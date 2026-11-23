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Οι τράπεζες παραχωρούν όλο και περισσότερο στην Τράπεζα της Αγγλίας ορισμένα από τα πιο επικίνδυνα περιουσιακά τους στοιχεία σε αντάλλαγμα για μετρητά.

Η ανταλλαγή αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μηχανισμού «Indexed Long-Term Repo» της Τράπεζας της Αγγλίας, ο οποίος αποσκοπεί στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσω της παροχής ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δανείζονται μετρητά έναντι εξασφαλίσεων τριών επιπέδων ποιότητας.

Αυτά τα λεγόμενα περιουσιακά στοιχεία «Level C», στα οποία περιλαμβάνονται χαρτοφυλάκια στεγαστικών δανείων, δανείων προς μικρές επιχειρήσεις και καταναλωτικών πιστώσεων αποτελούσαν κατά καιρούς τον Οκτώβριο σχεδόν το ήμισυ του συνόλου.

Ενώ αυτή η ανταλλαγή επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μειώσουν τον κίνδυνο στους ισολογισμούς τους, ενδέχεται να συσσωρεύει συστημικούς κινδύνους στο μέλλον. Το γεγονός ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν εξασφαλίσεις χαμηλότερης ποιότητας θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από μετρητά αυτή τη στιγμή.

Από τη σκοπιά της Τράπεζας της Αγγλίας, στόχος της είναι να επιτρέψει στους δανειστές να εξασφαλίζουν αποθεματικά για πληρωμές και για προληπτικούς λόγους και όχι μόνο σε περιόδους κρίσης. Έχει ήδη καταφέρει να εξαλείψει το στίγμα που συνοδεύει τη χρήση των διευκολύνσεων Short-Term Repo, προσφέροντας φθηνή χρηματοδότηση για να διασφαλίσει την επαρκή ροή χρημάτων και δημιουργώντας μια δυναμική αγορά για τις τράπεζες.

Τώρα καταφέρνει να επαναλάβει τη διαδικασία με τη μακροπρόθεσμη διευκόλυνσή της. Με αυτή την εβδομαδιαία δημοπρασία ILTR, οι τράπεζες μπορούν να δανειστούν χρήματα για έξι μήνες.

Η πίεση προς τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν αυτές τις διευκολύνσεις λαμβάνει χώρα αφού η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε σχεδόν κατά το ήμισυ τα χαρτοφυλάκιά της σε κρατικά ομόλογα, σε επίπεδο λίγο κάτω από τα 500 δισεκατομμύρια λίρες από το υψηλό που είχε σημειώσει πριν από περίπου πέντε χρόνια, αποστραγγίζοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα από το σύστημα.

Ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά ζητούν από την Τράπεζα της Αγγλίας να καταστήσει τα long-term repo ακόμη πιο ελκυστικά ή να πραγματοποιεί τις κινήσεις της καθημερινά.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν άφθονο από αυτό το είδος εξασφαλίσεων επιπέδου C, καθώς τα εν λόγω δάνεια αποτελούν τον πυρήνα της δραστηριότητας των βρετανικών τραπεζών και των οικοδομικών συνεταιρισμών. Η μετατροπή τους σε αποθεματικά μπορεί, επομένως, να προσφέρει μεγαλύτερη βελτίωση στη ρευστότητα σε σύγκριση με την ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων που είναι ήδη σχετικά ρευστά, όπως τα κρατικά ομόλογα.

Η αύξηση των εξασφαλίσεων επιπέδου C φέτος θα μπορούσε επίσης να τροφοδοτηθεί από τη λήξη δανείων στο πλαίσιο του Term Funding Scheme της Τράπεζας της Αγγλίας για την περίοδο της πανδημίας. Το πρόγραμμα αυτό παρείχε δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του lockdown, και εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 36 δισεκατομμύρια λίρες σε εκκρεμότητα, με το μεγαλύτερο μέρος να συγκεντρώνεται στις μεγάλες εμπορικές τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου. Καθώς τα δάνεια λήγουν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να χρειαστεί να αντικαταστήσουν αυτή την πηγή χρηματοδότησης.

Η ρευστοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων στις ιδιωτικές αγορές μπορεί να είναι δαπανηρή — και μερικές φορές αδύνατη — επειδή είναι σχετικά μη ρευστά και επικίνδυνα, καθιστώντας την κεντρική τράπεζα έναν από τους λίγους δανειστές που είναι πρόθυμοι να το πράξουν.

Αυτό έχει το τίμημά του: η Τράπεζα της Αγγλίας χρεώνει περισσότερα για πιο επικίνδυνες εξασφαλίσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι τράπεζες λαμβάνουν λιγότερα μετρητά έναντι ενός δεδομένου ποσού περιουσιακών στοιχείων. Η διαφορά έναντι του επιτοκίου αναφοράς της BOE που χρεώνεται για το Level C είναι 15 μονάδες βάσης, σε σύγκριση με πέντε μονάδες βάσης για το Level B και μόλις τρεις μονάδες βάσης για το Level A.

Πρόκειται, ωστόσο, για ένα σχετικά περιορισμένο επιπλέον κόστος. Αντίθετα, η κύρια διευκόλυνση short-term repos της Τράπεζας της Αγγλίας δεν δέχεται αυτές τις εξασφαλίσεις χαμηλότερης ποιότητας, ενώ η ΕΚΤ έχει καταστήσει αυστηρότερες τις απαιτήσεις της όσον αφορά τις εξασφαλίσεις.