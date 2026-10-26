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Οι ισχυρές οικονομίες της Ασίας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από πολλές άλλες από μια πιθανή κατάρρευση του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις ραγδαία αυξανόμενες εξαγωγές και να προκαλέσει αναταραχές στις αγορές, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η περιοχή είναι «ιδιαίτερα εκτεθειμένη», καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και «ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις χρηματοπιστωτικές αγορές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε το Γραφείο Μακροοικονομικών Ερευνών της ASEAN+3 σε πρόσφατη έκθεση. «Μια άτακτη διόρθωση θα μπορούσε, επομένως, να εξαπλωθεί μέσω πολλαπλών διαύλων», από το εμπόριο έως τις ροές κεφαλαίων και το κόστος χρηματοδότησης.

Η παγκόσμια κούρσα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε εξαγωγές που σπάνε κάθε ρεκόρ σε πολλές ασιατικές οικονομίες, οι οποίες κατασκευάζουν τα τσιπ και άλλα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που απαιτούνται για τα κέντρα δεδομένων. Ωστόσο, αυξάνονται οι αμφιβολίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με τους επενδυτές να εκφράζουν ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας και τις κυκλικές συναλλαγές, τις οποίες φαίνεται να χρηματοδοτούν η μία την άλλη.

Ορισμένες από τις αγορές της περιοχής, όπως αυτή της Νότιας Κορέας, είναι σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που τις εκθέτει σε κίνδυνο σε περίπτωση δραστικής ανατιμολόγησης. Άλλες αγορές, όπως η Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ, έχουν αρχίσει να κινούνται σε στενή συνάρτηση με τα περιουσιακά στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας των ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαταραχές θα μπορούσαν να μεταδοθούν ακόμη και χωρίς την ύπαρξη εγχώριου παράγοντα ενεργοποίησης, σύμφωνα με την AMRO.

Η ομάδα των αναλυτών της εταιρείας παρακολουθεί ένα ευρύ φάσμα δεικτών για να αξιολογήσει την πιθανότητα μιας διόρθωσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης της Ασίας, συμπεριλαμβανομένων των αποτιμήσεων των εταιρειών, της μόχλευσης, των πηγών χρηματοδότησης και της υποκείμενης ζήτησης.

«Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις, αλλά θα λέγαμε ότι δεν είναι ακόμη σοβαρές», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της AMRO, Ρουνσάνα Πονγκσαπάρν.