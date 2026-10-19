Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ανοδικά κινείται ο χρυσός, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και οι μειωμένες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε έως και κατά 0,6%, προσεγγίζοντας τα 4.190 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το Brent υποχώρησε από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Οι επενδυτές αξιολογούν τις ενδείξεις ότι η προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή διατηρείται κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο, παρά τις νέες εξάρσεις των συγκρούσεων στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη συνεδρίαση της Fed, καθώς οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για το αν η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων.

Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν επηρεάζει τον χρυσό

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο χρυσός και το πετρέλαιο ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό αντίθετη πορεία.

Οι διαταραχές στις μεταφορές ενεργειακών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή προκάλεσαν επιτάχυνση του πληθωρισμού, ωθώντας μεγάλες κεντρικές τράπεζες να αυστηροποιήσουν τη νομισματική τους πολιτική.

Η αύξηση των επιτοκίων αποτελεί συνήθως αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο ή άλλη τακτική απόδοση.

Αντίθετα, όταν οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια υποχωρούν, ο χρυσός γίνεται σχετικά πιο ελκυστικός, ιδιαίτερα όταν μειώνονται και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Η πρόσφατη αποκλιμάκωση του πετρελαίου περιορίζει μέρος των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, δημιουργώντας περιθώρια στήριξης της τιμής του πολύτιμου μετάλλου.

Fed: Μόλις 15% η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία του χρυσού διαδραματίζουν οι προσδοκίες για τις επόμενες αποφάσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον στο 15% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της Fed.

Η εκτίμηση αυτή διαμορφώθηκε μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, οι οποίες ερμηνεύθηκαν ως ένδειξη ότι η τράπεζα θα μπορούσε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτόν τον μήνα.

Η προοπτική μιας προσωρινής παύσης στον κύκλο νομισματικής σύσφιγξης λειτουργεί υποστηρικτικά για τον χρυσό, καθώς περιορίζει την πίεση που ασκούν τα υψηλότερα επιτόκια στις αποτιμήσεις του.

Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό.

Η πτώση των τεχνολογικών μετοχών ενισχύει τη ζήτηση

Πέρα από τις προσδοκίες για τη Fed, ο χρυσός βρίσκει στήριξη και στην αναταραχή των χρηματιστηριακών αγορών.

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, που συνδέονται με τις αυξανόμενες αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον για το πολύτιμο μέταλλο.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών των ομολόγων έχει οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδόσεις, περιορίζοντας το κόστος ευκαιρίας από τη διακράτηση χρυσού.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η πορεία των επενδυτικών κεφαλαίων που τοποθετούνται σε ETFs με φυσική κάλυψη σε χρυσό.

Οι επενδυτές αυξάνουν τις συμμετοχές τους στα συγκεκριμένα προϊόντα επί 13 συνεχόμενες εβδομάδες, αποτυπώνοντας τη διατηρούμενη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει έναν επιπλέον παράγοντα στήριξης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με γεωπολιτική αβεβαιότητα, μεταβολές στις προσδοκίες για τα επιτόκια και αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο χρυσός στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot) ενισχυόταν κατά 0,2%, στα 4.172,71 δολάρια ανά ουγγιά, στις πρωινές συναλλαγές στο Λονδίνο.

Το ασήμι κατέγραφε μεγαλύτερη άνοδο, κατά 0,9%, στα 57,51 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ανοδικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot, που αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι καλαθιού βασικών νομισμάτων, παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητος.