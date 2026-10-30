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Σε μια τολμηρή και αυτόκλητη κίνηση που στοχεύει να εισχωρήσει στην καρδιά της ιταλικής επιχειρηματικής ελίτ, ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος του αμυντικού κλάδου Μιχάλ Στρναντ υπέβαλε προσφορά ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ (33,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για την εξαγορά της Delfin Sarl, της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών που ελέγχει τον κολοσσό οπτικών EssilorLuxottica SA.

Η πρόταση του 34χρονου Στρναντ αποτιμά την Delfin με έκπτωση 30% σε σχέση με την καθαρή αξία των περιουσιακών της στοιχείων (NAV), σύμφωνα με επιστολή με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου που περιήλθε στη γνώση του Bloomberg. Παρότι η προσφορά σε μετρητά αφορά στο σύνολο της εταιρείας, ο Στρναντ διευκρίνισε ότι θα αποδεχόταν ένα πλειοψηφικό πακέτο τουλάχιστον 62,5%, εφόσον ορισμένοι από τους οκτώ κληρονόμους επιθυμούσαν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους.

Η κίνηση αυτή επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την παρατεταμένη ενδοοικογενειακή διαμάχη που ξέσπασε μετά τον θάνατο του ιδρυτή της EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, το 2022. Μια ενδεχόμενη εξαγορά της Delfin θα τοποθετούσε τον Στρναντ στο τιμόνι ενός χαρτοφυλακίου εισηγμένων τίτλων με αγοραία αξία άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν το ένα τρίτο της κατασκευάστριας των Ray-Ban, καθώς και σημαντικά μερίδια στην ασφαλιστική Assicurazioni Generali SpA και τις τράπεζες UniCredit SpA και Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

Το Ιταλικό Οικογενειακό Δράμα και οι Αντιστάσεις των Κληρονόμων

Η πρόταση συντονίζεται πάνω στις οξυμένες εντάσεις μεταξύ των οκτώ ισότιμων κληρονόμων, οι οποίοι κατέχουν από 12,5% έκαστος και βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοίκηση που όρισε ο ιδρυτής. Οι αυστηροί περιορισμοί στη διαθήκη του Del Vecchio έχουν δυσχεράνει κάθε προσπάθεια συμβιβασμού, την ώρα που ορισμένα μέλη αναζητούν οδούς απορευστοποίησης και άλλα επιχειρούν να εξαγοράσουν τα μερίδια των αδελφών τους.

Η αντίδραση πάντως από την πλευρά της οικογένειας υπήρξε άμεση. Ο 31χρονος Leonardo Maria Del Vecchio, ο οποίος πρόσφατα είδε την προσφορά του ύψους 3,5 δισ. ευρώ για την εξαγορά του μεριδίου του ετεροθαλούς αδελφού του Rocco Basilico να απορρίπτεται, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του Στρναντ.

«Το έργο μιας ολόκληρης ζωής του πατέρα μου πρέπει να παραμείνει περιουσιακό στοιχείο για την Ιταλία», δήλωσε ο Leonardo Maria στο Bloomberg, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να προστατεύει την ιταλική ιδιοκτησία της Delfin και τη σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Για να ευοδωθεί η πρόταση, απαιτείται η τροποποίηση των ιδιοκτησιακών περιορισμών με την ομόφωνη συναίνεση και των οκτώ μετόχων, ένα εξαιρετικά υψηλό εμπόδιο δεδομένης της προσφερόμενης έκπτωσης και των εθνικών ενστίκτων προστασιασμού. Στο Παρίσι, η μετοχή της EssilorLuxottica αντέδρασε με οριακές μεταβολές, αντικατοπτρίζοντας τον σκεπτικισμό των αγορών για την ευόδωση του εγχειρήματος.

Η Στρατηγική Επέκταση του Πλουσιότερου Τσέχου

Ο Στρναντ, ο οποίος κληρονόμησε τον αμυντικό όμιλο CSG NV από τον πατέρα του το 2018, αποτελεί σήμερα τον πλουσιότερο άνθρωπο της Τσεχίας με την περιουσία του να εκτιμάται στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Μετά την επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της CSG εντός του έτους —τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για αμιγώς αμυντική βιομηχανία— ο μεγιστάνας άντλησε 2,55 δισεκατομμύρια ευρώ με σκοπό την ενίσχυση του οικογενειακού του γραφείου (family office) σε μη αμυντικούς κλάδους.

Στην επιστολή του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Delfin, Romolo Bardin, ο Στρναντ σημείωσε ότι η πρότασή του είναι πλήρως χρηματοδοτούμενη και στοχεύει σε εταιρείες με ανθεκτικές ταμειακές ροές στην κορυφή της αλυσίδας αξίας τους. Υποστήριξε μάλιστα ότι το σχέδιό του μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις προετοιμασίες της διοίκησης της Delfin για την επαναγορά έως και του 25% των μετοχών από δυσαρεστημένα μέλη της οικογένειας, προσφέροντας μια συνολική διευθέτηση στις υφιστάμενες διαμάχες.

Η Ιταλία δεν αποτελεί άγνωστο έδαφος για τον Τσέχο επιχειρηματία. Η CSG ελέγχει ήδη την ιταλική κατασκευάστρια πυρομαχικών Fiocchi Munizioni, ενώ ο ίδιος απέκτησε πρόσφατα προσωπικό μερίδιο 14% στην εταιρεία ελαστικών Pirelli & C SpA, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη επενδυτική του αφοσίωση στη δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη της Ευρωζώνης.