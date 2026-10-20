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Υπό πίεση παραμένει ο χρυσός, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και περιπλέκουν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ειδικότερα όσον αφορά τις επόμενες αυξήσεις των επιτοκίων.

Το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματευόταν κοντά στα 4.145 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας υποχωρήσει κατά 0,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο παρουσίαζε διακυμάνσεις κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε μηνών, μετά τη δήλωση του Ιράν ότι δεν έχει «άλλη επιλογή» από το να επιβάλει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, Αμερικανοί νομοθέτες εξέφρασαν αντιρρήσεις για τη συμφωνία εξαγωγών ντίζελ με τη Ρωσία, την οποία προώθησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων πιέζουν τον χρυσό

Πρόσθετες πιέσεις στις τιμές του χρυσού ασκεί η διατήρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων στα αυξημένα επίπεδα που διαμορφώθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών περιόρισε μέρος της ζήτησης για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, οδηγώντας τις αποδόσεις τους υψηλότερα και επιβαρύνοντας τις προοπτικές του πολύτιμου μετάλλου.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χρυσό, καθώς η άνοδος των αποδόσεων καθιστά πιο ελκυστικές τις τοποθετήσεις σε τίτλους που προσφέρουν τόκο, σε σύγκριση με ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποδίδει επιτόκιο.

Fed: Κάτω από 20% η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο

Οι επενδυτές επιχειρούν να προβλέψουν την επόμενη κίνηση της Fed, καθώς η αμερικανική κεντρική τράπεζα συνεχίζει την προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού.

Ο πρόεδρός της, Κέβιν Γουόρς, με την ομιλία του την Παρασκευή, δεν έδωσε ενδείξεις που να ανατρέπουν τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.

Ως αποτέλεσμα, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης υποχώρησε σε λιγότερο από 20%, ενώ στα τέλη του προηγούμενου μήνα είχε φτάσει έως και περίπου 66,7%.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώνει την επαναξιολόγηση των προσδοκιών της αγοράς για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Παρά τις πιέσεις, ο χρυσός έχει διατηρηθεί γενικά πάνω από το επίπεδο των 4.100 δολαρίων ανά ουγγιά μέχρι στιγμής τον Οκτώβριο.

Η αγορά φαίνεται να βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης, μετά την πτώση άνω του 6% τον Σεπτέμβριο, παρά την ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου και τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων.

Ωστόσο, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου παραμένει περίπου 20% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να αποδίδουν πιθανότητα 90% σε μία ακόμη αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους.

Το ενδεχόμενο υψηλότερου κόστους δανεισμού αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς αυξάνει το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν προσφέρει τόκο.

Οριακή άνοδος για χρυσό και ασήμι – Υποχωρεί το δολάριο

H τιμή spot του χρυσού κατέγραφε οριακή άνοδο 0,1%, στα 4.144,15 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι ενισχυόταν κατά 0,6%, στα 57,44 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ μικρά κέρδη σημείωναν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Την ίδια στιγμή, ο Bloomberg Dollar Spot Index, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού άλλων νομισμάτων, υποχωρούσε κατά 0,2%.