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Περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να εργάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Σεπτέμβριο του 2026, με τον αριθμό τους να έχει αυξηθεί εντυπωσιακά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Στελέχη του e-ΕΦΚΑ αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την εξέλιξη στο νέο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024 και άλλαξε σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη συνταξιοδότηση.

Ειδικότερα, με το άρθρο 114 του ν. 5078/2023 καταργήθηκε η περικοπή κατά 30% της σύνταξης που επιβαλλόταν στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Στη θέση της θεσπίστηκε πόρος υπέρ του e-ΕΦΚΑ, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δημιούργησε ένα σαφώς ευνοϊκότερο περιβάλλον για όσους, παρά τη συνταξιοδότησή τους, θέλουν να παραμένουν επαγγελματικά ενεργοί. Πλέον έχουν τη δυνατότητα να εισπράττουν ολόκληρη τη σύνταξή τους και παράλληλα να αποκτούν εισόδημα από την εργασία τους, χωρίς να υφίστανται την προηγούμενη περικοπή του 30%.

Η μεγάλη ανταπόκριση στο νέο πλαίσιο αποτυπώνεται στον αριθμό των συνταξιούχων που δηλώνουν επίσημα την απασχόλησή τους.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η συνέχιση της εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση συνοδευόταν από μείωση της σύνταξης κατά 30%. Υπό το προηγούμενο καθεστώς, περίπου 36.000 συνταξιούχοι είχαν δηλώσει ότι εξακολουθούσαν να εργάζονται.

Μετά την εφαρμογή της νέας ρύθμισης, η εικόνα μεταβλήθηκε θεαματικά. Ο αριθμός των συνταξιούχων που δηλώνουν ότι ασκούν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα έχει πλέον ξεπεράσει τις 300.000, καταγράφοντας πολλαπλάσια αύξηση μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του e-ΕΦΚΑ, η παρουσία περισσότερων από 300.000 συνταξιούχων στην αγορά εργασίας έχει ευρύτερη σημασία για την οικονομία, καθώς επιτρέπει να παραμένει ενεργό ένα μεγάλο απόθεμα επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Οι επιχειρήσεις και συνολικά η αγορά εργασίας μπορούν έτσι να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες εργαζομένων οι οποίοι, αν και έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, επιλέγουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, η αύξηση της δηλωμένης απασχόλησης των συνταξιούχων έχει θετική επίδραση και στα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ συμβάλλει στον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας, καθώς δημιουργούνται ισχυρότερα κίνητρα για την επίσημη δήλωση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Σεπτέμβριο του 2026, έχουν καταγραφεί συνολικά 354.131 δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων. Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των δηλώσεων δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των προσώπων, καθώς ένας συνταξιούχος μπορεί να έχει υποβάλει περισσότερες από μία δηλώσεις απασχόλησης.

Αναλυτικότερα, ανά μορφή επαγγελματικής δραστηριότητας, καταγράφονται:

99.179 συνταξιούχοι που απασχολούνται ως μισθωτοί.

76.130 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι.

139.321 αγρότες.

1.146 μισθωτοί μηχανικοί και έμμισθοι δικηγόροι.

1.745 συνταξιούχοι που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (ΠΠΥ).

1.184 εργαζόμενοι που αμείβονται με εργόσημο του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

247 που αμείβονται μέσω εργοσήμου του πρώην ΟΓΑ.

721 συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 62 ετών που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή ανά φύλο, οι άνδρες ανέρχονται σε 191.919, ενώ οι γυναίκες που έχουν δηλώσει απασχόληση φθάνουν τις 120.800.

Η συντριπτική πλειονότητα αφορά συνταξιούχους γήρατος. Συγκεκριμένα, 287.360 άτομα λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, ενώ άλλοι 23.687 είναι συνταξιούχοι αναπηρίας λόγω κοινής νόσου, εργατικού ατυχήματος, ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής νόσου.

Επιπλέον, 1.194 άτομα είναι συνταξιούχοι γήρατος λόγω αναπηρίας με βάση τον ν. 612/1977 και τις νομοθετικές διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί στην απασχόληση των συνταξιούχων μετά την κατάργηση της περικοπής του 30%. Η δυνατότητα συνδυασμού σύνταξης και εργασίας χωρίς την προηγούμενη σημαντική μείωση των συνταξιοδοτικών αποδοχών έχει οδηγήσει πολύ περισσότερους συνταξιούχους στη δηλωμένη εργασία, μεταβάλλοντας αισθητά την εικόνα της συγκεκριμένης κατηγορίας στην αγορά εργασίας.

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