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Η άνοδος στο κόστος των τσιπ μνήμης αλλάζει σταδιακά τις ισορροπίες στην αγορά smartphones της Ινδίας, ευνοώντας περισσότερο τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη μεσαία και υψηλή κατηγορία τιμών. Την ίδια ώρα, οι κινεζικές μάρκες που έχτισαν μεγάλο μέρος της παρουσίας τους στα οικονομικά μοντέλα βρίσκονται αντιμέτωπες με ολοένα μεγαλύτερη πίεση.

Αναλυτές που μίλησαν στο CNBC εκτιμούν ότι η εποχή των smartphones κάτω από τα 150 δολάρια πλησιάζει στο τέλος της. Όπως επισημαίνουν, όταν εξαντληθούν τα υπάρχοντα αποθέματα, τα νέα μοντέλα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά δύσκολα θα μπορούν να διατίθενται στις ίδιες χαμηλές τιμές, καθώς οι κατασκευαστές θα πρέπει να μετακυλίσουν στους καταναλωτές ένα μέρος της αυξημένης δαπάνης για μνήμη.

Ήδη, στην κατηγορία κάτω των 150 δολαρίων έχουν καταγραφεί αυξήσεις τιμών που φτάνουν ακόμη και το 40%. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πολλά νέα κινεζικά smartphones που μέχρι πρότινος απευθύνονταν στο χαμηλό κομμάτι της αγοράς ενδέχεται πλέον να μετακινηθούν σε επίπεδα τιμών μεταξύ 200 και 250 δολαρίων.

Οι κινεζικές εταιρείες είχαν καταφέρει να κυριαρχήσουν για χρόνια στην οικονομική κατηγορία, προσφέροντας συσκευές με πλούσια τεχνικά χαρακτηριστικά σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Το συγκεκριμένο μοντέλο, ωστόσο, γίνεται ολοένα δυσκολότερο να διατηρηθεί όταν αυξάνεται σημαντικά το κόστος κρίσιμων εξαρτημάτων, όπως τα τσιπ μνήμης.

Χάνεται το πλεονέκτημα της χαμηλής τιμής

Η μεταβολή αυτή πλήττει ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των κινεζικών smartphones στην Ινδία: την ιδιαίτερα καλή σχέση τιμής και χαρακτηριστικών. Oσο οι τιμές αυξάνονται, η απόσταση από ακριβότερες συσκευές μικραίνει και οι καταναλωτές αρχίζουν να εξετάζουν πιο σοβαρά εναλλακτικές επιλογές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εταιρείες όπως η Samsung και η Apple γίνονται πιο ελκυστικές. Οι καταναλωτές που μέχρι πρότινος επέλεγαν ένα φθηνότερο κινεζικό μοντέλο μπορεί πλέον να θεωρούν ότι αξίζει να πληρώσουν κάτι περισσότερο για μια συσκευή με ισχυρότερο brand, μεγαλύτερη διάρκεια υποστήριξης ή υψηλότερη μεταπωλητική αξία.

Τα στοιχεία της IDC δείχνουν ότι η συνολική αγορά της Ινδίας ήδη κινείται προς ακριβότερες συσκευές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι αποστολές smartphones μειώθηκαν στα 64,2 εκατ. τεμάχια, με τις οικονομικότερες κατηγορίες να καταγράφουν αισθητή πτώση.

Σε επίπεδο όγκου, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η συνολική αξία της αγοράς αυξήθηκε κατά 3,6%, καθώς η μέση τιμή πώλησης ανέβηκε στα 315 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Πίεση στις κινεζικές εταιρείες

Η κάμψη είναι ιδιαίτερα έντονη για αρκετές κινεζικές μάρκες. Σύμφωνα με την IDC, οι εταιρείες αυτές δυσκολεύονται πλέον να πείσουν τους καταναλωτές που παραδοσιακά δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην τιμή, καθώς οι συσκευές τους έχουν γίνει αισθητά ακριβότερες.

Την ίδια στιγμή, το iPhone 17 παρέμεινε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο του 2026 το smartphone με τις περισσότερες αποστολές στην ινδική αγορά, γεγονός που υπογραμμίζει τη μετατόπιση της ζήτησης προς την premium κατηγορία.

Στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, οι αποστολές της Vivo μειώθηκαν κατά 13,9% σε ετήσια βάση, της Oppo κατά 8,5%, της Xiaomi κατά 10% και της Realme κατά 14,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Μεταξύ των μεγάλων κινεζικών brands, η OnePlus εμφάνισε τη μικρότερη υποχώρηση, με τις αποστολές της να μειώνονται κατά 2,5%. Το γεγονός αποδίδεται εν μέρει στην ισχυρότερη παρουσία της σε ακριβότερες κατηγορίες συσκευών, οι οποίες είναι λιγότερο ευάλωτες στις πιέσεις που αντιμετωπίζει η αγορά εισόδου.

Apple και Samsung ενισχύουν τη θέση τους

Σε αντίθεση με τους περισσότερους κινεζικούς κατασκευαστές, Samsung και Apple κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερότερη πορεία και να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά.

Στο τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, οι αποστολές της Samsung αυξήθηκαν κατά 0,4% και της Apple κατά 0,7%, σύμφωνα με την IDC. Οι μεταβολές μπορεί να είναι μικρές σε απόλυτους όρους, αποκτούν όμως μεγαλύτερη σημασία σε μια αγορά όπου οι περισσότερες μεγάλες κινεζικές εταιρείες καταγράφουν αισθητές απώλειες.

Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί και η απόσταση μεταξύ της Vivo, που παραμένει ο μεγαλύτερος πωλητής smartphones στην Ινδία, και της Samsung που ακολουθεί.

Το μερίδιο αγοράς της Samsung ενισχύθηκε κατά περίπου 200 μονάδες βάσης στο τρίμηνο έως τον Ιούνιο, ενώ της Apple αυξήθηκε κατά περίπου 100 μονάδες βάσης. Αντίθετα, το μερίδιο της Vivo μειώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης σύμφωνα με την IDC και κατά περίπου 140 μονάδες βάσης σύμφωνα με εκτιμήσεις της Counterpoint Research.

Η Samsung διαθέτει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα: ένα ιδιαίτερα ευρύ χαρτοφυλάκιο συσκευών. Στην Ινδία προσφέρει μοντέλα που ξεκινούν περίπου από τα 200 δολάρια και φτάνουν πάνω από τα 800 δολάρια, γεγονός που της επιτρέπει να ανταγωνίζεται τόσο στη μεσαία όσο και στην premium κατηγορία.

Ιδιαίτερα έντονος είναι ο ανταγωνισμός με τη Vivo στην περιοχή των 200 έως 300 δολαρίων, η οποία γίνεται ολοένα σημαντικότερη καθώς τα οικονομικότερα smartphones μετακινούνται προς υψηλότερες τιμές.

Η Ινδία στρέφεται σε ακριβότερα smartphones

Η ευρύτερη εικόνα δείχνει ότι η ινδική αγορά ενδέχεται να βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς. Για χρόνια θεωρούνταν μία από τις πλέον ευαίσθητες αγορές ως προς την τιμή, με τεράστια ζήτηση για οικονομικά smartphones.

Καθώς όμως τα φθηνά μοντέλα γίνονται ακριβότερα, το χάσμα που τα χωρίζει από τις συσκευές της μεσαίας και υψηλής κατηγορίας μειώνεται. Έτσι, περισσότεροι αγοραστές μπορεί να θεωρούν συμφέρουσα τη μετάβαση σε ένα ακριβότερο smartphone, ιδιαίτερα εφόσον η διαφορά στην τελική μηνιαία επιβάρυνση δεν είναι μεγάλη.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και τα προγράμματα χρηματοδότησης, οι δόσεις και οι προσφορές ανταλλαγής παλαιών συσκευών, που κάνουν τα premium smartphones περισσότερο προσιτά σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

Αν η άνοδος στο κόστος της μνήμης συνεχιστεί, η μετατόπιση αυτή μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι κινεζικές εταιρείες θα βρεθούν μπροστά στην πρόκληση να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους, ενώ Apple και Samsung θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν ακόμη περισσότερο την παρουσία τους σε μία από τις σημαντικότερες αγορές smartphones παγκοσμίως.

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