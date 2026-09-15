Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι ΗΠΑ και η Κίνα συζητούν τη δραστική μείωση των δασμών σε ορισμένα προϊόντα, μεταξύ των οποίων αμερικανικές εξαγωγές ενέργειας και αγροτικών προϊόντων — μια πιθανή ένδειξη ότι η σύνοδος των ηγετών των δύο χωρών την επόμενη εβδομάδα θα οδηγήσει σε παράταση της ετήσιας εμπορικής εκεχειρίας.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε συμφωνία για τη μείωση των δασμών σε κινεζικές πρώτες ύλες και άλλα προϊόντα που εισάγουν και χρησιμοποιούν οι αμερικανικές βιομηχανίες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις. Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο ενός προηγούμενου σχεδίου για αμοιβαίες μειώσεις δασμών σε εμπορικές συναλλαγές ύψους περίπου 30 δισ. δολαρίων.

Ενδεικτικό του κεντρικού ρόλου που αναμένεται να διαδραματίσει ο αγροτικός τομέας στις συνομιλίες είναι το γεγονός ότι εκπρόσωποι της κρατικής εταιρείας εμπορίας τροφίμων Cofco ενδέχεται να συνοδεύσουν τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ όταν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές του Bloomberg. Περισσότερες από δώδεκα εταιρείες εξετάζεται επίσης να συμμετάσχουν σε αντιπροσωπεία διευθύνοντων συμβούλων, αν και δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παρότι μια τέτοια συμφωνία θα είχε περιορισμένο εύρος — το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 400 δισ. δολάρια κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους — θα αποτελούσε ένδειξη ότι οι δύο πλευρές διατηρούν επαρκές επίπεδο συνεργασίας ώστε να παραμείνει σε ισχύ η δασμολογική εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Μια συμφωνία θα έδειχνε επίσης ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο μπορούν να διατηρήσουν τις σχέσεις τους σε σταθερή τροχιά, παρά το διευρυνόμενο χάσμα ως προς την αντιμετώπιση της τεχνητής νοημοσύνης, των ελέγχων στις εξαγωγές και του καθεστώτος της Ταϊβάν.

Η Κίνα σημειώνει σταθερή πρόοδο ως προς τη δέσμευσή της να αγοράζει 25 εκατ. τόνους αμερικανικής σόγιας ετησίως έως το 2028, έχοντας πρόσφατα ξεπεράσει το μισό του φετινού στόχου — μια θετική εξέλιξη στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Σι θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης που θα περιλαμβάνει επίσης επίσημο κρατικό δείπνο. Η Κίνα δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τις ημερομηνίες του ταξιδιού του Σι, κάτι που συνήθως κάνει μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

Διαβάστε ακόμη

Στο κάδρο του διασυνοριακού ανταγωνισμού οι ελληνικές τράπεζες (πίνακες)

Ενεργειακό ντόμινο «φουσκώνει» τον λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Μega τουριστικό- οικιστικό project σε 169 στρέμματα στην Αργολίδα – Ποιος γνωστός όμιλος «τρέχει» την επένδυση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ