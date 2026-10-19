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Του Enrique Diaz-Alvarez,*

Το δολάριο ΗΠΑ κατέγραψε την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του σε πέντε εβδομάδες, παρά την ανοδική έκπληξη στην έκθεση για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου. Ο γενικός CPI αυξήθηκε στο 3,7%, ο δομικός δείκτης ξεπέρασε τις προσδοκίες και οι τιμές παραγωγού ενισχύθηκαν. Η αρχική αντίδραση των αγορών οδήγησε υψηλότερα τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και το δολάριο, όμως μέχρι την Παρασκευή και οι δύο κινήσεις είχαν αντιστραφεί πλήρως. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έκλεισε την εβδομάδα περίπου 15 μ.β. χαμηλότερα, ενώ ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε έναντι σχεδόν όλων των βασικών νομισμάτων. Η άμεση αφορμή ήταν οι έντονες ρευστοποιήσεις στις μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι ροές προς ασφαλή καταφύγια κατευθύνθηκαν στα κρατικά ομόλογα και στο ελβετικό φράγκο, όχι όμως στο δολάριο. Η αδυναμία του αμερικανικού νομίσματος να ενισχυθεί μετά από μια υψηλότερη από το αναμενόμενο ένδειξη πληθωρισμού στις ΗΠΑ και σε μια εβδομάδα αποφυγής ρίσκου υποδηλώνει μια μονόπλευρη αγορά, στην οποία οι περισσότεροι κερδοσκόποι που ήθελαν να αγοράσουν δολάρια το έχουν ήδη κάνει. Τα στοιχεία για τις κερδοσκοπικές τοποθετήσεις δείχνουν μεγάλη και έντονα μονόπλευρη καθαρή θέση υπέρ του δολαρίου και θεωρούμε ότι το αμερικανικό νόμισμα έχει βρει ένα ανώτατο όριο, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η Fed έχει πλέον εισέλθει στην περίοδο σιωπής πριν από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου και το βασικό γεγονός της εβδομάδας θα είναι η δημοσίευση, την Παρασκευή, των δεικτών PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Οκτώβριο παγκοσμίως. Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου την Τρίτη και ο CPI Σεπτεμβρίου την Τετάρτη είναι οι τελευταίες σημαντικές ανακοινώσεις πριν από την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας στις 5 Νοεμβρίου. Το ΑΕΠ της Κίνας για το τρίτο τρίμηνο ανακοινώνεται τη Δευτέρα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη έκθεση δεδομένης της εύθραυστης εσωτερικής ζήτησης στην κινεζική οικονομία. Η μεταβλητότητα στις αγορές μετοχών θα μπορούσε να μεταδοθεί και στις αγορές συναλλάγματος, καθώς Tesla και Meta ανακοινώνουν αποτελέσματα την Τετάρτη και οι αναταράξεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα για τις αγορές. Η επόμενη εβδομάδα είναι γεμάτη σημαντικά γεγονότα: ο βρετανικός Προϋπολογισμός και η απόφαση της Fed στις 28 Οκτωβρίου και η συνεδρίαση της ΕΚΤ μία ημέρα αργότερα.

Στερλίνα

Η στερλίνα ήταν το νόμισμα με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών νομισμάτων, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 1% έναντι του δολαρίου και μικρά κέρδη έναντι του ευρώ. Το ΑΕΠ Αυγούστου εξέπληξε ανοδικά και ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης είναι πλέον ο ισχυρότερος των τελευταίων τεσσάρων ετών. Τα βρετανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν παράλληλα με την παγκόσμια αγορά ομολόγων, ενώ το ΔΝΤ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρειάζεται να επιταχύνει τη μείωση του ελλείμματος, γεγονός που αφαιρεί μέρος της πίεσης ενόψει του Προϋπολογισμού. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Andrew Bailey δήλωσε ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής ελάχιστες ενδείξεις ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας περνούν στους μισθούς και στις ευρύτερες τιμές. Αυτό καθιστά κρίσιμα τα στοιχεία CPI της Τετάρτης και τα στοιχεία για τους μισθούς της Τρίτης για την αύξηση επιτοκίων τον Νοέμβριο, την οποία οι αγορές σε μεγάλο βαθμό αναμένουν. Με την οικονομία να υπεραποδίδει και τον κίνδυνο από τον Προϋπολογισμό να φαίνεται λιγότερο ανησυχητικός, θεωρούμε ότι η ισορροπία των κινδύνων για τη στερλίνα τείνει προς την ανοδική πλευρά.

Ευρώ

Το κοινό νόμισμα ανέκαμψε μέτρια, καταγράφοντας την πρώτη εβδομαδιαία άνοδό του σε περισσότερο από έναν μήνα και τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων δύο μηνών την Πέμπτη. Το ευρώ ήταν σαφώς ωφελημένο από την υποχώρηση του δολαρίου, καθώς οι κερδοσκοπικές τοποθετήσεις εις βάρος του βρίσκονται στα πιο ακραία επίπεδα των τελευταίων ετών. Το κλείσιμο θέσεων που είχαν στηθεί με προσδοκία πτώσης του ευρώ θα μπορούσε να παρατείνει αυτή την ανάκαμψη ακόμη και χωρίς κάποια θετική εξέλιξη από το Παρίσι. Τα προβλήματα δεν έχουν εξαφανιστεί: μια ουσιαστική δημοσιονομική προσαρμογή στη Γαλλία παραμένει απίθανη πριν από τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, ενώ η ΕΚΤ φαίνεται απρόθυμη να προχωρήσει σε περαιτέρω σύσφιγξη. Οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI της Παρασκευής είναι η μοναδική σημαντική ανακοίνωση πριν από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ την επόμενη εβδομάδα.

Δολάριο ΗΠΑ

Η εκτίμησή μας για μια μέτρια ένδειξη του δομικού πληθωρισμού δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς ο δομικός CPI αυξήθηκε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο. Οι αγορές αύξησαν προσωρινά την αποτίμηση της πιθανότητας αύξησης επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο μετά την έκθεση για τον CPI, όμως στη συνέχεια οι προσδοκίες υποχώρησαν ξανά, καθώς δύο αξιωματούχοι της Fed έδειξαν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιασύνη για νέα αύξηση.

Διατηρούμε την εκτίμησή μας ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα αυτόν τον μήνα, αν και αναμένουμε ότι η απόφαση θα προκαλέσει διαφωνίες και δεν θα επαναληφθεί η ομοφωνία της προηγούμενης συνεδρίασης. Επισημαίνουμε ότι η συμπεριφορά των αγορών την περασμένη εβδομάδα δείχνει πως ακόμη και δυσμενή νέα για τον πληθωρισμό δεν φαίνεται πλέον να μπορούν να οδηγήσουν το δολάριο υψηλότερα. Εάν η διόρθωση στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης βαθύνει, οι επιπτώσεις της για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στις ΗΠΑ θα είναι σαφώς αρνητικές για το δολάριο. Σε αντίθεση με τις παγκόσμιες ρευστοποιήσεις στα ομόλογα τον Σεπτέμβριο, οι αναταράξεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελούν πρωτίστως αμερικανική ιστορία και, συνεπώς, οι ροές προς ασφαλή καταφύγια δεν κατευθύνονται προς το δολάριο.

*Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury