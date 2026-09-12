Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ εξασφάλισε δεύτερη δωρεά πολλών εκατομμυρίων στερλινών, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που συγκέντρωσε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες στα 72 εκατ. στερλίνες (97 εκατ. δολάρια) και ξεπερνώντας κατά πολύ όσα έχουν αντλήσει μέχρι στιγμής φέτος οι αντίπαλοι Εργατικοί και Συντηρητικοί.

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του κόμματος, ο δισεκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα προσφέρει 36 εκατ. στερλίνες, ισόποση δωρεά με εκείνη που είχε ανακοινώσει μία ημέρα νωρίτερα ο ιδρυτής της BitMEX, Μπεν Ντέλο. Τα ποσά αποτελούν ρεκόρ για τη βρετανική πολιτική και αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την προσπάθεια του Reform να διεκδικήσει την εξουσία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Οι δύο δωρεές αντιστοιχούν σε χρηματοδότηση περίπου 2 εκατ. στερλινών τον μήνα έως τον Αύγουστο του 2029, την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία ο πρωθυπουργός των Εργατικών Άντι Μπέρναμ μπορεί να προκηρύξει τις επόμενες εθνικές εκλογές. Έρχονται, μάλιστα, σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση του Reform βρίσκεται υπό πρωτοφανή έλεγχο, ακόμη και από την αστυνομία.

Ο Φάρατζ βρίσκεται ήδη υπό έρευνα από τον επίτροπο δεοντολογίας του βρετανικού κοινοβουλίου σχετικά με το κατά πόσο παρέλειψε να δηλώσει 5 εκατ. στερλίνες που είχε λάβει προσωπικά από τον Χάρμπορν πριν επιστρέψει ενεργά στην πολιτική το 2024. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, επειδή τα χρήματα δόθηκαν χωρίς όρους, εξαιρούνται από τους αυστηρούς κανόνες χρηματοδότησης πολιτικών εκστρατειών.

Ο Χάρμπορν αναγνώρισε σε δήλωσή του στο Bloomberg ότι η νέα δωρεά θα προκαλέσει «δημοσιογραφικές εικασίες».

«Τι περιμένω λοιπόν ως αντάλλαγμα για τις δωρεές μου; Τίποτα. Ούτε τίτλο ευγενείας ούτε αλλαγή πολιτικής, απλώς ένα κόμμα που είναι έτοιμο να κυβερνήσει», ανέφερε. «Έχω ήδη συσσωρεύσει αρκετό πλούτο για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Το Reform ξεπερνά Εργατικούς και Συντηρητικούς

Ακόμη και χωρίς τις τελευταίες δωρεές των Ντέλο και Χάρμπορν, το Reform είχε συγκεντρώσει σχεδόν 34 εκατ. στερλίνες σε δωρεές από τις 4 Ιουλίου 2024, ημερομηνία των προηγούμενων εκλογών, σύμφωνα με στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής.

Το αντίστοιχο ποσό για τους Εργατικούς και το αδελφό Co-operative Party ξεπερνούσε τα 21 εκατ. στερλίνες, ενώ οι Συντηρητικοί είχαν συγκεντρώσει λίγο πάνω από 24 εκατ. στερλίνες.

Ο Ντέλο ανέφερε σε άρθρο του στην Telegraph ότι επέλεξε να διαθέσει προκαταβολικά ολόκληρο το ποσό της χρηματοδότησης, προκειμένου να προλάβει ενδεχόμενες νέες αλλαγές που θα μπορούσαν να επιδιώξουν οι Εργατικοί στους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων.

Ο επιχειρηματίας των κρυπτονομισμάτων επέστρεψε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να μην εμπίπτει στο νέο πλαφόν των 100.000 στερλινών για δωρεές από το εξωτερικό, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση των Εργατικών.

Τα ποσά αναδεικνύουν ταυτόχρονα ένα νέο είδος μεγάλων χρηματοδοτών που προσελκύει η αντισυστημική ρητορική του Reform, αλλά και την αυξανόμενη πρόκληση που αποτελεί το δεξιό κόμμα για το δίπολο Εργατικών και Συντηρητικών, το οποίο κυριαρχεί στη βρετανική πολιτική εδώ και περίπου έναν αιώνα.

Το Reform ιδρύθηκε πριν από λιγότερο από δέκα χρόνια από τον Φάρατζ, πρώην trader μετάλλων και επί χρόνια πολιτικό.

Ο ίδιος δήλωσε «τιμημένος» από τις δύο δωρεές. «Και οι δύο άνδρες γνωρίζουν ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που μπορεί να αλλάξει την πορεία της χώρας και να κερδίσει τις επόμενες γενικές εκλογές. Χάρη στη γενναιοδωρία τους, μπορούμε πλέον να δώσουμε αυτή την εκλογική μάχη επί ίσοις όροις», ανέφερε.

Παρά το γεγονός ότι κέρδισε μόλις λίγες έδρες στις προηγούμενες γενικές εκλογές, το Reform εκτοξεύθηκε στην κορυφή των δημοσκοπήσεων τον Απρίλιο του 2025. Μόλις πρόσφατα έχασε αυτή τη θέση, καθώς οι Εργατικοί ανέκαμψαν μετά την αντικατάσταση του Κιρ Στάρμερ από τον Άντι Μπέρναμ στην ηγεσία του κόμματος και στην πρωθυπουργία.

Ο Ντέλο υποστήριξε ότι οι Εργατικοί και οι Συντηρητικοί διαθέτουν «εδραιωμένα πλεονεκτήματα που το Reform δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα αποκτήσει». Κατά τον ίδιο, εάν ορισμένοι εύποροι χρηματοδότες συμβάλουν στη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού, αυτό «δεν υπονομεύει τη δημοκρατία, αλλά τη στηρίζει».

Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει αποσυρθεί από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων και ότι δεν χρηματοδοτεί το Reform για προσωπικό όφελος.

Οι μεγαλύτερες πολιτικές δωρεές στη Βρετανία

Οι δωρεές των Ντέλο και Χάρμπορν επισκιάζουν κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ στη βρετανική πολιτική: τα 10 εκατ. στερλίνες που κληροδότησε στους Συντηρητικούς ο Τζον Σέινσμπερι, μετά τον θάνατό του το 2022.

Είναι επίσης τετραπλάσιες από την προηγούμενη μεγαλύτερη δωρεά εν ζωή χρηματοδότη, τα 9 εκατ. στερλίνες που είχε προσφέρει ο Χάρμπορν στο Reform το 2025.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με επίσημες έρευνες σχετικά με καταγγελίες για μη δηλωμένες χρηματοδοτήσεις, τις οποίες ο Φάρατζ έχει απορρίψει.

Η αστυνομία ερευνά δωρεές που έγιναν προς το κόμμα πριν από τις γενικές εκλογές του 2024, αλλά και νεότερους ισχυρισμούς που προέκυψαν μετά από ρεπορτάζ του Channel 4 News. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υψηλόβαθμα στελέχη του Reform εμφανίζονταν να συζητούν τρόπους παράκαμψης της εκλογικής νομοθεσίας για την αποδοχή χρημάτων από το εξωτερικό. Το κόμμα αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Εκπρόσωπος των Εργατικών δήλωσε ότι τα ερωτήματα που αντιμετωπίζει ο Φάρατζ «δεν πρόκειται να εξαφανιστούν – αντιθέτως, συσσωρεύονται», καλώντας τον ίδιο και το Reform να συνεργαστούν πλήρως με την αστυνομία.

Ποιος είναι ο Μπεν Ντέλο

Ο Ντέλο είναι απόφοιτος Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και συνίδρυσε την BitMEX το 2014, αφού προηγουμένως είχε αναπτύξει συστήματα συναλλαγών υψηλής συχνότητας για την JPMorgan Chase στο Χονγκ Κονγκ.

Η BitMEX εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, προσφέροντας μεταξύ άλλων συναλλαγές με μόχλευση σε μεγάλα ψηφιακά νομίσματα όπως το Bitcoin.

Ο Ντέλο καταδικάστηκε στις ΗΠΑ, μαζί με άλλους συνιδρυτές της εταιρείας, για ανεπαρκείς μηχανισμούς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, ενώ το 2025 έλαβε χάρη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στόχος του είναι να βοηθήσει το Reform να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ανάληψης της διακυβέρνησης και ότι η χρηματοδότηση των 36 εκατ. στερλινών θα επιτρέψει στο κόμμα να δώσει μια εκλογική μάχη με περισσότερο ισότιμους όρους.

«Το συμπέρασμά μου από τις πρόσφατες δυσκολίες του Reform είναι ότι θα πρέπει να αφιερώνει λιγότερο χρόνο στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις και περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία για τη διακυβέρνηση», έγραψε.

«Το Reform πιθανότατα θα έρθει στην εξουσία χωρίς να είναι απολύτως “γυαλισμένο” – όμως άλλο μη γυαλισμένο και άλλο απροετοίμαστο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών και η σύνταξη νομοθεσίας απαιτούν «χρόνο και πραγματικά χρήματα».

Διαβάστε ακόμη

Αγορές ενέργειας: Όλα δείχνουν δύσκολο χειμώνα – Οι προειδοποιήσεις Λαγκάρντ και Μυτιληναίου

Αμυντική βιομηχανία: Οι σουηδικές FDI, η Ασπίδα του Αχιλλέα και το παράθυρο ευκαιρίας για τις ελληνικές εταιρείες (pics)

Οδηγός επιβίωσης: 10 δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξετε στην εποχή της ΑΙ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ