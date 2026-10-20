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Πρόστιμο 320.000 ευρώ επέβαλε η γερμανική εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς BaFin στη Nomura Holdings Inc., διαπιστώνοντας ότι ο ιαπωνικός χρηματοοικονομικός όμιλος δεν γνωστοποίησε εγκαίρως δικαιώματα ψήφου που συνδέονταν με τη Commerzbank AG.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της BaFin την Τρίτη, το πρόστιμο, που αντιστοιχεί σε περίπου 359.000 δολάρια, επιβλήθηκε στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία της Ιαπωνίας για παραλείψεις που σημειώθηκαν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν σε εξέλιξη η δημόσια πρόταση εξαγοράς της γερμανικής τράπεζας από την UniCredit.

«Η εταιρεία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο», ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Bloomberg.

Η συμμετοχή της Nomura στη δημόσια πρόταση της UniCredit

Η Nomura συγκαταλεγόταν μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που προσέφεραν μετοχές της Commerzbank στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης της ιταλικής UniCredit.

Σε ανακοίνωσή της τον Ιούνιο, η γερμανική τράπεζα είχε εκφράσει απορίες για τη στάση των τραπεζών που αποφάσισαν να ανταποκριθούν στην προσφορά.

Ειδικότερα, η Commerzbank επισήμανε ότι το σκεπτικό της επιλογής τους δεν ήταν σαφές, δεδομένου ότι η μετοχή της διαπραγματευόταν σε επίπεδα υψηλότερα από την αξία που προέκυπτε από τους όρους της δημόσιας πρότασης.

Η συμμετοχή των μετόχων στην προσφορά αποτέλεσε, πάντως, καθοριστικό σημείο καμπής στην προσπάθεια της UniCredit να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην υλοποίηση του σχεδίου εξαγοράς της γερμανικής τράπεζας.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την έγκριση που εξασφάλισε η UniCredit από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Commerzbank.

Η απόφαση της ΕΚΤ αποτελεί σημαντικό βήμα για την ιταλική τράπεζα, ενισχύοντας τις προοπτικές απόκτησης ελέγχου της γερμανικής ανταγωνίστριάς της.

Το πρόστιμο στη Nomura προσθέτει μια νέα εποπτική διάσταση στην υπόθεση, καθώς αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης γνωστοποίησης των δικαιωμάτων ψήφου σε μια περίοδο έντονων μετοχικών μεταβολών και σημαντικών εξελίξεων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.