία των επενδυτών που είχε επηρεάσει τα private credit funds νωρίτερα μέσα στη χρονιά άρχισε να επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες assets.

Η εταιρεία, με έδρα το Μπαάρ της Ελβετίας, διαχειρίζεται περίπου 186 δισ. δολάρια, εκ των οποίων το 29% βρίσκεται σε evergreen οχήματα.

Η Partners Group θεωρείται πρωτοπόρος στα evergreen funds, τα οποία λειτουργούν χωρίς προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης και συνήθως επιτρέπουν στους επενδυτές να αποσύρουν τουλάχιστον μέρος των κεφαλαίων τους ανά τρίμηνο, αντί να δεσμεύουν τα χρήματά τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 30 τέτοια funds σε πέντε κατηγορίες assets.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παρασκευής, τα δύο νέα υποχαρτοφυλάκια θα δημιουργηθούν με βάση διαφορετικές επενδυτικές vintage pools.

Οι επενδυτές θα μπορούν να διατηρήσουν την υφιστάμενη έκθεσή τους στη στρατηγική Global Value SICAV, να μετατρέψουν μερίδια από το distributing fund στο compounding fund ή να εξαγοράσουν μερίδια από ένα ή και τα δύο υποχαρτοφυλάκια.

Οι νέοι επενδυτές θα μπορούν να τοποθετηθούν στο compounding fund, το οποίο θα έχει προσαρμοστεί σε μέγεθος ώστε να υποστηρίζει αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και ανάπτυξη των επενδύσεων.

Η αναδιάρθρωση της evergreen στρατηγικής εντάσσεται, σύμφωνα με την Partners Group, στη γραμμή των κατευθύνσεων που έχει θέσει για τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της.

Η προτεινόμενη μετατροπή σε umbrella fund υπόκειται στην έγκριση των μετόχων.

«Εργαστήκαμε στενά με τους συνεργάτες διανομής μας καθώς προετοιμάζαμε αυτή την εξέλιξη και έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους», δήλωσε ο Ρομπέρτο Καγκνάτι, partner και επερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Partners Group.

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