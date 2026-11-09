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Αξιωματούχοι του επενδυτικού βραχίονα της τράπεζας Inter-American Development Bank υποψιάστηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σχεδόν αμέσως μόλις πέρασαν το κατώφλι της Ueno Bank SA στην Παραγουάη.

Το κομψό κτίριο γραφείων στην Ασουνσιόν, γνωστό ως «The Matrix», ήταν γεμάτο νεαρούς υπαλλήλους. Τα γυάλινα πάνελ, το γυαλισμένο ξύλο και τα πολυτελή έργα τέχνης φαινόταν να ταιριάζουν περισσότερο σε μια νεοφυή επιχείρηση με άφθονα κεφάλαια παρά σε μια εταιρεία που εξυπηρετούσε μερικούς από τους φτωχότερους ανθρώπους της χώρας. Τα στελέχη της τράπεζας παρέθεσαν γεύμα σε μια ιδιωτική σουίτα με σεφ και μπάτλερ, κάτι που θεωρήθηκε ως υπερβολή από τους υπαλλήλους της IDB, οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι σε λιγότερη επιδεικτικότητα.

Η IDB Invest εξέταζε το ενδεχόμενο απόκτησης μετοχικού μεριδίου στην Ueno, αλλά η επίσκεψη το 2025 έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου.

Δεκαπέντε μήνες αργότερα, η ραγδαία κατάρρευση της τράπεζας έχει αντίκτυπο στην πολιτική σκηνή της χώρας, στον επιχειρηματικό κόσμο και στη ζωή των απλών αποταμιευτών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν είχαν πλέον πρόσβαση στους λογαριασμούς τους. Ο κύριος μέτοχος Μιγκέλ Βάσκεζ, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Παραγουάης, βρίσκεται στη φυλακή. Ο Πρόεδρος Σαντιάγο Πένια, πρώην επενδυτής στη μητρική εταιρεία της τράπεζας, υπέβαλε την παραίτησή του υπό την απειλή μομφής. Ο διευθυντής της κεντρικής τράπεζας, πρώην στέλεχος της Ueno, παραιτήθηκε. Τώρα, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με διαδηλωτές που απαιτούν να μάθουν τι συνέβη και ποιος φέρει την ευθύνη.

Ακόμη και η IDB Invest, η οποία χορήγησε δάνειο σχεδόν 20 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ueno το 2024, δεν έχει αποπληρωθεί πλήρως, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η Βουλή της Παραγουάης ψήφισε ομόφωνα πρόσφατα την άσκηση μομφής κατά του Πένια. Μια μεταγενέστερη συνεδρίαση της Γερουσίας για να αποφασιστεί αν θα γίνει δεκτή η παραίτηση του Πένια, κάτι που θα του προσέφερε μεγαλύτερη ασυλία, διακόπηκε αφού οι βουλευτές αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Το σκάνδαλο σηματοδοτεί μια ραγδαία πτώση για τον Πένια και ένα ακόμη πλήγμα στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να επεκτείνει την επιρροή των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε αναδείξει την Παραγουάη ως πρότυπο για την περιοχή, επικαλούμενος τη μακροχρόνια πίστη της κυβέρνησης προς την Ταϊβάν σε μια περιοχή που κυριαρχείται από κινεζικές επενδύσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συναντήθηκε με τον Πένια στην Ουάσινγκτον πριν από δύο εβδομάδες.

Η Ueno αποτελούσε μέρος της ιστορίας επιτυχίας της Παραγουάης. Φαινόταν να αποτελεί μέρος ενός κύματος νεοσύστατων fintech σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, οι οποίες αναστάτωναν τα πάντα και έδιναν τη δυνατότητα σε καταναλωτές με ανοδική κοινωνική κινητικότητα να λάβουν πίστωση.

Έγινε η έκτη μεγαλύτερη τράπεζα της Παραγουάης βάσει τις καταθέσεις μετά τη συγχώνευσή της το 2024 με την Visión Banco και μια επιθετική προσπάθεια προσέλκυσης κρατικών κεφαλαίων. Οι καταθέσεις του δημόσιου τομέα αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Πένια το 2023, φτάνοντας περίπου τα 5 τρισεκατομμύρια γκουαράνι (869 εκατομμύρια δολάρια), ή το 29% των καταθέσεων της τράπεζας, στα τέλη Ιουνίου.

Πριν από λίγες ημέρες, οι ρυθμιστικές αρχές κατέσχεσαν την τράπεζα και την κήρυξαν αφερέγγυα και υποκεφαλαιοποιημένη. Αργότερα την ίδια μέρα, οι αρχές έκαναν έφοδο στην γεμάτη έργα τέχνης έπαυλη του Βάσκεζ στην Ασουνσιόν. Η αστυνομία εντόπισε πολυτελή αυτοκίνητα παρατεταγμένα στο γκαράζ του, μεταξύ των οποίων μια Porsche, μια Bentley και μια Mercedes, τα οποία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχαν αξία άνω των 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δεν είναι σαφές τι θα συμβεί με τα κρατικά κεφάλαια μετά το κλείσιμο της τράπεζας. Το σύστημα εγγύησης καταθέσεων της Παραγουάης καλύπτει αποταμιεύσεις έως και 38.000 δολάρια, ενώ οι νομοθέτες ψήφισαν νόμο που διατάζει την κεντρική τράπεζα να επιταχύνει τις πληρωμές από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων προς τους καταθέτες των οποίων τα χρήματα έχουν παγιδευτεί στον πιστωτικό οργανισμό. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Παραγουανοί — σε μια χώρα με πληθυσμό λίγο πάνω από 6 εκατομμύρια — άνοιξαν τον πρώτο τους τραπεζικό λογαριασμό μέσω της Ueno, σύμφωνα με τον ίδιο τον πιστωτικό οργανισμό.

Ακόμη και οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Παραγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν εμπλακεί σε αυτό το χάος, προσπαθώντας να ανακτήσουν το ισοδύναμο εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν καταθέσει στην Ueno, τον επίσημο χορηγό της ομάδας.

Η κατάρρευση αποτελεί ιδιαίτερα οδυνηρό πλήγμα για μια χώρα που επί χρόνια προβάλλει πολιτική και οικονομική σταθερότητα στους ξένους επενδυτές, παρά το γεγονός ότι είναι μία από τις φτωχότερες χώρες της Νότιας Αμερικής. Έχει επίσης φανερώσει διχασμούς στο εσωτερικό του κόμματος το οποίο κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή της Παραγουάης για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων επτά δεκαετιών, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται προς το ποιος θα διαδεχθεί τον Πένια.