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Νέο κόστος για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η εφαρμογή του ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης μικροδεμάτων, με τις πλατφόρμες Shein, Temu και AliExpress να βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλαγών. Από την 1η Νοεμβρίου 2026, το νέο τέλος των 2 ευρώ προστίθεται στον προσωρινό τελωνειακό δασμό των 3 ευρώ που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου σε συγκεκριμένες αποστολές χαμηλής αξίας.

Με βάση τα δύο μέτρα, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται σε 5 ευρώ για κάθε διακριτή δασμολογική κατηγορία προϊόντος που καλύπτεται από τις σχετικές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των δεμάτων που παραλαμβάνει ένας καταναλωτής, αλλά και από το είδος των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε κάθε αποστολή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι το τέλος διαχείρισης των 2 ευρώ θα εφαρμοστεί για μικροδέματα από τρίτες χώρες από την 1η Νοεμβρίου. Το μέτρο αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, με στόχο την κάλυψη του αυξανόμενου κόστους των τελωνειακών ελέγχων και την καλύτερη εποπτεία των εισαγωγών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πώς υπολογίζεται το τέλος των 5 ευρώ

Το κρίσιμο στοιχείο για τον υπολογισμό της επιβάρυνσης είναι η δασμολογική κατηγορία των προϊόντων και όχι απλώς ο αριθμός των αντικειμένων ή των δεμάτων.

Στην περίπτωση του προσωρινού δασμού των 3 ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι η χρέωση υπολογίζεται ανά δασμολογική κατηγορία και όχι ανά τεμάχιο με την καθημερινή έννοια του όρου. Έτσι, πέντε ίδια μπλουζάκια που ανήκουν στην ίδια κατηγορία επιβαρύνονται με δασμό 3 ευρώ, ενώ ένα μπλουζάκι και ένα ρολόι, που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, επιβαρύνονται με 6 ευρώ.

Με την προσθήκη του τέλους διαχείρισης των 2 ευρώ ανά αντίστοιχη κατηγορία, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται ως εξής:

-Πέντε ίδια μπλουζάκια: 3 ευρώ δασμός και 2 ευρώ τέλος διαχείρισης, δηλαδή 5 ευρώ συνολικά.

-Ένα μπλουζάκι και ένα ρολόι: 6 ευρώ δασμός και 4 ευρώ τέλος διαχείρισης, δηλαδή 10 ευρώ συνολικά.

-Προϊόντα από τρεις διαφορετικές δασμολογικές κατηγορίες: συνολική επιβάρυνση 15 ευρώ.

Επομένως, ένα δέμα μπορεί να επιβαρυνθεί με περισσότερα από 5 ευρώ, εφόσον περιλαμβάνει προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές κατηγορίες. Η τελική επιβάρυνση εξαρτάται από την τελωνειακή ταξινόμηση των αγαθών και όχι μόνο από το αν αποστέλλονται μαζί σε μία συσκευασία.

Ποιος πληρώνει τη νέα επιβάρυνση

Σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ, τόσο ο προσωρινός δασμός όσο και το τέλος διαχείρισης επιβαρύνουν στο πλαίσιο της τελωνειακής διαδικασίας τις επιχειρήσεις και τους αρμόδιους υπόχρεους της εισαγωγής και όχι, ως γενικός κανόνας, απευθείας τον τελικό καταναλωτή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος δεν μπορεί να επηρεάσει τις τελικές τιμές. Οι πλατφόρμες και οι πωλητές ενδέχεται να μετακυλίσουν μέρος ή το σύνολο της επιβάρυνσης στις τιμές των προϊόντων ή στα έξοδα αποστολής. Το κατά πόσο θα συμβεί αυτό και σε ποιο ύψος θα εξαρτηθεί από την εμπορική πολιτική κάθε επιχείρησης.

Παράλληλα, ο ΦΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί ξεχωριστή επιβάρυνση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Συνεπώς, τα 5 ευρώ δεν αποτελούν απαραίτητα το συνολικό πρόσθετο κόστος μιας αγοράς από τρίτη χώρα, αλλά το άθροισμα του συγκεκριμένου δασμού και του νέου τέλους για μία καλυπτόμενη δασμολογική κατηγορία.

Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι νέες χρεώσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της ΕΕ να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση των μικροδεμάτων που εισέρχονται στην ενιαία αγορά μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2025 εισήχθησαν στην ΕΕ περίπου 5,9 δισεκατομμύρια είδη χαμηλής αξίας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με το 2022. Η αύξηση αυτή επιβαρύνει τις τελωνειακές αρχές και εντείνει τις ανησυχίες για τον έλεγχο της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει τρεις βασικές αλλαγές:

–Κατάργηση της απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς για αποστολές έως 150 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2026 εφαρμόζεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά δασμολογική κατηγορία στις καλυπτόμενες αποστολές χαμηλής αξίας.

–Επιβολή τέλους διαχείρισης μικροδεμάτων. Από την 1η Νοεμβρίου 2026 εφαρμόζεται το νέο τέλος των 2 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη του κόστους τελωνειακής εποπτείας και ελέγχων.

–Ενίσχυση της ευθύνης των ηλεκτρονικών πλατφορμών. Οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα από τρίτες χώρες προς καταναλωτές στην ΕΕ αναλαμβάνουν αυξημένες υποχρεώσεις για τις τελωνειακές διατυπώσεις, τις πληρωμές και τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες.

Η ΕΕ επιδιώκει με τις αλλαγές αυτές να περιορίσει τα περιθώρια καταστρατήγησης των τελωνειακών κανόνων, να ενισχύσει τους ελέγχους και να διασφαλίσει πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που εισάγουν προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν αποκλειστικά κινεζικές επιχειρήσεις. Εφαρμόζονται με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες στις καλυπτόμενες εισαγωγές από τρίτες χώρες, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή τον μεταφορέα.

Τι αλλάζει για τα δέματα χαμηλής αξίας

Ο δασμός των 3 ευρώ αφορά αποστολές συνολικής αξίας έως 150 ευρώ και, σύμφωνα με το ισχύον προσωρινό πλαίσιο, προβλέπεται να εφαρμόζεται έως την 1η Ιουλίου 2028, όταν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα κεντρική τελωνειακή ψηφιακή υποδομή για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμοστούν οι κανονικοί δασμολογικοί συντελεστές.

Το νέο τέλος διαχείρισης είναι διαφορετικό μέτρο. Δεν αντικαθιστά τον δασμό των 3 ευρώ, αλλά προστίθεται σε αυτόν. Παράλληλα, από την 1η Νοεμβρίου 2026 καθίστανται υποχρεωτικά και τα αναγνωριστικά στοιχεία προϊόντων, με στόχο την καλύτερη ιχνηλασιμότητα και την αποτελεσματικότερη διενέργεια ελέγχων.

Για τους καταναλωτές, η πρακτική επίπτωση θα εξαρτηθεί από το πώς θα ενσωματώσουν οι πλατφόρμες τις νέες επιβαρύνσεις στην τιμολογιακή τους πολιτική. Η επιβάρυνση ανά δασμολογική κατηγορία μπορεί να είναι αναλογικά μεγαλύτερη σε παραγγελίες μικρής αξίας που περιλαμβάνουν πολλά διαφορετικά είδη.

Τι γνωρίζουμε για την πορεία των μικροδεμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις που παρατίθενται στα διαθέσιμα δημοσιεύματα, μετά την εφαρμογή του δασμού των 3 ευρώ καταγράφηκε υποχώρηση στις εισερχόμενες αποστολές μικροδεμάτων.

Στοιχεία των γαλλικών τελωνείων που επικαλέστηκε το γαλλικό υπουργείο Οικονομίας κάνουν λόγο για μείωση της τάξης του 30%-40% στις σχετικές ροές μετά την εφαρμογή του μέτρου. Σε άλλο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι αφίξεις μικροδεμάτων από χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκαν κατά 60% τον Ιούλιο του 2026.

Τα ποσοστά αυτά δεν πρέπει να συγχέονται, καθώς αφορούν διαφορετικές αναφορές και ενδέχεται να στηρίζονται σε διαφορετικές μετρήσεις ή χρονικές συγκρίσεις. Χωρίς ενιαία μεθοδολογία και κοινή περίοδο αναφοράς, δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως ένα ενιαίο, επίσημο ποσοστό μείωσης για το σύνολο της ΕΕ.

Για την ελληνική αγορά, παράγοντες του κλάδου των ταχυμεταφορών έχουν αναφέρει σημαντική κάμψη στις αφίξεις δεμάτων από την Κίνα. Ωστόσο, οι σχετικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν από μόνες τους επίσημο συνολικό απολογισμό της επίδρασης του μέτρου στις αγορές των Ελλήνων καταναλωτών.

Η επόμενη ημέρα για Shein, Temu και AliExpress

Οι νέες επιβαρύνσεις δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο για τις απευθείας αποστολές προϊόντων από τρίτες χώρες προς καταναλωτές στην Ευρώπη. Το εάν θα περιοριστεί η ανταγωνιστικότητα των πλατφορμών χαμηλού κόστους θα εξαρτηθεί από την τελική διαμόρφωση των τιμών, τις πρακτικές αποστολής και τις επιλογές εφοδιαστικής που θα υιοθετήσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάπτυξη ευρωπαϊκών αποθηκών και συνεργασιών με τοπικούς πωλητές. Όταν τα προϊόντα έχουν ήδη εισαχθεί και τελωνιστεί σε αποθήκη εντός της ΕΕ, η μεταγενέστερη παράδοσή τους σε καταναλωτή άλλου κράτους-μέλους δεν αποτελεί νέα εισαγωγή από τρίτη χώρα. Η συγκεκριμένη διάκριση έχει σημασία για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο θα επηρεαστούν οι απευθείας αποστολές και οι πωλήσεις από ευρωπαϊκά αποθέματα.

Για το εγχώριο λιανεμπόριο, το ζητούμενο παραμένει εάν οι νέες επιβαρύνσεις θα μεταβάλουν τις καταναλωτικές επιλογές ή εάν οι διεθνείς πλατφόρμες θα προσαρμοστούν διατηρώντας το πλεονέκτημα των χαμηλών τιμών.

Πάντως, η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι σαφής: αυστηρότεροι τελωνειακοί έλεγχοι, μεγαλύτερη ευθύνη για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ένα νέο πλαίσιο χρεώσεων για τις εισαγωγές μικροδεμάτων. Η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο θα αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο σημείο για την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ.