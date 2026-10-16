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Μια νέα απειλή πλανάται πάνω από τη διεθνή ναυτιλία, αυτή τη φορά χωρίς να χρειάζεται να πλησιάσει κανείς ένα πλοίο ή να παραβιάσει τη φυσική ασφάλεια ενός λιμανιού. Αρκεί μια ευάλωτη ψηφιακή υποδομή για να βρεθούν εκτεθειμένες ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τη διακίνηση φορτίων, τις εμπορικές συναλλαγές και τις καθημερινές λειτουργίες της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Συνολικά 38 επιχειρήσεις και οργανισμοί του ναυτιλιακού και λιμενικού τομέα εμφανίζονται σε κατάλογο κυβερνοεγκληματιών που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικά αρχεία και απαιτούν λύτρα έως 14 εκατ. δολάρια για να μην τα δημοσιοποιήσουν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην αγορά των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς μεταξύ των φερόμενων στόχων περιλαμβάνονται μεγάλοι τερματικοί σταθμοί, ναυτιλιακές εταιρείες και πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας SOCRadar, η ομάδα των δραστών εμφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 και ακολουθεί τη μέθοδο του data theft extortion, δηλαδή της κλοπής δεδομένων με σκοπό τον εκβιασμό των κατόχων τους.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί 38 ανεξάρτητες κυβερνοεπιθέσεις. Πρόκειται για ισάριθμες καταχωρήσεις στον κατάλογο των δραστών, των οποίων οι ισχυρισμοί εξακολουθούν να ελέγχονται. O κατάλογος αποτυπώνει το εύρος της δυνητικής έκθεσης. Περιλαμβάνει 12 λιμάνια και τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων σε Βραζιλία, Τουρκία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Μαρόκο, Ινδία, Βιετνάμ και Σαουδική Αραβία. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στη Νότια Κορέα, με 12 από τις συνολικά 38 καταχωρίσεις. Ανάμεσά τους εμφανίζονται διαχειριστές τερματικών σταθμών στο Μπουσάν, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο. Στον ίδιο κατάλογο περιλαμβάνονται δέκα ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Ocean Network Express (ONE), CU Lines, TS Lines, Polaris Shipping και Samudera. Η αναφορά των συγκεκριμένων επιχειρήσεων δεν συνιστά επιβεβαίωση ότι έχουν παραβιαστεί απευθείας τα πληροφοριακά τους συστήματα. Αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα στοιχεία που κάνουν την υπόθεση περισσότερο σύνθετη.

Η ψηφιακή «κερκόπορτα»

Η SOCRadar επισημαίνει ότι η ομοιότητα των δεδομένων που παρουσιάζονται ως υποκλαπέντα ενδέχεται να υποδηλώνει ένα κοινό σημείο παραβίασης. Με άλλα λόγια, οι χάκερ μπορεί να μην χρειάστηκε να επιτεθούν χωριστά σε δεκάδες εταιρείες. Είναι πιθανό να απέκτησαν πρόσβαση σε μία εφαρμογή ή πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από περισσότερους οργανισμούς. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται οι διασυνδέσεις μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών, τερματικών σταθμών, πρακτόρων και παρόχων τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δραστών, μεταξύ των αρχείων που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους βρίσκονται δρομολόγια πλοίων, δηλώσεις φορτίων, στοιχεία κρατήσεων, αρχεία ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI), εμπορικά έγγραφα και πληροφορίες για τη λειτουργία τερματικών σταθμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται επίσης αναφορά σε υπολογισμούς κόστους καυσίμων, αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων και λιμενικές χρεώσεις.

Η ενδεχόμενη δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων θα μπορούσε να αποκαλύψει ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και επιχειρησιακές διαδικασίες, με συνέπειες που δεν περιορίζονται στην εταιρεία από την οποία προέρχονται τα δεδομένα. Η οικονομική διάσταση του εκβιασμού είναι εξίσου ανησυχητική. Οι απαιτήσεις που καταγράφονται στην ανάλυση της SOCRadar ξεκινούν από περίπου 204.000 δολάρια και φτάνουν τα 14 εκατ. δολάρια, με τους δράστες να ζητούν πληρωμές σε bitcoin. Στην περίπτωση της Eurogate Tanger, το αναφερόμενο ποσό ανέρχεται σε 6 εκατ. δολάρια.

Οι κυβερνοεγκληματίες φέρονται μάλιστα να απαιτούν προκαταβολή 10%, περίπου 600.000 δολαρίων, για πρόσβαση σε ιδιωτικό χώρο διαπραγματεύσεων. Ακόμη υψηλότερη είναι η απαίτηση που εμφανίζεται για την EUSU Logistics, στα 14 εκατ. δολάρια, παρά το γεγονός ότι ο όγκος των δεδομένων που οι δράστες ισχυρίζονται ότι διαθέτουν περιορίζεται σε 60 MB.

Αντίθετα, για την IPC Pelindo, όπου αναφέρονται 2,4 GB αρχείων, το ζητούμενο ποσό διαμορφώνεται στα 2,4 εκατ. δολάρια. Η σύγκριση δείχνει ότι οι οικονομικές απαιτήσεις δεν ακολουθούν κάποια εμφανή αναλογία με τον όγκο των πληροφοριών. Η εμπορική αξία τους και η οικονομική επιφάνεια των πιθανών θυμάτων ενδέχεται να επηρεάζουν τη στρατηγική των εκβιαστών.

Αντίστροφη μέτρηση για τις 19 Οκτωβρίου

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη 19η Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία που εμφανίζεται ως κρίσιμο ορόσημο στις απειλές δημοσιοποίησης των δεδομένων. Στην ανάλυση της SOCRadar αναφέρεται ότι, από 21 επιχειρήσεις που είχαν κατονομαστεί σε προηγούμενη φάση, οι 19 εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο στάδιο του εκβιασμού, μία είχε περάσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης και σε μία περίπτωση είχαν δημοσιοποιηθεί δεδομένα.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το βασικό ερώτημα: πόσες από τις απειλές στηρίζονται σε πραγματικά υποκλαπέντα αρχεία και πόσες χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης; Η SOCRadar υπογραμμίζει ότι οι ισχυρισμοί της ομάδας πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα το σύνολο των περιστατικών. Η υπόθεση αναδεικνύει μια ευρύτερη πρόκληση για τη ναυτιλία. Όσο περισσότερο ψηφιοποιούνται οι μεταφορές, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η εξάρτηση των επιχειρήσεων από συστήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους. Και εάν αποδειχθεί ότι πίσω από τις δεκάδες καταχωρίσεις βρίσκεται πράγματι μία κοινή ψηφιακή ευπάθεια, το πρόβλημα θα ξεπερνά κατά πολύ τις συγκεκριμένες εταιρείες.

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