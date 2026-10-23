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Σήμα αυξημένου κινδύνου εκπέμπουν οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων, καθώς οι ανησυχίες για τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, οδηγούν τους επενδυτές σε αναζήτηση ασφαλέστερων τοποθετήσεων. Οι δείκτες πιστωτικού κινδύνου καταγράφουν τη μεγαλύτερη επιδείνωση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με τις πιέσεις να επεκτείνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την Ασία.

Η έντονη μεταβλητότητα στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αρχίζει πλέον να επηρεάζει ευρύτερα τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας τη ζήτηση για κρατικούς τίτλους που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τα ασφάλιστρα κινδύνου των εταιρικών ομολόγων διεθνώς διευρύνθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2025, φτάνοντας έως και τις 129 μονάδες βάσης.

Η εξέλιξη αντανακλά την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στον εταιρικό δανεισμό, καθώς η αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην AI ενισχύεται.

Η Ασία στο επίκεντρο των πιέσεων

Οι ασιατικές αγορές εταιρικού χρέους δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες από το κύμα αποστροφής κινδύνου.

Την Παρασκευή, οι διαφορές αποδόσεων στα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης ασιατικών επιχειρήσεων που έχουν εκδοθεί σε δολάρια διευρύνθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Ιούλιο, ακολουθώντας την επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς πιστωτικές αγορές.

Η αύξηση των spreads σημαίνει ότι οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση για να διακρατήσουν εταιρικό χρέος αντί ασφαλέστερων κρατικών τίτλων.

Ο Γκάρι Ενγκ (Gary Ng), ανώτερος οικονομολόγος της Natixis, εκτιμά ότι η αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πιστωτικός κίνδυνος αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Ο πιστωτικός κίνδυνος καθορίζει πλέον τις εξελίξεις και η Ασία δεν μπορεί να μείνει έξω από την καταιγίδα», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η αυξημένη αποστροφή κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά απέναντι στις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με άλλους διεθνείς παράγοντες, ενδέχεται να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα.

Η εικόνα των επιμέρους αγορών επιβεβαιώνει τη γενικευμένη πίεση.

Σύμφωνα με στοιχεία συναλλαγών που επικαλείται το Bloomberg, τα συμβόλαια ασφάλισης έναντι πιστωτικής αθέτησης (CDS) στην Ασία διευρύνθηκαν νωρίτερα κατά περίπου 1,5 μονάδα βάσης, φτάνοντας τις 78 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, τα πιστωτικά spreads των κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3 έως 5 μονάδες βάσης, ενώ οι διαφορές αποδόσεων στα κινεζικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας διευρύνθηκαν έως και κατά 5 μονάδες βάσης.

Ανάλογες πιέσεις καταγράφηκαν στην Ινδία και τη Νότια Κορέα, όπου τα spreads των εταιρικών τίτλων αυξήθηκαν έως και κατά 3 μονάδες βάσης.

Η αμφισβήτηση των επενδύσεων στην AI αλλάζει το κλίμα

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται πλέον το ερώτημα εάν οι τεράστιες δαπάνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα καταφέρουν να αποφέρουν τις αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις.

Οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε ένα πρωτοφανές κύμα επενδύσεων, με σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης να στηρίζεται στον δανεισμό.

Ωστόσο, όσο αυξάνονται τα απαιτούμενα κεφάλαια, τόσο εντονότερος γίνεται ο προβληματισμός για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι οι επενδύσεις αυτές να μετατραπούν σε επαρκή κέρδη.

Η ανησυχία ότι η AI μπορεί να μην αποδώσει οικονομικά τόσο γρήγορα όσο αναμένουν οι αγορές έχει προκαλέσει μαζική αναθεώρηση επενδυτικών τοποθετήσεων, οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες στις μετοχές του κλάδου.

Οι διαφωνίες μεταξύ κορυφαίων επενδυτών αναδεικνύουν το μέγεθος της αβεβαιότητας.

Ο Κεν Γκρίφιν (Ken Griffin), ιδρυτής της Citadel, έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο δημιουργίας φούσκας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Blackstone, Τζον Γκρέι (Jon Gray), εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς η ζήτηση παρουσιάζει σχεδόν παραβολική αύξηση.

Οι δύο προσεγγίσεις αποτυπώνουν το βασικό δίλημμα της αγοράς: από τη μία πλευρά, οι προοπτικές μιας τεχνολογικής επανάστασης και, από την άλλη, ο κίνδυνος οι αποτιμήσεις και οι επενδύσεις να έχουν κινηθεί ταχύτερα από τη δημιουργία πραγματικών εσόδων.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αγορά εταιρικών ομολόγων, καθώς η χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω χρέους αυξάνει την ευαισθησία των επιχειρήσεων σε ενδεχόμενη επιβράδυνση της κερδοφορίας τους.

Ισχυρό ράλι στα αμερικανικά και ιαπωνικά κρατικά ομόλογα

Ενώ τα εταιρικά ομόλογα δέχονται πιέσεις, τα κρατικά χρεόγραφα που θεωρούνται ασφαλέστερα προσελκύουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατέγραψαν την καλύτερη ημερήσια επίδοσή τους εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, με τις τιμές να ενισχύονται σε ολόκληρη την καμπύλη των λήξεων.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι ιαπωνικοί κρατικοί τίτλοι, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν προστασία από την αναταραχή στις διεθνείς αγορές.

Η στροφή αυτή αποτυπώνει μια χαρακτηριστική μεταβολή στην επενδυτική συμπεριφορά: οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους σε εταιρικό πιστωτικό κίνδυνο και κατευθύνονται σε τίτλους που θεωρούν ότι προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η αύξηση της ζήτησης για κρατικά ομόλογα οδηγεί τις τιμές τους υψηλότερα και τις αποδόσεις τους χαμηλότερα, σε αντίθεση με τα εταιρικά χρεόγραφα, όπου η διεύρυνση των spreads αντανακλά την απαίτηση για υψηλότερη αποζημίωση έναντι του κινδύνου.

Αυτή η αντίθετη πορεία αναδεικνύει την ένταση της μεταστροφής του επενδυτικού κλίματος.

«Αρχή μιας πιο παρατεταμένης επανατιμολόγησης του κινδύνου»

Για ορισμένους αναλυτές, η πρόσφατη επιδείνωση δεν αποτελεί απλώς μια βραχυπρόθεσμη αντίδραση στις απώλειες των τεχνολογικών μετοχών.

Ο Λάκσμαν Ρ. (Lakshmanan R), επικεφαλής ανάλυσης εταιρικού χρέους Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας στην CreditSights, με έδρα τη Σιγκαπούρη, εκτιμά ότι οι αγορές μπορεί να βρίσκονται στην αρχή μιας ευρύτερης αναπροσαρμογής των αποτιμήσεων.

«Θεωρώ ότι αυτή είναι η αρχή μιας πιο παρατεταμένης επανατιμολόγησης του πιστωτικού κινδύνου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα της συσσώρευσης πολλαπλών διεθνών κινδύνων, οι οποίοι επηρεάζουν διαδοχικά τις αγορές.

Η ανησυχία για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και το ενδεχόμενο διατήρησης υψηλού κόστους δανεισμού συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο προσεκτικοί.

Ο αναλυτής της CreditSights εκτιμά ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία η ρευστότητα και η υψηλή πιστοληπτική ποιότητα.

Πού στρέφονται οι επενδυτές

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Lakshmanan δηλώνει ότι προτιμά την ενίσχυση των διαθέσιμων μετρητών στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, καθώς και την τοποθέτηση σε εργαλεία της χρηματαγοράς.

Παράλληλα, εμφανίζεται θετικός απέναντι σε ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Στην αγορά εταιρικού χρέους, δίνει προτεραιότητα στους τίτλους επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) έναντι των ομολόγων υψηλής απόδοσης και μεγαλύτερου κινδύνου (high yield).

Η στρατηγική αυτή αντανακλά την ανάγκη περιορισμού της έκθεσης σε πιθανή επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών, χωρίς να εγκαταλείπεται πλήρως η αγορά ομολόγων.

Το κρίσιμο ερώτημα για τους επόμενους μήνες είναι εάν η αμφισβήτηση της χρηματοδότησης της AI θα παραμείνει περιορισμένη στον τεχνολογικό κλάδο ή θα εξελιχθεί σε ευρύτερη αναπροσαρμογή του εταιρικού πιστωτικού κινδύνου.

Προς το παρόν, η διεύρυνση των spreads από τις ΗΠΑ μέχρι την Ασία και η ισχυρή ζήτηση για κρατικούς τίτλους δείχνουν ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν την κατάσταση με αυξημένη επιφυλακτικότητα.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα των τελευταίων συνεδριάσεων: η ανησυχία για το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται πλέον στις μετοχές, αλλά αρχίζει να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο οι αγορές τιμολογούν το εταιρικό χρέος σε παγκόσμιο επίπεδο.