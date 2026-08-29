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Μπορεί η Ελλάδα να εξακολουθεί να γράφει τα τελευταία χρόνια ένα εντυπωσιακό success story ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός, με τις επιδόσεις να αυξάνονται, ωστόσο τα προβλήματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου δεν εξαφανίστηκαν. Ετσι, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών φιλοξενούνται σταθερά αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες ως αποτέλεσμα χρεών που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν.

Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και στην κορύφωση της θερινής σεζόν, 45 τέτοιες μονάδες, μεγάλες ή μικρότερες, σε διάφορες περιοχές της χώρας αναμένεται να βρεθούν από τις αρχές Σεπτεμβρίου και για το επόμενο διάστημα αντιμέτωπες με το ηλεκτρονικό σφυρί.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μέχρι την ημερομηνία διενέργειας κάθε πλειστηριασμού είναι πιθανό να προκύψει αναστολή ή ματαίωσή του, ανάλογα με τις νομικές κινήσεις που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και ότι για όσες μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία η αναγκαστική εκτέλεση από μόνη της δεν την επηρεάζει.

Το ακριβότερο

Την κούρσα σε επίπεδο τιμήματος οδηγεί το ακίνητο όπου στεγαζόταν παλαιότερα το ξενοδοχείο «Athenaeum Palace & Luxury Suites» επί της λεωφόρου Συγγρού, το οποίο έχει τη δική του περιπετειώδη ιστορία…

Το μεγάλο αυτό επαγγελματικό ακίνητο μετατράπηκε αρχικά σε χώρο γραφείων, φιλοξενώντας για αρκετά χρόνια την έδρα του ναυτιλιακού ομίλου Attica Group. Στη συνέχεια έγινε ξενοδοχείο και μετά από μίσθωσή του ξεκίνησε να λειτουργεί ως «Athenaeum Palace & Luxury Suites» τον Ιούνιο του 2018, με δυναμικότητα 109 δωματίων, εκ των οποίων τα 37 ήταν σουίτες.

Η πορεία του ωστόσο ήταν βραχύβια καθώς έκλεισε μετά από πυρκαγιά τον Δεκέμβριο του 2019 και έκτοτε παραμένει ανεκμετάλλευτο. Μάλιστα εδώ και καιρό είναι εμφανή τα σημάδια της εγκατάλειψης, με αρκετές από τις τζαμαρίες της κεντρικής πρόσοψης σπασμένες, τοίχους καλυμμένους με γκράφιτι και συνθήματα και το εσωτερικό του να έχει μετατραπεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε χώρο παραμονής και διέλευσης διάφορων ατόμων.

Οπως σημειώνεται στην έκθεση κατάσχεσης, «το ακίνητο βρίσκεται εκτός λειτουργίας και είναι εγκαταλελειμμένο», με τον βαθμό συντήρησης να κρίνεται «κάτω του μετρίου», ενώ «το κόστος ανακαίνισης ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ και αφαιρείται από την αγοραία αξία».

Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου με τιμή πρώτης προσφοράς 14,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν ανακοπής από πλευράς του ιδιοκτήτη του υπήρξε περαιτέρω αύξηση της τιμής στα 21 εκατ. ευρώ. Ασφαλώς μέχρι τότε είναι πιθανό το ενδεχόμενο αναστολής, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Στην πρόσφατη κατασχετήρια έκθεση τονίζεται ότι «το έτος 2020 είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο κτίριο και υφίστανται εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του». Ειδικότερα, στις 5 Δεκεμβρίου του 2019 ξέσπασε μια μυστηριώδης πυρκαγιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τουλάχιστον τρεις όροφοι, να τραυματιστούν σοβαρά τρία άτομα και να κινδυνεύσουν δεκάδες άλλα, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Οπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, επρόκειτο για εμπρησμό, για τον οποίο καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι, ενώ για την υπόθεση εκκρεμούν νέες δίκες το επόμενο διάστημα.

Το σφυρί αφορά 3 όμορα οικόπεδα, άρτια και οικοδομήσιμα, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, που έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο οικόπεδο, έκτασης 1.550,90 τ.μ., στη θέση «Μολυβά» ή «Μάλαμα» ή «Αγιος Σώστης» επί της Λεωφόρου Συγγρού 123-125, καθώς και το παραπάνω ακίνητο.

Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί περί το έτος 2008 κτίριο 6 ορόφων με 4 υπόγεια το οποίο είχε χρήση ως ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, επιφάνειας 8.846,95 τ.μ., χωρητικότητας 109 δωματίων και λοιπών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, όπως χώροι εστιατορίων, spa, χώροι υποδοχής κ.λπ.

«Assa Maris Beach Hotel»

Σε αντίθεση με το «Athenaeum Palace & Luxury Suites», σε πλήρη λειτουργία εμφανίζεται το «Assa Maris Beach Hotel» στη Χαλκιδική, το οποίο έχει προγραμματιστεί για πλειστηριασμό στις 9 Δεκεμβρίου, εάν δεν υπάρξει αναστολή, με τιμή πρώτης προσφοράς 3,8 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για γήπεδο εμβαδού 19.411,40 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, στη θέση «Ελαιών». Εντός αυτού έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακή μονάδα τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων με την επωνυμία «Θάλασσα Ασσης» («Assa Maris Beach Hotel»), η οποία αποτελείται από 91 δωμάτια συνολικής δυναμικότητας 157 κλινών. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν συνολικό εμβαδόν χώρων κύριας χρήσης 2.327,76 τ.μ., υπόγειων βοηθητικών χώρων 394,52 τ.μ. και στεγασμένων ημιυπαίθριων χώρων περίπου 931,71 τ.μ. και περιλαμβάνουν ένα κτίριο διοίκησης γραφείων και υποδοχής, ένα κτίριο εστιατορίου – κουζίνας και σαλονιού, καθώς και οκτώ κτίρια δωματίων (bangalows).

Η συνολική διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων περιλαμβάνει ασφαλτοστρωμένο χώρο στάθμευσης, εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, δύο γήπεδα τένις, ανοιχτή πισίνα, καθώς και στεγασμένο ημιυπαίθριο μπαρ εμβαδού 60 τ.μ. Σημειώνεται ότι η μονάδα βρίσκεται σε άμεση επαφή με την παραλία.

Στην Κέρκυρα

Η επόμενη μονάδα βρίσκεται στην Κέρκυρα και έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό στις 14 Οκτωβρίου, εκτός εάν υπάρξει αναστολή, με τιμή πρώτης προσφοράς 2,9 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα (που λειτουργεί υπό την ονομασία «Sun Gate Hotel») δυναμικότητας κατά προσέγγιση 78 δωματίων – 226 κλινών, κατηγορίας 4 αστέρων, που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 9.335 τ.μ. στη θέση «Μελίτσα» Περουλάδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Τμήμα του οικοπέδου εμβαδού 7.865,98 τ.μ. βρίσκεται εντός του οικισμού και τμήμα 1.469 τ.μ. εκτός οικισμού. Το συνολικό εμβαδόν κάλυψης είναι 2.329,26 τ.μ. και το συνολικό εμβαδόν δόμησης 3.014,63 τ.μ. πλέον ημιυπαίθριων χώρων και εξωστών. Το συγκρότημα περιλαμβάνει οκτώ κτίρια, ενώ στον εξωτερικό χώρο έχει κατασκευαστεί κεντρική πισίνα διαστάσεων 7 Χ 16 μέτρων και εφαπτόμενη μικρή παιδική. Επίσης, στην πλευρά του οικοπέδου προς το ρέμα «Λοξίδα» έχει κατασκευαστεί γήπεδο τένις. Η ποιότητα κατασκευής των κτιρίων είναι καλή, το ίδιο και ο βαθμός συντήρησης. Οπως σημειώνεται, κατά την επιβολή της κατάσχεσης (9/3/2026) υπήρχαν εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος τεχνικά συνεργεία προς βελτίωση του βαθμού συντήρησης.

Στην Κέρκυρα βρίσκεται και το «Damia Hotel», που έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί στις 23 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι έχουν προηγηθεί προσφυγή της οφειλέτιδας εταιρείας κατόπιν της οποίας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας η τιμή πρώτης προσφοράς αυξήθηκε από τα 1,46 εκατ. ευρώ στα 2,36 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν δύο άγονοι πλειστηριασμοί και έτσι ο επόμενος γίνεται με την τιμή μειωμένη κατά 20%, στα 1.888.000 ευρώ.

Πρόκειται για οικόπεδο 5748,70 τ.μ. μετ’ εντός αυτού 25 ελαιοδένδρων, μερικών καρυδιών και μιας συκιάς, που βρίσκεται στη θέση «Καρδάκη Απαρση» μέσα στα όρια του οικισμού Περουλάδων Κερκύρας.

Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 40 δωματίων (71 κλινών) που αποτελείται από διώροφο κτίριο εμβαδού 900 τ.μ. και μονώροφο 400 τ.μ. Στους εξωτερικούς χώρους δεσπόζουν μεγάλη και μικρή πισίνα. Κατά την αυτοψία παρατηρήθηκε ότι η εξωτερική κατάσταση του ακινήτου είναι καλή και φαίνεται να λειτουργεί.

Στην Κρήτη

Από την Κέρκυρα πάμε στην Κρήτη και σε ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται στον Ανισσαρά του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου, στη θέση «Φρούδια». Πρόκειται για μονάδα της εταιρείας Γαλήνη Α.Ε., με τον πλειστηριασμό να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου με τιμή εκκίνησης 1.614.000 ευρώ.

Σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφάνειας 5.841,40 τ.μ., έχει ανεγερθεί ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 51 δωματίων (47 δίκλινα και 4 μονόκλινα) και 98 κλινών. Αποτελείται από ένα διώροφο κτίσμα με υπόγειο, πισίνα και υπαίθριο μπαρ, καθώς και άλλα δύο κτίρια. Το ισόγειο και ο α’ όροφος, στους οποίους βρίσκονται οι κύριοι χώροι του ξενοδοχείου, έχουν έκαστος εμβαδόν 579 τ.μ. και το υπόγειο στο οποίο βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι 220 τ.μ.

Η πισίνα και ο περιβάλλων χώρος αυτής είναι εμβαδού 103 τ.μ., ενώ γενικά ο ακάλυπτος χώρος είναι διαμορφωμένος με πλακόστρωση, καλλωπιστικά φυτά και δέντρα. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η μονάδα δεν είναι ανακαινισμένη και το επίπεδο συντήρησης κρίνεται μέτριο έως χαμηλό.

Τετραπλός πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου που αφορά την ξενοδοχειακή μονάδα «Alianthos Beach Hotel» και άλλα οικόπεδα στον Πλακιά Ρεθύμνου.

Το ξενοδοχείο αναπτύσσεται σε οικόπεδο 582,34 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, στην τοπική κοινότητα Μύρθιου, δημοτικής ενότητας Φοίνικα, Δήμου Αγίου Βασιλείου. Περιλαμβάνει δύο κτίρια που λειτουργούν ως τουριστικό κατάλυμα ενοικιαζόμενων δωματίων (κατηγορίας 3*). Το πρώτο είναι τριώροφο και το δεύτερο διώροφο, ενώ αποτελούνται από υπόγειο εμβαδού 79 τ.μ., ισόγειο 350,58 τ.μ., πρώτο όροφο 350,58 τ.μ. και δεύτερο όροφο 236,25 τ.μ., δηλαδή συνολικού εμβαδού 1.016,42 τ.μ.

Μέρος του περιβάλλοντος χώρου έχει κλείσει με μεταλλική κατασκευή (επέκταση περίπου 125 τ.μ.) που περιλαμβάνει χώρο εστίασης. Το ακίνητο είναι αρχικής κατασκευής του 1980 με τελευταία ριζική ανακαίνιση το 2010 -2015 περίπου, καλής συντήρησης και βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση (παραθαλάσσιο). Η τιμή εκκίνησης για αυτό έχει οριστεί σε 1.315.000 ευρώ. Σε βάρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας γίνονται την ίδια μέρα άλλοι τρεις πλειστηριασμοί για ισάριθμα οικόπεδα στην ίδια περιοχή, με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 2,2 εκατ. ευρώ.

Στα Χανιά, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, στην κτηματική περιφέρεια Μακρύς Τοίχος / Δαράτσος, βρίσκεται το επόμενο ακίνητο που έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί στις 7 Οκτωβρίου με τιμή πρώτης προσφοράς 1.224.000 ευρώ.

Πρόκειται για συγκρότημα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων που λειτουργεί με την επωνυμία «Sun Beach Apartments». Αναπτύσσεται σε οικόπεδο 382 τ.μ., που βρίσκεται σε απόσταση δίλεπτου βαδίσματος από αμμώδη παραλία. Το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει 3 δωμάτια – διαμερίσματα στο ισόγειο και 4 στον πρώτο όροφο. Επιπλέον, διαθέτει υπόγειο με βοηθητικές χρήσεις και δώμα, ενώ ο περιβάλλων χώρος είναι διαμορφωμένος με πισίνα.

Σε άλλες περιοχές

Στη Σκιάθο εντοπίζεται η επόμενη μονάδα την οποία λειτουργούσε η εταιρεία Σκιάθος Κλαμπ και έχει προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου με τιμή εκκίνησης 1,5 εκατ. ευρώ. Βρίσκεται στη θέση «Κατσαρού» και αναπτύσσεται σε οικόπεδο 4.915,37 τ.μ. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κτίρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.504,53 τ.μ. και είχε δυναμικότητα 31 δωματίων και 70 κλινών. Οπως σημειώνεται, είναι εκτός λειτουργίας και χρήζει ανακαίνισης.

Για τις 4 Νοεμβρίου έχει οριστεί να βγει σε έναν ακόμη πλειστηριασμό το συγκρότημα «Ερωδιός» δίπλα στη λίμνη Κερκίνη.

Το οικόπεδο των 17.933,09 τ.μ. βρίσκεται στην πρώην θέση «Μπαΐρια» της Δημοτικής Κοινότητας Λιθότοπου, της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας Σερρών. Εντός του γηπέδου έχει ανεγερθεί περί το 2014 ξενοδοχειακή μονάδα που περιλαμβάνει ένα κεντρικό κτίριο, δύο κτίρια δωματίων και ένα βοηθητικό αποθήκης. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι στα 1,4 εκατ. ευρώ.

Στην Μεσσηνία, και ειδικότερα στην Κοινότητα Σιδηροκάστρου του Δήμου Τριφυλίας, στην περιοχή της Βλασσάδας στη θέση «Κοτρόνι», βρίσκεται το ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 4* «Natura Club Hotel & Spa». Πρόκειται για αγροτεμάχιο 8.256,93 τ.μ. με συγκρότημα 40 δωματίων (71 κλινών), συνολικής επιφάνειας κύριων χώρων 1.619,81 τ.μ. και υπόγειων χώρων 621,37 τ.μ., το οποίο αναπτύσσεται σε 4 ξεχωριστά κτίρια.

Σημειώνεται ότι είναι άριστα συντηρημένο, ενώ διαθέτει νέας γενιάς εξοπλισμό, πισίνα, κατασκευές πέτρας κ.ά. Ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου με τιμή εκκίνησης 1,38 εκατ. ευρώ.

Επίσης στη Μεσσηνία, στο Καλό Νερό του Δήμου Τριφυλίας, βρίσκεται το ξενοδοχείο «Οασις», που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου με τιμή εκκίνησης 1,37 εκατ. ευρώ. Αναπτύσσεται σε αγροτεμάχιο 7.087 τ.μ. και σε κτίσματα μονώροφων και διώροφων κτιριακών όγκων με υπόγειο, ενώ είναι δυναμικότητας 32 δωματίων και 80 κλινών.

Τη λίστα συμπληρώνουν αρκετές ακόμη μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Εδεσσα, η Ξάνθη, το Μέτσοβο, τα Γρεβενά, η Αίγινα, η Τρίπολη, η Κατερίνη, οι Σέρρες, το Πήλιο, η Αρτα, η Πρέβεζα, ο Βόλος, η Καστοριά, η Νάουσα κ.α.

Στο Μαίναλο

Μια ξεχωριστή περίπτωση, ωστόσο, αποτελεί το ξενοδοχειακό συγκρότημα «All Seasons Paradise Hotel», συμφερόντων του γνωστού επιχειρηματία Μαρίνου Παράβαλου, που μαζί με όμορο ακίνητο έχουν προγραμματιστεί για τις 11 Νοεμβρίου, εάν μέχρι τότε δεν ανασταλεί η διαδικασία, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά πιθανό.

Το ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή των επαρχιακών οδών Βυτίνας-Χρυσοβιτσίου και Χρυσοβιτσίου-Στεμνίτσας, στη θέση «Μουρτζιά», της Τοπικής Κοινότητας Πιάνας, της Δημοτικής Ενότητας Φαλάνθου. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό συγκρότημα που αναπτύσσεται σε έκταση 26 στρεμμάτων, με μοναδικά χαρακτηριστικά τόσο λόγω θέσης, μέσα στο πανέμορφο φυσικό τοπίο της ορεινής Αρκαδίας και στη σκιά του Μαίναλου, όσο σε επίπεδο υποδομών, με ξύλινα σαλέ και σπάνια επίπλωση.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για το συγκρότημα -χωρίς εσωτερική αυτοψία- ανέρχεται σε 595.000 ευρώ. Μαζί βγαίνει και όμορο ακίνητο με τιμή 351.000 ευρώ, το οποίο επιχειρήθηκε να βγει στο σφυρί δύο φορές κατά το παρελθόν, αλλά η διαδικασία ανεστάλη.

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