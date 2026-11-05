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Σε περικοπή περίπου 200 θέσεων εργασίας στο Λονδίνο προχώρησε η UBS τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα πλησιάζει στην ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της Credit Suisse, περισσότερα από τρία χρόνια μετά την ιστορική εξαγορά που απέτρεψε την κατάρρευση της ανταγωνίστριάς της.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις και επικαλείται το Bloomberg, οι περικοπές ανακοινώθηκαν εσωτερικά το τελευταίο διάστημα και αφορούν σε διαφορετικές δραστηριότητες του ομίλου, μεταξύ των οποίων η διαχείριση περιουσίας (wealth management) και η επενδυτική τραπεζική (investment banking).

Προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις στο προσωπικό, η UBS προσφέρει σε ορισμένους από τους εργαζομένους που επηρεάζονται τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλες θέσεις εντός του ομίλου.

Μείωση προσωπικού 18% μετά την εξαγορά

Η εξαγορά της Credit Suisse στις αρχές του 2023 είχε οδηγήσει το συνολικό εργατικό δυναμικό της UBS σε σχεδόν 120.000 εργαζομένους, δημιουργώντας έναν τραπεζικό κολοσσό με σημαντική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Έκτοτε, ο αριθμός των εργαζομένων έχει μειωθεί κατά περίπου 18%, καθώς η τράπεζα προχωρά σε συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων, κατάργηση επικαλυπτόμενων θέσεων και αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών της λειτουργιών.

Το Bloomberg είχε μεταδώσει το 2023 ότι η UBS σχεδίαζε τελικά να περιορίσει το συνδυασμένο προσωπικό των δύο τραπεζών κατά περίπου 30%. Ωστόσο, η ίδια η τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο τελικό στόχο για τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα καταργηθούν.

Οι τελευταίες περικοπές πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη περίοδο για τις δραστηριότητες της UBS στο Λονδίνο, όπου ο όμιλος διατηρεί σημαντική παρουσία, με κεντρικές εγκαταστάσεις στο 5 Broadgate.

Παράλληλα, οι νεότεροι επενδυτικοί τραπεζίτες της UBS στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) έλαβαν φέτος μικρότερες μισθολογικές αυξήσεις κατά την προαγωγή τους στην πρώτη βαθμίδα του associate, έπειτα από αλλαγές στο σύστημα αμοιβών της τράπεζας.

Στόχος η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης έως το τέλος του 2026

Η UBS συμφώνησε να εξαγοράσει την Credit Suisse στις αρχές του 2023, όταν η τότε δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα βρισκόταν αντιμέτωπη με τον κίνδυνο κατάρρευσης.

Έκτοτε, ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, έχει αναλάβει την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες τραπεζικές συγχωνεύσεις των τελευταίων ετών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων και πελατειακών λογαριασμών, την ενοποίηση τεχνολογικών συστημάτων και την κατάργηση θέσεων εργασίας που έχουν καταστεί περιττές λόγω της συγχώνευσης.

Ο Ερμότι έχει επισημάνει τους τελευταίους μήνες ότι η ενσωμάτωση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, με τις μέχρι στιγμής εξελίξεις να δείχνουν ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει εφικτό.

Η σύγκρουση με την ελβετική κυβέρνηση για τα κεφάλαια

Παρά την πρόοδο της συγχώνευσης, η UBS βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαφορετική πρόκληση: τη διαφωνία της με την ελβετική κυβέρνηση σχετικά με τις μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό.

Η κυβέρνηση και οι εποπτικές αρχές της Ελβετίας επιδιώκουν να υποχρεώσουν την τράπεζα να διακρατεί περισσότερα κεφάλαια έναντι των συμμετοχών της σε θυγατρικές του εξωτερικού, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης του τραπεζικού εποπτικού πλαισίου.

Η εφαρμογή των νέων κανόνων θα μπορούσε να περιορίσει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων της UBS, επηρεάζοντας τη δυνατότητά της να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα διαθέσιμα κεφάλαιά της.

Η τράπεζα αντιτίθεται έντονα στο προτεινόμενο πακέτο, το οποίο βρίσκεται πλέον στη νομοθετική διαδικασία της Ελβετίας.

Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της Credit Suisse σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς διαδικασίας αναδιάρθρωσης για την UBS, η οποία καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στην περαιτέρω μείωση του κόστους και στις αυστηρότερες εποπτικές απαιτήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική της κερδοφορία.