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Διπλή επιβάρυνση στις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Νοεμβρίου στα τελωνεία. Στον προσωρινό τελωνειακό δασμό των 3 ευρώ ανά είδος που ισχύει και εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου στις εισαγόμενες εξ αποστάσεως αγορές χαμηλής αξίας υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, προστίθεται -τυπικά από χθες ήδη αλλά πρακτικά από σήμερα- το νέο ενωσιακό τέλος διεκπεραίωσης ύψους 2 ευρώ. Το άθροισμα φτάνει έτσι τα 5 ευρώ ανά τελωνειακό είδος, ενώ στη συνέχεια προστίθεται σε αυτά και ο ΦΠΑ.

Η εγκύκλιος Ε.2067/30.10.2026 της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι οι δύο χρεώσεις θα συνυπάρχουν από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2028. Δεν πρόκειται, συνεπώς, για αντικατάσταση του δασμού με ένα χαμηλότερο τέλος, αλλά για πρόσθετη επιβάρυνση. Για ένα είδος που υπάγεται και στις δύο χρεώσεις, το πάγιο ποσό αυξάνεται από 3 σε 5 ευρώ, δηλαδή κατά 66,7%.

Το μέτρο δεν αφορά αποκλειστικά την Κίνα. Καλύπτει τις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών από τρίτες χώρες, από διάφορες πλατφόρμες ή ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός ΕΕ: Temu, Shein, Alibaba, Trendyol κλπ. Αλλά επιπλέον επιβάλλεται, μετά το Brexit, και στις αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα και πλατφόρμες από Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον το νέο διαχειριστικό τέλος των 2 ευρώ (Union handling feee – UHF) έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από τον προσωρινό δασμό: επιβάλλεται και σε αποστολές αξίας άνω των 150 ευρώ.

Το κρίσιμο σημείο: ανά είδος, όχι κατ’ ανάγκη ανά τεμάχιο

Το ύψος της επιβάρυνσης δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των δεμάτων, ούτε ταυτίζεται υποχρεωτικά με τον αριθμό των αντικειμένων που αγοράζει ο καταναλωτής.

Για το νέο τέλος, ως «είδος» νοούνται ένα ή περισσότερα εμπορεύματα στην ίδια αποστολή, με την ίδια δασμολογική κατάταξη, περιγραφή και, όπου απαιτείται, καταγωγή.

Πώς υπολογίζεται κάθε τέλος

Με το νέο καθεστώς που ισχύει πανευρωπαϊκά πλέον, περισσότερα όμοια τεμάχια μπορούν να αποτελούν ένα είδος, με βάση τη δασμολογική κατάταξη κατά τη δήλωση τελωνισμού των εμπορευμάτων. Αντίθετα, διαφορετικά είδη μέσα στο ίδιο πακέτο μπορούν να δημιουργούν περισσότερες χρεώσεις.

Αυτό σημαίνει ότι η συγκέντρωση διαφορετικών προϊόντων σε ένα δέμα δεν συνεπάγεται από μόνη της μία επιβάρυνση των 5 ευρώ, αλλά μεγαλύτερη.

Πότε ο λογαριασμός γίνεται 5, 10 ή 15 ευρώ

Για παράδειγμα:

η αγορά μίας θήκης κινητού, δηλώνεται ως ένα τελωνειακό είδος και επιβαρύνεται με δασμό 3 ευρώ και τέλος διεκπεραίωσης 2 ευρώ, δηλαδή συνολικά 5 ευρώ , πριν από τον συνυπολογισμό του ΦΠΑ.

, πριν από τον συνυπολογισμό του ΦΠΑ. ίδια χρέωση προκύπτει και για πέντε θήκες κινητού στην ίδια αποστολή, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να δηλωθούν όλες μαζί ως ένα -και μόνο- τελωνειακό είδος: ο δασμός παραμένει στα 3 ευρώ και το τέλος στα 2 ευρώ, χωρίς να πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό των τεμαχίων.

Αντίθετα, εάν η παραγγελία περιλαμβάνει ένα μπλουζάκι και ένα καπέλο, τα οποία δηλώνονται ως δύο διαφορετικά τελωνειακά είδη, ο δασμός διαμορφώνεται στα 6 ευρώ και το τέλος διεκπεραίωσης στα 4 ευρώ. Έτσι, η συνολική επιβάρυνση φτάνει τα 10 ευρώ (πριν τον ΦΠΑ), παρότι τα προϊόντα βρίσκονται στο ίδιο δέμα.

Αν στην αποστολή προστεθεί και μία θήκη κινητού και τα εμπορεύματα δηλωθούν ως τρία διαφορετικά είδη, ο δασμός ανεβαίνει στα 9 ευρώ και το τέλος στα 6 ευρώ, ανεβάζοντας το άθροισμα στα 15 ευρώ, πριν από τον ΦΠΑ.

Τα παραπάνω ισχύουν για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής και των δύο χρεώσεων (καθώς για αξία 150 ευρώ και άνω δεν επιβάλλεται το “τρίευρω” αλλά γίνεται κανονικά εκτελωνισμός). Τα παραδείγματα αυτά παρουσιάζουν μόνο το άθροισμα δασμού και τέλους διεκπεραίωσης, χωρίς ΦΠΑ και χωρίς μεταφορικά.

Η σταθερή χρέωση έχει αναλογικά μεγαλύτερο βάρος στις φθηνές αγορές. Σε προϊόν αξίας 10 ευρώ που αποτελεί ένα τελωνειακό είδος, τα 5 ευρώ αντιστοιχούν στο 50% της αξίας του. Σε προϊόν αξίας 50 ευρώ, το ίδιο πάγιο ποσό αντιστοιχεί στο 10%, πριν από τον συνυπολογισμό ΦΠΑ και άλλων εξόδων.

Τι αλλάζει με ΦΠΑ

Στην πράξη όμως, οι χρεώσεις στις αγορές από Κίνα δεν σταματάει εκεί. Το νέο τέλος δεν μένει εκτός φορολογητέας αξίας. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι αποτελεί παρεπόμενη επιβάρυνση της συναλλαγής και συνυπολογίζεται στη βάση επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο φόρος υπολογίζεται στη συνολική φορολογητέα αξία που πλέον περιλαμβάνει:

την αξία των αγαθών,

τον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ

το νέο τέλος τελωνειακής διασάφησης 2 ευρώ

τα έξοδα μεταφοράς

τα ασφάλιστρα.

Έτσι, σε σχέση με ό,τι ήδη ίσχυε μέχρι τέλος Νοεμβρίου, το πρόσθετο κόστος του νέου μέτρου δεν είναι 2 ευρώ ανά τελωνειακό είδος αλλά, σε συναλλαγή με συντελεστή ΦΠΑ 24%, φτάνει στα 2,48 ευρώ.

Ωστόσο ο τρόπος είσπραξης διαφοροποιείται αν η εταιρία (Temu, Shein κλπ) η οποία αποστέλλει στη χώρα μας τα δέματα, εντάσσεται στο σύστημα IOSS, δηλαδή στο αυτοματοποιημένο σύστημα απόδοσης ΦΠΑ για εξ αποστάσεως αγορές έως 150 ευρώ: τότε ο ΦΠΑ δεν επιβάλλεται κατά την εισαγωγή, γιατί το τέλος χρεώνεται στον καταναλωτή κατά την στιγμή της πώλησης και περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία της αγοράς.

Τι ισχύει πάνω από τα 150 ευρώ

Το όριο των 150 ευρώ διαχωρίζει τις δύο επιβαρύνσεις. Ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ αφορά τις αποστολές χαμηλής αξίας που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο καθεστώς. Το τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ, αντίθετα, επιβάλλεται ανεξαρτήτως αξίας στα εισαγόμενα αγαθά από εξ αποστάσεως πώληση από το εξωτερικό (εκτός ΕΕ).

Έτσι, για αγορά 200 ευρώ που αποτελεί ένα τελωνειακό είδος, δεν εφαρμόζεται γενικά ο κανόνας «3+2+ΦΠΑ». Εφαρμόζεται μόνο τέλος 2 ευρώ, μαζί με τον τυχόν κανονικό εισαγωγικό δασμό που αντιστοιχεί στο προϊόν και τον προβλεπόμενο ΦΠΑ.

Τι ισχύει για τις ευρωπαϊκές αποθήκες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση ανάμεσα σε προϊόν που έχει ήδη τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ε.Ε. και σε προϊόν που βρίσκεται σε ευρωπαϊκή αποθήκη υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο εκτελωνισμός του. Η ευρωπαϊκή αποθήκη δεν σημαίνει αυτόματα απαλλαγή από τέλος και ΦΠΑ.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι αγαθά που πωλούνται σε καταναλωτές ενώ βρίσκονται σε τέτοια τελωνειακή αποθήκη, υπόκεινται στις αντίστοιχες επιβαρύνσεις κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία. Για αποστολές έως 150 ευρώ προβλέπεται ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ ανά είδος μαζί με το τέλος των 2 ευρώ. Για μεγαλύτερες αξίες εφαρμόζεται ο κανονικός δασμός, όπου οφείλεται, μαζί με το τέλος. Συνεπώς, η ένδειξη «αποστολή από αποθήκη στην Ευρώπη» δεν αρκεί από μόνη της για να αποκλειστούν οι χρεώσεις.

Ποιος είναι υπόχρεος και πότε δεν επιστρέφεται το τέλος

Υπόχρεος καταβολής του νέου τέλους είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Σε περίπτωση έμμεσης αντιπροσώπευσης, υπόχρεο είναι επίσης το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. Η νομική υποχρέωση απέναντι στο τελωνείο για απόδοση του τέλους, δεν πρέπει να συγχέεται με το εάν και πώς η επιβάρυνση εμφανίζεται στην τιμή που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής.

Η ΑΑΔΕ ορίζει επίσης ότι το τέλος διεκπεραίωσης δεν επιστρέφεται, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή διπλής -εκ παραδρομής- υποβολής τελωνειακής διασάφησης.

Αντίθετα, οι μη εμπορικές αποστολές πακέτων που στέλνει ένας ιδιώτης προς έναν άλλον ιδιώτη δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τέλους διασάφησης (UHF). Παράλληλα οι αγορές και αποστολές εντός Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών δεν επιβαρύνονται με το νέο τέλος εισαγωγής.

Τι αλλάζει από τον Ιούλιο του 2028

Η λήξη του προσωρινού δασμού των 3 ευρώ στις 30 Ιουνίου 2028 δεν σημαίνει επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμόζονται πλήρως οι κανονικοί δασμολογικοί κανόνες, το προσωρινό τέλος των 3 ευρώ καταργείται, αλλά συνεχίζεται να επιβάλλεται το νέο ενωσιακό τέλος διεκπεραίωσης UHF των 2 ευρώ. Για εξ αποστάσεως πωλήσεις από αποθήκες που θα υπάγονται στο ειδικό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης θα επιβάλλεται και πάλι UHF, αλλά μικρότερο των 2 ευρώ.