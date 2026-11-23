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Διαφορετική εικόνα από την υπόλοιπη Ευρώπη εμφανίζει η ελληνική τραπεζική αγορά στον ανταγωνισμό για τα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με νέα ανάλυση της UBS. Ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι πιέσεις στην τιμολόγηση των νέων στεγαστικών υποχωρούν, στην Ελλάδα ενισχύονται, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τα περιθώρια κερδοφορίας των τραπεζών. Αντίθετα, στις καταθέσεις χωρίς καθορισμένη διάρκεια, οι συνθήκες ανταγωνισμού παραμένουν σχετικά σταθερές.

Η UBS παρουσιάζει έναν νέο δείκτη παρακολούθησης του ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές τράπεζες, εξετάζοντας την τιμολόγηση στεγαστικών δανείων και καταθέσεων σε 16 αγορές και καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις λίγες αγορές όπου ο ανταγωνισμός στα στεγαστικά δάνεια έχει ενταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο.

Η Ελλάδα κινείται αντίθετα από την ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026, οι συνθήκες τιμολόγησης των νέων στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα εμφανίζονται κατά 29 μονάδες βάσης δυσμενέστερες για τις τράπεζες σε σχέση με αυτό που θα αναμενόταν βάσει της ιστορικής συμπεριφοράς των επιτοκίων.

Μάλιστα, η απόκλιση επιδεινώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, αποτελώντας ένδειξη ότι οι ανταγωνιστικές πιέσεις ενισχύθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου.

Ο δείκτης ανταγωνισμού της UBS για τα ελληνικά στεγαστικά διαμορφώνεται στο 1,28, επίπεδο που υποδηλώνει αισθητά μεγαλύτερη πίεση από το ιστορικά συνηθισμένο.

Η εικόνα είναι διαφορετική στην ευρωζώνη συνολικά, όπου η UBS καταγράφει ευνοϊκότερες συνθήκες τιμολόγησης κατά 18 μονάδες βάσης σε σχέση με τις προβλέψεις του υποδείγματός της.

Ειδικότερα, στη Γερμανία η θετική απόκλιση φτάνει τις 38 μονάδες βάσης, στην Ολλανδία τις 34 και στο Βέλγιο τις 33 μονάδες βάσης.

Αντίθετα, αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις, αντίστοιχες με την ελληνική περίπτωση, εντοπίζονται κυρίως στη Νορβηγία και την Ιρλανδία, όπου οι αποκλίσεις διαμορφώνονται στις 32 και 23 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

Η Ελλάδα καταγράφει επομένως μία από τις μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις στην τιμολόγηση στεγαστικών δανείων μεταξύ των αγορών που εξετάζει η UBS.

Τι σημαίνει για την κερδοφορία των τραπεζών

Η μεγαλύτερη ένταση του ανταγωνισμού στα στεγαστικά υποδηλώνει ότι οι τράπεζες προσφέρουν νέες χρηματοδοτήσεις με επιτόκια χαμηλότερα από εκείνα που θα δικαιολογούσε η συνήθης σχέση τους με τα επιτόκια αναφοράς.

Αυτό μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια κέρδους από τη νέα παραγωγή στεγαστικών δανείων, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες επιχειρούν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους.

Ωστόσο, η UBS διευκρινίζει ότι οι 29 μονάδες βάσης δεν αποτελούν άμεση εκτίμηση για τη μείωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου των ελληνικών τραπεζών.

Ο δείκτης αφορά τις συνθήκες τιμολόγησης των νέων δανείων και όχι το συνολικό υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο. Επομένως, η επίδραση στα έσοδα εξαρτάται από τον όγκο των νέων χορηγήσεων, τη σύνθεση των δανείων και τον ρυθμό ανατιμολόγησης του χαρτοφυλακίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εντονότερος ανταγωνισμός μπορεί να συμβαδίζει με αυξημένη ζήτηση στεγαστικών δανείων, χωρίς απαραίτητα να συνεπάγεται αντίστοιχη υποχώρηση των συνολικών επιτοκιακών εσόδων.

Διαφορετική εικόνα στις καταθέσεις

Στις ευρωπαϊκές καταθέσεις, η UBS εντοπίζει την αντίστροφη τάση. Ο ανταγωνισμός ενισχύεται κυρίως στις προθεσμιακές καταθέσεις, καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να προσελκύσουν χρηματοδότηση προσφέροντας υψηλότερες αποδόσεις στους αποταμιευτές.

Στην ευρωζώνη, οι ανταγωνιστικές πιέσεις στις προθεσμιακές καταθέσεις βρίσκονται 13 μονάδες βάσης πάνω από τα συνήθη επίπεδα, έχοντας επιδεινωθεί κατά 6 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση.

Συνολικά, σε 11 από τις 15 αγορές για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η πίεση στις προθεσμιακές καταθέσεις είναι υψηλότερη από το κανονικό.

Η μεγαλύτερη απόκλιση εντοπίζεται στη Βρετανία, όπου φτάνει τις 46 μονάδες βάσης, ενώ σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται στη Γερμανία, στο Βέλγιο και στην Αυστρία.

Για την Ελλάδα, η UBS δεν δημοσιεύει αντίστοιχο δείκτη προθεσμιακών καταθέσεων, γεγονός που δεν επιτρέπει την άμεση σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες.

Στις καταθέσεις χωρίς καθορισμένη διάρκεια, ωστόσο, η εικόνα εμφανίζεται ουσιαστικά σταθερή. Ο ελληνικός δείκτης διαμορφώνεται στο 0,27, με μηδενική απόκλιση σε μονάδες βάσης και χωρίς μεταβολή σε τριμηνιαία βάση.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι συνθήκες τιμολόγησης στις συγκεκριμένες καταθέσεις δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά, παρά τον εντονότερο ανταγωνισμό που παρατηρείται σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές και τραπεζικά προϊόντα.

Ο ανταγωνισμός ως παράγοντας για τα επιτοκιακά έσοδα

Η UBS θεωρεί ότι, πέρα από την πορεία των επιτοκίων αναφοράς, ο ανταγωνισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων.

Το υπόδειγμά της εξετάζει τη συμπεριφορά των επιτοκίων των νέων εργασιών σε σχέση με την ιστορική τους σύνδεση με τα επιτόκια αναφοράς, επιτρέποντας τον εντοπισμό ασυνήθιστων αποκλίσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 90% της μεταβολής των διαφορών επιτοκίων εξηγείται κατά μέσο όρο από τα επιτόκια αναφοράς.

Το υπόλοιπο μέρος συνδέεται με παράγοντες όπως η ένταση του ανταγωνισμού, χωρίς όμως κάθε απόκλιση να μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε αυτόν.

Για την ελληνική τραπεζική αγορά, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι ο ανταγωνισμός στα νέα στεγαστικά δάνεια ενισχύεται, την ώρα που η τιμολόγηση των καταθέσεων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παραμένει σχετικά σταθερή.

Η εξέλιξη αυτής της διαφοροποίησης θα αποτελέσει μία από τις παραμέτρους που θα επηρεάσουν τα περιθώρια των νέων τραπεζικών εργασιών, καθώς οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν περαιτέρω ανάπτυξη των δανειακών τους χαρτοφυλακίων.