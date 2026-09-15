Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Φιλοξενία μαζί με κατοικία περιλαμβάνονται στο νέο project που προωθεί σε έκταση 169 στρεμμάτων στην Αργολίδα ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ένα ακόμη ηχηρό όνομα που επενδύει στην περιοχή προσβλέποντας στις περαιτέρω προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της Πελοποννήσου.

Μέσω της 100% θυγατρικής Αργολική Ριβιέρα Μ.Α.Ε., ο όμιλος προχωρά τώρα για τις αδειοδοτικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες με ιδιωτική πολεοδόμηση για ένα έργο που στην πλήρη ανάπτυξή, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές εγκρίσεις και διαδικασίες, αφορά συνολική προτεινόμενη δόμηση 32.444 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου και ξενοδοχείου 295 κλινών.

Η Αργολική Ριβιέρα ΜΑΕ, με μετοχικό κεφάλαιο σήμερα στα 27 εκατ. ευρώ, ιδρύθηκε προ τετραετίας, το 2022, χρονιά κατά την οποία πραγματοποιήθηκε και η αγορά ακινήτων στην περιοχή. Ειδικότερα, με βάση τη σχετική πρόταση πολεοδομικής μελέτης, η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της σήμερα, έκταση συνολικής επιφάνειας 169,4 στρεμμάτων στην περιοχή «Πετροθάλασσα » του δήμου Ερμιονίδας, θέση «Σινδόνι».

Η έκταση, όπως αναφέρεται στο σχετικό φάκελο της τεχνικής έκθεσης, «στο σύνολό της εμπίπτει στην περιοχή αναζήτησης Π.Ε.Ρ.ΠΟ (Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης για την αξιοποίηση μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων ή οικοδομικών συνεταιρισμών με οργανωμένο σχέδιο, υποδομές και ειδικούς όρους δόμησης) του δήμου Ερμιονίδας».

Η νέα πολεοδομική πρόταση αφορά στην αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης όπως αυτό εγκρίθηκε με ΦΕΚ του 2017 στο τμήμα της έκτασης επιφανείας σχεδόν 114 και σε επέκταση αυτής σε έκταση επιφανείας 55 στρεμμάτων για την οποία έχει εκδοθεί ήδη από πέρυσι βεβαίωση οικιστικής καταλληλόλητας.

Ως προς την περιοχή του έργου, όπως επισημαίνεται στο φάκελο «απέχει 204 χιλιόμετρα από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» οδικώς και 215 χιλιόμετρα από τον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», ενώ στο δήμο Ερμιονίδας εντοπίζονται λιμενικές εγκαταστάσεις όπως το λιμάνι Ερμιόνης σε απόσταση από το έργο περί τα 7,4 χιλιόμετρα οδικώς, το Μετόχι, για μεταφορά προς την Υδρα, σε απόσταση περί τα 25 χιλιόμετρα, το λιμάνι και η μαρίνα στο Πόρτο Χέλι στα 9 χιλιόμετρα και το λιμάνι Κοιλάδας στα 16 χιλιόμετρα. από το έργο οδικώς».

Τι περιλαμβάνει η πρόταση

Με την πολεοδομική πρόταση δημιουργούνται συνολικά 7 Οικοδομικά Τετράγωνα (ΟΤ) και προβλέπονται κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις σε ποσοστό 51 % της συνολικής έκτασης. «Η συνολική έκταση αποτελείται από δύο επί μέρους τμήματα: το Τμήμα Α συνολικής έκτασης 113,929 στρ. και το Τμήμα Β συνολικής έκτασης 55,495 στρ.

Πρόκειται για ενιαία έκταση η οποία προκύπτει από το άθροισμα μίας πολεοδομημένης έκτασης 113.929τ.μ. η οποία προσαυξάνεται με όμορη έκταση μεγαλύτερη των 50 στρ. μη δασική, η οποία δεν δεσμεύεται από διατάξεις ίδιου νομικού καθεστώτος (δάση, αρχαιολογικοί χώροι, κ.λ.π), και η οποία επιτρέπεται να οργανωθεί πολεοδομικά από κοινού με αυτήν, ως ενιαία συνολική περιοχή επιφάνειας 169.423,75τ.μ, με την κατάλληλη τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τη λειτουργικότερη πολεοδομική οργάνωση της συνολικής περιοχής», αναφέρεται στον τεχνικό φάκελο.

Το γήπεδο είναι σήμερα αδόμητο και αποτελεί χέρσα γη με ελάχιστα δέντρα, κυρίως ελιές. Στο παραλιακό μέτωπο έχουν καθοριστεί οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας, ενώ υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα βασικά δίκτυα υποδομής (ηλεκτροδότηση, αποχέτευση) ενώ η ύδρευση της προς πολεοδόμηση έκτασης θα εξασφαλισθεί μέσω του Δήμου στο πλαίσιο του προγραμματισμού του για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης.

Στο ΟΤ 3 (με χρήση τουρισμός – αναψυχή), πρόκειται να χωροθετηθεί ξενοδοχειακή μονάδα με συνολικό αριθμό κλινών στις 295 κλίνες και πραγματοποιούμενη δόμηση 9.290 τ.μ.. Οι υπόλοιπες οικιστικές χρήσεις (με χρήση κατοικία) που θα αναπτυχθεί στα υπόλοιπα Οικοδομικά Τετράγωνα θα έχει συνολικό εμβαδόν 23.154 τ.μ., με συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση τελικά στα 32.444 τ.μ.. Επιπλέον, καθορίζεται και χώρος για ελικοδρόμιο/πεδίο προσγείωσης- απογείωσης ελικοπτέρων με την τήρηση των σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης του έργου. Ο πληθυσμός που εκτιμάται ότι θα φιλοξενεί σε πλήρη λειτουργία η περιοχή της ΠΕΡΠΟ αντιστοιχεί σε 800 άτομα.

Το αιτιολογικό της πρότασης

Όπως αναφέρεται στο φάκελο, με την πολεοδομική πρόταση προτείνεται «η χωρική διαφοροποίηση των δύο βασικών χρήσεων που προβλέπονται από τον προτεινόμενο πολεοδομικό κανονισμό.

Η χρήση τουρισμού – αναψυχής καταλαμβάνει ένα ενιαίο τμήμα της όλης έκτασης και η παραθεριστική κατοικία διαχέεται σε όλη την υπόλοιπη έκταση.

Σκοπός του διαχωρισμού των χρήσεων είναι ο περιορισμός της συγκέντρωσης της κυκλοφορίας σε ένα τμήμα του οικισμού , στο Ο.Τ 3 το οποίο οργανώνεται σε ακραία θέση και περιβάλλεται από ευρείς κοινόχρηστους χώρους του οικισμού έτσι ώστε η κατοικία αναπτύσσεται στα υπόλοιπα 6 Ο.Τ που διατηρούν γειτνίαση μεταξύ τους αλλά διατηρούν την «απομόνωση» που είναι επιθυμητή από την τουριστική μονάδα.

Το σχήμα της έκτασης οδηγεί επίσης στην οργάνωση του οικισμού σε δύο τμήματα, το ένα βόρεια της υφιστάμενης και εγκεκριμένης δημοτικής οδού και το δεύτερο νότια αυτής».

Σε σχέση με τις λοιπές υποδομές, μεταξύ άλλων, δημιουργείται ένας κεντρικός κοινωφελής χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων, επί της κεντρικής οδού και σε κεντροβαρική θέση του οικισμού, όπου οι κλίσεις του εδάφους είναι ήπιες και επιτρέπουν τις διαμορφώσεις των γηπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων ( γήπεδα μπάσκετ ή τένις).

Σε χώρο προς ανατολάς σε οριακή θέση του σχεδίου χωροθετείται ο χώρος τεχνικών υποδομών του βιολογικού επεξεργασίας λυμάτων και των εγκαταστάσεων της μονάδας αφαλάτωσης.

Επίσης στο βορειοδυτικό άκρο του οικισμού δημιουργείται πεδίο προσγείωσης – απογείωσης ελικοπτέρου για την εξυπηρέτηση του οικισμού. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 1.305 τ.μ που θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 60 οχημάτων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών που θα χρησιμοποιούν τον κεντρικό χώρο αθλητικών δραστηριοτήτων.

Διαβάστε ακόμη

Πώς θα εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι

Το χωριό που ζει από τον πηλό

Αγορά ακινήτου κάτω από την αντικειμενική: Πόσα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ