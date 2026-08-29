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Η Purple Style Labs, η εταιρεία που διαχειρίζεται τη γνωστή πλατφόρμα Pernia’s Pop-Up Shop, ετοιμάζεται να εισαγάγει τις μετοχές της στο χρηματιστήριο της Ινδίας την ερχόμενη εβδομάδα. Η αρχική δημόσια προσφορά επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την εκρηκτική αυξανόμενη ζήτηση για πολυτελείς γάμους και ενδύματα ειδικών περιστάσεων στην πιο πολυπληθή χώρα του κόσμου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας.

Στήριξη από το Μπόλιγουντ και στόχος τα 71 εκατομμύρια δολάρια

Ο πολυεμπορικός λιανοπωλητής πολυτελών ειδών μόδας, ο οποίος χαίρει της υποστήριξης κορυφαίων αστέρων του Μπόλιγουντ όπως ο Σαχ Ρουκ Χαν και ο Σαλμάν Χαν, σχεδιάζει την έκδοση νέων μετοχών συνολικής αξίας έως και 6,8 δισεκατομμυρίων ρουπιών (71,3 εκατομμύρια δολάρια). Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί μεταξύ 546 και 575 ρουπιών ανά μετοχή.

Η Purple Style έχει οικοδομήσει το επιχειρηματικό της μοντέλο πάνω στην παράδοση της Ινδίας για μεγαλοπρεπείς γαμήλιες τελετές. Διαθέτει δημιουργίες επώνυμων σχεδιαστών και αξεσουάρ τόσο μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος όσο και μέσω φυσικών μπουτίκ, οι οποίες εκτείνονται από το Νέο Δελχί και τη Βομβάη μέχρι τη Νέα Υόρκη. Η αγορά ενδυμάτων γάμου και ειδικών περιστάσεων στην Ινδία παρουσιάζει ισχυρή δυναμική, καθώς εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί σχεδόν έως το 2030, φτάνοντας τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών 1Lattice.

Το τεστ των επενδυτών και η κατακερματισμένη αγορά

Η περίοδος εγγραφών για τη δημόσια προσφορά ορίστηκε από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αναμένεται να αποτελέσει ένα ασφαλές κριτήριο για την αξιολόγηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών απέναντι σε έναν λιανοπωλητή που προσπαθεί να μετατρέψει τις παραδοσιακά υψηλές γαμήλιες δαπάνες σε βιώσιμη και επαναλαμβανόμενη εταιρική ανάπτυξη.

Το εγχείρημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι επώνυμοι οίκοι μόδας καλούνται να αποσπάσουν μερίδιο από μια αγορά που παραμένει έντονα κατακερματισμένη και κυριαρχείται από ανεξάρτητες μπουτίκ και τοπικούς πωλητές. Την ευθύνη και τον συντονισμό της έκδοσης των μετοχών έχουν αναλάβει οι ινδικές επενδυτικές τράπεζες Axis Capital και IIFL Capital.

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