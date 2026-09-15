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Η αγορά των πεπτιδίων εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της βιομηχανίας ευεξίας, με podcasts, διασημότητες και influencers να προωθούν προϊόντα που υπόσχονται ταχύτερη απώλεια βάρους, αύξηση της μυϊκής μάζας και επιβράδυνση της γήρανσης. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό εμπόδιο, η αγορά τους.

Σε αντίθεση με τα εγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία περνούν από κλινικές δοκιμές, ελέγχους των ρυθμιστικών αρχών και διατίθενται μέσω φαρμακείων, μεγάλο μέρος της διαδικτυακής αγοράς πεπτιδίων λειτουργεί, εκτός αυτού του πλαισίου. Φθηνότερες ουσίες αποστέλλονται απευθείας από εργαστήρια του εξωτερικού, χωρίς ιατρική συνταγή ή ασφαλιστική κάλυψη, ενώ συχνά συνοδεύονται από προειδοποιήσεις ότι «δεν προορίζονται για ανθρώπινη χρήση».

Γιατί πολλοί δέχονται μόνο Bitcoin

Οι τράπεζες και τα δίκτυα πιστωτικών καρτών συχνά αρνούνται να συνεργαστούν με προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη νομική «γκρίζα ζώνη», εξαιτίας των ρυθμιστικών και νομικών κινδύνων που συνδέονται με προϊόντα των οποίων τα οφέλη για την υγεία δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά. Ως αποτέλεσμα, ολοένα και περισσότεροι πωλητές αποδέχονται αποκλειστικά πληρωμές με Bitcoin. Η πρακτική αυτή προσελκύει ακόμη και ανθρώπους που μέχρι πρότινος ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στα κρυπτονομίσματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ζακ, 49χρονου διευθυντή μάρκετινγκ από τις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Έπειτα από μήνες αναζήτησης της ρετατρουτίδης, ενός πεπτιδίου για την απώλεια βάρους που αναπτύσσει η Eli Lilly, βρήκε έναν προμηθευτή στην Κίνα, ο οποίος προσφέρθηκε να του πουλήσει 20 φιαλίδια αυτού που ισχυριζόταν ότι ήταν η πειραματική ουσία.

Το συνολικό κόστος ανήλθε σε μόλις 240 δολάρια, ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιστοιχούσε περίπου σε προμήθεια ενός έτους. Αντίθετα, ένας μεταπωλητής στις Ηνωμένες Πολιτείες θα του κόστιζε περίπου 300 δολάρια τον μήνα. Υπήρχε όμως ένας όρος: η πληρωμή έπρεπε να γίνει αποκλειστικά σε Bitcoin. Ο Ζακ, που ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί το επώνυμό του, θεωρούσε επί χρόνια το Bitcoin υπερβολικά κερδοσκοπικό και ένα περιουσιακό στοιχείο «χωρίς πραγματική αξία».

Η μεγάλη διαφορά στην τιμή, ωστόσο, τον έκανε να αλλάξει γνώμη. «Η διαφορά στο κόστος ήταν τόσο μεγάλη που άξιζε να πάρω αυτό το ρίσκο», δήλωσε.

Άνοδος 700%

Σύμφωνα με το Βloomberg, οι προμηθευτές πεπτιδίων που δραστηριοποιούνται στη γκρίζα αγορά έλαβαν 32 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 700% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Με τον σημερινό ρυθμό ανάπτυξης, η αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Για τον Ζακ, η διαδικασία αποτέλεσε μια ταχύρρυθμη εισαγωγή στον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο προμηθευτής του έστειλε σύνδεσμο με οδηγίες για την αγορά και αποστολή κρυπτονομισμάτων. Μέσα σε λίγες ημέρες, άνοιξε λογαριασμό στην Coinbase, αγόρασε Bitcoin για πρώτη φορά και το μετέφερε στο ψηφιακό πορτοφόλι του πωλητή. Το δέμα έφτασε στο σπίτι του περίπου μία εβδομάδα αργότερα. Η περίπτωση του Ζακ αναδεικνύει μία από τις πιο διαχρονικές χρήσεις των κρυπτονομισμάτων, την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ασαφές νομικό καθεστώς.

Η ζήτηση για πεπτίδια αυξάνεται ραγδαία. Πρόκειται για μικρές αλυσίδες αμινοξέων που συμμετέχουν στη ρύθμιση πολλών βασικών βιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. Παρότι οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές επανεξετάζουν το συγκεκριμένο πεδίο και ενδέχεται να χαλαρώσουν στο μέλλον ορισμένους περιορισμούς, η αγορά βασίζεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό στα ψηφιακά νομίσματα, καθώς οι προμηθευτές δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών.

Τα κρυπτονομίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια σε συναλλαγές που αποφεύγουν οι τράπεζες και οι εταιρείες πιστωτικών καρτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η πλατφόρμα Silk Road, η οποία συνέδεσε το Bitcoin με τις παράνομες διαδικτυακές αγορές ναρκωτικών πριν κλείσει από τις αμερικανικές αρχές το 2013.

Σήμερα, σύμφωνα με το Bloomberg, η αγορά των πεπτιδίων αξιοποιεί την ίδια υποδομή, αλλά απευθύνεται σε ένα διαφορετικό κοινό: καταναλωτές προϊόντων ευεξίας, οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τα κρυπτονομίσματα ούτε με το dark web. «Πρόκειται για μια αγορά όπου πολλοί αγοραστές χρησιμοποιούν για πρώτη φορά κρυπτονομίσματα και πιθανότατα δεν είχαν ποτέ αγοράσει ναρκωτικά μέσω του Silk Road ή άλλων σκοτεινών αγορών», εξηγεί η Σάρα Γκράχαμ, ανώτερη αναλύτρια πληροφοριών της Chainalysis.

Η αγορά αυξάνεται

Αντίστοιχα ευρήματα παρουσιάζει και η εταιρεία κυβερνοασφάλειας TRM Labs. Οι ερευνητές της διαπίστωσαν ότι κινεζικές χημικές εταιρείες επεκτείνονται δυναμικά στην παραγωγή πεπτιδίων. Συνδυάζοντας δεδομένα από το blockchain με ανοικτές πηγές για κατασκευαστές χημικών πρόδρομων ουσιών, υπολόγισαν ότι οι εισροές κρυπτονομισμάτων στον κλάδο ανήλθαν στα 41,4 εκατομμύρια δολάρια το 2025, αυξημένες κατά 20% σε ετήσια βάση, παρά την αυξημένη πίεση από τις διωκτικές αρχές.

«Η αγορά είναι τεράστια και συνεχίζει να επεκτείνεται», δήλωσε ο Άρι Ρέντμπορντ, επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs. «Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει άλλη αγορά φαρμάκων στον κόσμο που να αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο τα πεπτίδια».

Υποσχέσεις χωρίς επαρκείς αποδείξεις

Τα πεπτίδια προωθούνται ως προϊόντα που βοηθούν στην αύξηση της μυϊκής μάζας, στην ταχύτερη αποκατάσταση του οργανισμού, στη βελτίωση του ύπνου, της συγκέντρωσης και στην επιβράδυνση της γήρανσης. Παρότι γνωστά ενέσιμα φάρμακα όπως τα Zepbound και Wegovy βασίζονται επίσης σε πεπτίδια και έχουν περάσει από αυστηρές κλινικές δοκιμές και εγκρίσεις, υπάρχει παράλληλα μια τεράστια αγορά αντίστοιχων προϊόντων χωρίς επαρκή δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους στον άνθρωπο.

Πολλά από αυτά πωλούνται διαδικτυακά ως «χημικά για ερευνητική χρήση», συνοδευόμενα από εμφανείς προειδοποιήσεις ότι δεν έχουν εγκριθεί από τον FDA και δεν προορίζονται ούτε για ανθρώπους ούτε για ζώα.

«Μια πραγματική Άγρια Δύση»

Ο Λι Ρόουζμπους, πρόεδρος της American Academy of Peptide Medicine, χαρακτηρίζει τη σημερινή αγορά «μια πραγματική Άγρια Δύση». Κατά την άποψή του, ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο θα περιόριζε τον αριθμό των εταιρειών που πωλούν προϊόντα αποκλειστικά για ερευνητική χρήση και θα έδινε στους ασθενείς καλύτερη πρόσβαση σε ασφαλή φαρμακευτικά προϊόντα. Υπάρχουν ήδη ενδείξεις αλλαγής.

Ο οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ συγκροτεί συμβουλευτική επιτροπή προκειμένου να εξετάσει εάν ορισμένα δημοφιλή πεπτίδια θα μπορούσαν να παρασκευάζονται νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει ταχθεί υπέρ της νομιμοποίησης ορισμένων πεπτιδίων, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα μετατοπιστεί η ζήτηση μακριά από τη μαύρη αγορά.

Το ενδιαφέρον για τα πεπτίδια αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Σε μια μικρή παμπ στο Μανχάταν διακοσμημένη με αντικείμενα σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν πρόσφατα για να παρακολουθήσουν διάλεξη σχετικά με τα πεπτίδια. Ο ιδρυτής του California Peptide Club, Τζούλιους Ρίτερ, παρουσίασε τη χημεία των πεπτιδίων, τις πιθανές εφαρμογές τους, αναφέρθηκε σε ορισμένους κινδύνους και ολοκλήρωσε την ομιλία του κάνοντας στον εαυτό του ένεση μπροστά στο κοινό, το οποίο τον χειροκρότησε.

Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις, παραδεχόμενος ότι χρησιμοποιεί ο ίδιος πεπτίδια για την αύξηση της τεστοστερόνης του, ενώ υποβάθμισε σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Τα πεπτίδια έχουν πλέον γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ όσων ασχολούνται με τη γυμναστική και το biohacking, με σημαντική συμβολή από γνωστούς podcasters όπως οι Joe Rogan και Andrew Huberman. Ακόμη και η ηθοποιός Jennifer Aniston είχε δηλώσει το 2023 στη Wall Street Journal ότι ενσωμάτωσε εβδομαδιαίες ενέσεις πεπτιδίων στη ρουτίνα αντιγήρανσής της.

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή

Καθώς τα πεπτίδια απέκτησαν μεγαλύτερη δημοσιότητα, οι ρυθμιστικές αρχές ενίσχυσαν την εποπτεία τους, ωθώντας πολλούς προμηθευτές ακόμη πιο βαθιά στη γκρίζα αγορά. Η ζήτηση, ωστόσο, δεν μειώθηκε. Οι καταναλωτές απλώς βρήκαν νέους τρόπους πληρωμής. «Μία από τις πρώτες χρήσεις των κρυπτονομισμάτων ήταν στις σκοτεινές διαδικτυακές αγορές», σημειώνει ο Ρέντμπορντ.

«Η βασική υπόσχεση των crypto είναι η μεταφορά αξίας πέρα από τα σύνορα. Έτσι, όσοι δρουν εκτός του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορούν πλέον να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά από ποτέ». Ο Ζακ έχει πλέον φτάσει στο επιθυμητό βάρος και δηλώνει ότι πιθανότατα δεν θα αγοράσει ξανά πεπτίδια απευθείας από την Κίνα.

Την επόμενη φορά προτιμά να απευθυνθεί σε προμηθευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη κι αν το κόστος είναι υψηλότερο. Το κατά πόσο αυτό θα του προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα για το τι ακριβώς περιέχουν οι ενέσεις που χρησιμοποιεί, ωστόσο, παραμένει ασαφές.

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