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Η Rakuten Group άντλησε την Παρασκευή 400 δισ. γεν (2,5 δισ. δολάρια) μέσω ομολογιακής έκδοσης σε γεν, στη μεγαλύτερη έκδοση ομολόγων σε γεν στην ιστορία της εταιρείας, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο των ιδιωτών επενδυτών στη χρηματοδότηση μεγάλων ιαπωνικών ομίλων.

Τα 5,5ετή ομόλογα φέρουν κουπόνι 4,37% και τιμολογήθηκαν με spread 200 μονάδων βάσης έναντι του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αναφοράς. Από τη συνολική έκδοση, 360 δισ. γεν κατευθύνθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ 40 δισ. γεν διατέθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές.

Η κίνηση της Rakuten έρχεται μετά την έκδοση ομολόγων ύψους 1 τρισ. γεν από τη SoftBank Group, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη σημασία της λιανικής αγοράς ως πηγής χρηματοδότησης για μεγάλους εταιρικούς δανειολήπτες.

Καθώς οι Ιάπωνες ιδιώτες επενδυτές μεταφέρουν κεφάλαια από καταθέσεις προς τοποθετήσεις με υψηλότερες αποδόσεις, η ζήτηση για εταιρικά ομόλογα ενισχύεται.

«Η πρόσφατη σειρά μεγάλων ομολογιακών εκδόσεων αποτελεί ένδειξη αυξανόμενου ενδιαφέροντος και ζήτησης από τους ιδιώτες», δήλωσε ο Toshiyasu Ohashi, επισκέπτης καθηγητής στη Graduate School of Accounting and Finance του Chiba University of Commerce.

Όπως εξήγησε, τα νοικοκυριά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την ελκυστικότητα των εταιρικών ομολόγων, καθώς ο πληθωρισμός διαβρώνει την αξία των μετρητών και των καταθέσεων.

Οι εταιρικές εκδόσεις ομολόγων στην Ιαπωνία

Οι ιαπωνικές επιχειρήσεις έχουν διαθέσει φέτος περίπου 3,2 τρισ. γεν σε εταιρικά ομόλογα που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας έκδοσης της Rakuten.

Το ποσό έχει ήδη ξεπεράσει κατά περισσότερο από 15% το περυσινό ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο Ohashi εκτιμά ότι η αυξημένη ζήτηση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του λεγόμενου «προβλήματος της κότας και του αυγού», το οποίο εδώ και χρόνια περιορίζει την ανάπτυξη της αγοράς εταιρικών ομολόγων στην Ιαπωνία.

Ισχυρότερη ζήτηση από τους ιδιώτες θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες εταιρικές εκδόσεις ομολόγων, διευρύνοντας σταδιακά τη βάση επενδυτών και το συνολικό μέγεθος της ιαπωνικής αγοράς εταιρικού χρέους.

Η Rakuten επιστρέφει στην κερδοφορία

Η Rakuten κατέγραψε τριμηνιαία καθαρά κέρδη κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου για πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια, ωστόσο η δραστηριότητα κινητής τηλεφωνίας του ομίλου εξακολουθεί να καταγράφει ζημιές.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές λήξεις ομολόγων από το 2027 και μετά, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και την πρόσβαση στις αγορές.

Η Rakuten έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες μέσω ενός συνδυασμού ενεργειών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ομολογιακές εκδόσεις στην Ιαπωνία και στο εξωτερικό, αλλά και η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Η νέα έκδοση, επομένως, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική χρηματοδότησης του ομίλου, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εταιρικού χρέους στην Ιαπωνία αποκτά μεγαλύτερο βάθος.

Αυξήθηκε η απόδοση στην τελική τιμολόγηση

Σύμφωνα με την Daiwa Securities, που ήταν μεταξύ των επικεφαλής αναδόχων της έκδοσης, το τμήμα των ομολόγων που απευθυνόταν σε θεσμικούς επενδυτές είχε αρχικά διατεθεί στην αγορά με spread 170-180 μονάδων βάσης έναντι των κρατικών ομολόγων.

Ωστόσο, η τελική τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 200 μονάδες βάσης, καθώς η αυξημένη προσφορά στην αγορά και η διεύρυνση των spreads στη δευτερογενή αγορά άσκησαν πιέσεις.

Παρά τις συνθήκες αυτές, η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή. Η τελική ζήτηση ανήλθε περίπου στο 1,3 φορές το μέγεθος της έκδοσης, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για εταιρικό χρέος από τους Ιάπωνες επενδυτές.

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