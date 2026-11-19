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Περαιτέρω διόρθωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης αναμένει η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, εν μέσω ανησυχιών ότι η επενδυτική έκρηξη στον κλάδο έχει αποκτήσει υπερβολικές διαστάσεις, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να περιορίσουν το λαθρεμπόριο προηγμένων ημιαγωγών προς την Κίνα.

Το ΔΝΤ, με έδρα την Ουάσιγκτον, είχε ήδη προβλέψει μια προσαρμογή των αποτιμήσεων, καθώς ο ενθουσιασμός γύρω από την AI είχε φτάσει σε «υπερβολικά υψηλά» επίπεδα, δήλωσε η γενική διευθύντριά του σε συνέντευξη στο Bloomberg Television και στον δημοσιογράφο Στίβεν Ενγκλ, την Πέμπτη, στη Σενζέν της Κίνας.

«Σε αυτή τη φάση δεν βλέπουμε μια μεγάλη διόρθωση, αλλά αναμένουμε ίσως λίγο περισσότερη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε «να μας οδηγήσει σε μια πιο βιώσιμη κατάσταση».

Οι αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα έχουν ενισχύσει τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.

Ο Nasdaq 100 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 4% μέσα στον Νοέμβριο, οδεύοντας προς τη χειρότερη επίδοση για τον συγκεκριμένο μήνα από το 2008.

Το πρόβλημα της κυκλικής χρηματοδότησης και το 1 τρισ. δολάρια

Η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο της λεγόμενης κυκλικής χρηματοδότησης (circular financing), κατά το οποίο κατασκευαστές ημιαγωγών, όπως η Nvidia, παρέχουν χρηματοδότηση σε αγοραστές προκειμένου εκείνοι να αποκτήσουν τον εξοπλισμό τους.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ, το συνολικό ύψος αυτών των συμφωνιών φτάνει περίπου το 1 τρισ. δολάρια, με σχεδόν τα δύο τρίτα να αντιστοιχούν σε δανειακή χρηματοδότηση.

Παρότι χαρακτήρισε το συγκεκριμένο μέγεθος «όχι τεράστιο», επισήμανε ότι το πραγματικά ανησυχητικό στοιχείο είναι η ταχύτητα με την οποία αυξάνεται.

Πρόσθεσε ότι προκαλεί προβληματισμό και η σταδιακή μετατόπιση από τη χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων προς τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τον δανεισμό.

«Αυτό δημιουργεί έναν δυνητικό κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», προειδοποίησε.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι ο κίνδυνος μπορεί να περιοριστεί εφόσον υπάρχει διαφάνεια γύρω από τις χρηματοδοτικές συμφωνίες.

Παράλληλα, κάλεσε τις εταιρείες να παραμένουν σε εγρήγορση, αναγνωρίζοντας εγκαίρως ότι ενδέχεται να εισέρχονται «σε πιο επικίνδυνο έδαφος».

Οι αμερικανικοί περιορισμοί στα chips και ο κίνδυνος τεχνολογικού διχασμού

Ερωτηθείσα για τις οικονομικές επιπτώσεις των νέων αμερικανικών περιορισμών στους ημιαγωγούς για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Γκεοργκίεβα απάντησε ότι προς το παρόν δεν αποτελούν «ακόμη τόσο μεγάλη» απειλή.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο ουσιαστικά μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται σε μια ενδεχόμενη διάσπαση της παγκόσμιας τεχνολογικής ανάπτυξης σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

«Εάν υπάρξει πραγματικός διαχωρισμός των τεχνολογικών διαδρομών και οι χώρες αναγκαστούν να επιλέξουν, τότε οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο δραματικές», προειδοποίησε.

Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον αυστηροποιεί τους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα chips, επηρεάζοντας και τις τεχνολογικές υποδομές που αναπτύσσονται στη Νοτιοανατολική Ασία.

Παρά τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η επικεφαλής του ΔΝΤ αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, το Ταμείο εκτιμά, με βάση έναν συντηρητικό υπολογισμό, ότι η AI μπορεί να προσθέσει μισή ποσοστιαία μονάδα στον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Γκεοργκίεβα χαρακτήρισε μάλιστα το 2026 ως «το πρώτο έτος στην ιστορία κατά το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσε ουσιαστική μεταβολή στην παγκόσμια ανάπτυξη».