Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε καθεστώς αφερεγγυότητας περιήλθε η Poundland, θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας, μετά την αποτυχία της αμερικανικής ιδιοκτήτριάς της, Gordon Brothers, να εξασφαλίσει τη διάσωση μίας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εκπτωτικών καταστημάτων της Βρετανίας.

Την Τετάρτη διορίστηκαν διαχειριστές αφερεγγυότητας, καθώς η διαδικασία αναζήτησης αγοραστή «δεν κατέληξε σε βιώσιμη λύση για το σύνολο της επιχείρησης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναδιαρθρώσεων AlixPartners.

Η Poundland θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, ενώ οι διαχειριστές θα επιχειρήσουν να πωλήσουν μέρος ή το σύνολο της επιχείρησης και των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων.

Η κατάρρευση της Poundland αποτελεί το τελευταίο πλήγμα για τους δοκιμαζόμενους εμπορικούς δρόμους της Βρετανίας, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ασθενή καταναλωτική εμπιστοσύνη, το υψηλό λειτουργικό κόστος και την άνοδο των διαδικτυακών εταιρειών λιανικής, όπως η Temu.

Με 12.000 θέσεις εργασίας να διακυβεύονται, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάρρευση επιχείρησης του βρετανικού λιανεμπορίου μετά τη Wilko το 2023, ενώ έρχεται να προστεθεί σε άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων που κατέρρευσαν, όπως η αλυσίδα κοσμημάτων Claire’s.

Πολιτικός πονοκέφαλος λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

Η αφερεγγυότητα της Poundland απειλεί επίσης να υπονομεύσει τη δέσμευση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, για την αναζωογόνηση των εμπορικών κέντρων των βρετανικών πόλεων. Ο ίδιος είχε προηγουμένως καλέσει την Gordon Brothers να αποτρέψει την κατάρρευση της αλυσίδας.

«Η είδηση ότι η εταιρεία υπήχθη σε καθεστώς διαχείρισης μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα θα προκαλέσει βαθιά ανησυχία στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους», ανέφερε ο Μπέρναμ σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζοντας την Poundland «αναπόσπαστο κομμάτι της εμπορικής ζωής των πόλεων».

Η κατάρρευση βρίσκεται ήδη εκ νέου στο μικροσκόπιο των Βρετανών βουλευτών. Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή επιχειρηματικών υποθέσεων κάλεσε τον επικεφαλής της Gordon Brothers στην Ευρώπη, Μαρκ Νιούτον-Τζόουνς, να παρουσιαστεί σε δημόσια ακρόαση σχετικά με την κατάρρευση της Poundland.

Η επιτροπή, η οποία είχε προηγουμένως λάβει καταθέσεις από την Gordon Brothers σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, ζητεί επίσης διαβεβαιώσεις ότι ούτε η εταιρεία ούτε οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτήν μέρος θα αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή, εκκαθαριστή ή οποιονδήποτε άλλο ρόλο στη διαδικασία αφερεγγυότητας της Poundland.

«Είναι η χειρότερη περίοδος του χρόνου για να έχουν οι άνθρωποι μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους, μαθαίνοντας ότι οι θέσεις εργασίας τους κινδυνεύουν πλέον, και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε αυτές τις θέσεις», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, σε συνέντευξή του στο BBC την Πέμπτη.

Τα εκατομμύρια της Gordon Brothers

Η Poundland αντιμετώπιζε επί σειρά ετών προβλήματα αστάθειας και η Gordon Brothers παρενέβη για να την εξαγοράσει πέρυσι, «όταν κανείς άλλος δεν ήταν διατεθειμένος να χρηματοδοτήσει την επιχείρηση», ανέφερε η αμερικανική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Όπως πρόσθεσε, παρείχε νέα χρηματοδότηση ύψους 85 εκατ. λιρών και κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και τη σταθεροποίηση μιας επιχείρησης που βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση.

Παρ’ όλα αυτά, η Gordon Brothers ενδέχεται τελικά να αποκομίσει κέρδη από την Poundland.

Η εταιρεία έχει ήδη εισπράξει περίπου 12,5 εκατ. λίρες από τόκους δανείων και 3 εκατ. λίρες από αμοιβές, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.

Η χρηματοδότηση των 85 εκατ. λιρών είναι πλήρως εξασφαλισμένη με εγγύηση τα εμπορεύματα της αλυσίδας, γεγονός που σημαίνει ότι η Gordon Brothers βρίσκεται μεταξύ των πρώτων πιστωτών στη σειρά προτεραιότητας για την αποπληρωμή τους από τους διαχειριστές.

Από την εξαγορά της μίας λίρας στην κατάρρευση

Ο χρόνος είχε αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την Poundland από τη στιγμή που υπέβαλε, εντός του Νοεμβρίου, δεύτερη γνωστοποίηση πρόθεσης διορισμού διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Η κίνηση αυτή της εξασφάλισε προσωρινή προστασία από τους πιστωτές και πρόσθετο χρόνο για την αναζήτηση συμφωνίας διάσωσης, η οποία τελικά δεν επιτεύχθηκε.

Η Gordon Brothers εξαγόρασε την Poundland από την Pepco Group έναντι μόλις μίας λίρας πέρυσι και προχώρησε σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση, η οποία περιελάμβανε το κλείσιμο 149 καταστημάτων και την κατάργηση περίπου 2.200 θέσεων εργασίας.

Η αλυσίδα διαθέτει σήμερα περίπου 600 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Βρετανοί βουλευτές έχουν κατηγορήσει την Gordon Brothers ότι άντλησε εκατομμύρια λίρες από την επιχείρηση, στερώντας της παράλληλα τα απαραίτητα κεφάλαια για την πληρωμή των προμηθευτών της ενόψει της κρίσιμης εμπορικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Η Gordon Brothers έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει διαθέσει χρηματοδότηση στην επιχείρηση.

Το συνδικάτο εργαζομένων στο λιανεμπόριο Usdaw ανακοίνωσε ότι ζητεί επείγουσες συνομιλίες με τους διαχειριστές, χαρακτηρίζοντας την κατάρρευση «καταστροφική είδηση» για τους εργαζομένους, ιδιαίτερα τόσο κοντά στα Χριστούγεννα.