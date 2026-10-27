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Νέα επίθεση κατά του πρώην μέντορά του, Φραντσέσκο Μιλέρι, εξαπέλυσε ο κληρονόμος της Ray-Ban, Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, χαρακτηρίζοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της EssilorLuxottica SA «προσωρινό διαχειριστή» που δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του να εντοπίσει έναν μακροπρόθεσμο διάδοχο στην κορυφή της μεγαλύτερης εταιρείας οπτικών ειδών στον κόσμο.

«Ο Φραντσέσκο Μιλέρι είχε διοριστεί ως προσωρινός διαχειριστής, με αποστολή να εντοπίσει τρεις νέους ανθρώπους» ως υποψηφίους για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, δήλωσε τη Δευτέρα ο 31χρονος Ντελ Βέκιο σε συνέντευξή του στον ιταλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL 102.5.

«Αυτό δεν συνέβη», πρόσθεσε.

Η νέα δημόσια επίθεση διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στον Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, γιο και συνονόματο του ιδρυτή της EssilorLuxottica, Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, και στον Μιλέρι, στενό συνεργάτη του εκλιπόντος επιχειρηματία, στον οποίο είχε ανατεθεί η εποπτεία της οικογενειακής περιουσίας μετά τον θάνατό του.

Ο 68χρονος Μιλέρι ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της EssilorLuxottica το 2020, ενώ τον Ιούνιο του 2022, μετά τον θάνατο του Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, ανέλαβε και την προεδρία της εταιρείας.

Η σύγκρουση για τη συμφωνία των 10 δισ. ευρώ

Μέχρι τις αρχές του 2026, ο Λεονάρντο Μαρία διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Μιλέρι. Ωστόσο, οι δύο άνδρες ήρθαν σε ρήξη μετά την αποτυχία του σχεδίου του νεότερου Ντελ Βέκιο, ύψους 10 δισ. ευρώ (11,2 δισ. δολαρίων), για την εξαγορά των συμμετοχών δύο αδελφών του στην οικογενειακή εταιρεία συμμετοχών Delfin Sarl.

Τα δύο αδέλφια κατέχουν συνολικά ποσοστό 25% στη Delfin.

Όταν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν κατάφερε να συμφωνήσει στην παροχή εγγυήσεων για τον δανεισμό που θα χρηματοδοτούσε τη συναλλαγή, ο Λεονάρντο Μαρία παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής στρατηγικής της EssilorLuxottica.

Έκτοτε, έχει στραφεί εναντίον του Μιλέρι, ασκώντας κριτική για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η πτώση της μετοχής της EssilorLuxottica.

Παράλληλα, πιέζει για αλλαγές τόσο στον όμιλο οπτικών ειδών όσο και στη Delfin, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας που κατασκευάζει τα γυαλιά Ray-Ban και διαθέτει σημαντικές επενδύσεις στον ιταλικό τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο.

Η θητεία του Μιλέρι και το ζήτημα της διαδοχής

Ο Φραντσέσκο Μιλέρι έχει διοριστεί ισόβιος πρόεδρος της Delfin, ωστόσο η θητεία του στην EssilorLuxottica πρόκειται να λήξει τον ερχόμενο Απρίλιο.

Ο Λεονάρντο Μαρία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η ανανέωση της θητείας του δεν είναι δεδομένη, χωρίς πάντως να έχει φτάσει στο σημείο να ζητήσει την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Έγγραφο Αναφοράς της EssilorLuxottica για το 2025, η επιτροπή υποψηφιοτήτων και αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου εξέτασε τα σχέδια διαδοχής για βασικά διευθυντικά στελέχη, σε συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία των εμπλεκόμενων εταιρικών αξιωματούχων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, τα σχέδια καλύπτουν διάφορα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων αποχωρήσεων, αλλά και αποχωρήσεων λόγω λήξης της θητείας.

Επισημαίνεται επίσης ότι «ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την εργασία για τους σκοπούς της προετοιμασίας της διαδοχής του, χωρίς να καθοδηγεί ή να επιβλέπει τη διαδικασία».

Τέλος στις δικαστικές διαμάχες με τα αδέλφια του

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, η οποία μεταδόθηκε την Τρίτη, ο Λεονάρντο Μαρία αποκάλυψε ότι έδωσε εντολή στους δικηγόρους του να αποσύρουν όλες τις νομικές ενέργειες που είχε κινήσει εναντίον των αδελφών του.

Τα μέλη της οικογένειας έχουν συγκρουστεί για σειρά ζητημάτων που συνδέονται με τη Delfin.

«Να σταματήσει αυτή η σύγκρουση αδελφού εναντίον αδελφού», δήλωσε.

Η οικογένεια κατέχει ποσοστό άνω του 30% στην EssilorLuxottica, ενώ αναλυτές έχουν επισημάνει ότι οι μεταξύ τους εντάσεις έχουν συμβάλει στην υποαπόδοση της μετοχής.

Οι μετοχές του ομίλου έχουν χάσει περίπου το ένα τρίτο της αξίας τους από την αρχή του έτους.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες ο Λεονάρντο Μαρία έχει προχωρήσει σε μια ακόμη επιχειρηματική κίνηση, καταθέτοντας μη ζητηθείσα δημόσια πρόταση εξαγοράς για την εκδοτική εταιρεία της ιταλικής εφημερίδας Il Fatto Quotidiano.

Εφόσον η κίνηση αυτή ευοδωθεί, θα διευρύνει περαιτέρω τις συμμετοχές του στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.