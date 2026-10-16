Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η φετινή ενεργειακή κρίση οδηγεί την κυβέρνηση σε ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, με το βασικό σενάριο να προβλέπει αύξηση περίπου 20% στα ποσά που θα λάβουν τα νοικοκυριά. Παράλληλα, σχεδιάζονται παρεμβάσεις και στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε η επιβάρυνση των καταναλωτών να περιοριστεί από την έναρξη της νέας περιόδου διάθεσης.

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Τότε αναμένεται να αποσαφηνιστούν τόσο το τελικό ύψος της ενίσχυσης όσο και τα νέα όρια για τους δικαιούχους.

Αύξηση 20% στα ποσά

Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο της οριζόντιας αύξησης, η αλλαγή θα είναι άμεσα ορατή στα ποσά του επιδόματος.

Έτσι, ένα νοικοκυριό που πέρυσι λάμβανε το ελάχιστο ποσό των 100 ευρώ θα μπορούσε φέτος να λάβει περίπου 120 ευρώ. Αντίστοιχα, επίδομα 300 ευρώ θα μπορούσε να αυξηθεί στα 360 ευρώ, ενώ ποσό 500 ευρώ να διαμορφωθεί κοντά στα 600 ευρώ.

Η τελική ενίσχυση, ωστόσο, δεν θα είναι ίδια για όλους. Το ύψος της επηρεάζεται από το είδος της θέρμανσης, την περιοχή κατοικίας και τον κλιματικό συντελεστή, ενώ προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση για οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά.

Η λογική της παρέμβασης είναι να κατευθυνθούν περισσότερα χρήματα στις περιοχές όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες. Ένα νοικοκυριό σε μια ιδιαίτερα ψυχρή περιοχή δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με ένα αντίστοιχο νοικοκυριό σε μια περιοχή με ηπιότερο κλίμα.

Με βάση το προηγούμενο πλαίσιο, το επίδομα ξεκινούσε από 100 ευρώ και μπορούσε να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ με την εφαρμογή των κλιματικών συντελεστών μπορούσε να ανέβει στα 1.000 ή ακόμη και στα 1.200 ευρώ στις περιοχές με τις υψηλότερες ανάγκες.

Εφόσον η αύξηση εφαρμοστεί και στα ανώτατα όρια, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί με την τελική απόφαση εάν τα συγκεκριμένα πλαφόν θα αυξηθούν αντίστοιχα.

Πετρέλαιο, ρεύμα και τα υπόλοιπα καύσιμα

Το επίδομα αφορά διαφορετικές μορφές ενέργειας. Στην προηγούμενη περίοδο, τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονταν ανάλογα με το καύσιμο, με την ηλεκτρική ενέργεια να βρίσκεται στα 380 ευρώ, το πέλετ στα 360 ευρώ, τα καυσόξυλα και η τηλεθέρμανση στα 350 ευρώ, το φυσικό αέριο στα 325 ευρώ και το πετρέλαιο, η κηροζίνη και το υγραέριο στα 300 ευρώ.

Το ποσό αναφοράς προσαρμοζόταν στη συνέχεια με βάση τον κλιματικό συντελεστή, ενώ υπήρχε προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Παράλληλα, το επίδομα δεν μπορούσε να ξεπεράσει το 50% της αξίας των αγορών που αποδεικνύονταν με τα απαραίτητα παραστατικά.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Νοέμβριο. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και να δηλώσουν το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιούν, καθώς και τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους.

Με βάση τον σχεδιασμό, οι αιτήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία για την πρώτη καταβολή.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο η πρώτη πληρωμή να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, δηλαδή πριν από τα Χριστούγεννα.

Για όσους είχαν λάβει επίδομα και την προηγούμενη περίοδο, η προκαταβολή είχε σχεδιαστεί να αντιστοιχεί περίπου στο 60% του ποσού της προηγούμενης χρονιάς. Ωστόσο, η φετινή αύξηση δημιουργεί ερωτήματα για το εάν και πώς θα προσαρμοστεί και η προκαταβολή.

Οι επόμενες πληρωμές και τα δικαιολογητικά

Μετά την πρώτη καταβολή, το υπόλοιπο ποσό θα υπολογιστεί με βάση τις πραγματικές αγορές και τις καιρικές συνθήκες. Η βασική επόμενη πληρωμή αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου 2027, ενώ για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται δυνατότητα επιπλέον εκκαθάρισης έως τα τέλη Ιουλίου.

Για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ελέγξει εγκαίρως τα στοιχεία τους: σωστά δηλωμένη κύρια κατοικία, ενεργή μίσθωση όπου απαιτείται, αριθμό παροχής ρεύματος, ενεργό IBAN και παραστατικά αγοράς καυσίμου με τα σωστά στοιχεία.

Η 14η Οκτωβρίου παραμένει η ημερομηνία-κλειδί. Τότε αναμένεται να αποσαφηνιστούν το τελικό ποσοστό αύξησης, τα νέα ελάχιστα και ανώτατα ποσά, τα κριτήρια και το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Διαβάστε ακόμη

Καταναλωτικά δάνεια: Το νέο πλαφόν αλλάζει τους κανόνες (πίνακες)

Οι Έλληνες εφοπλιστές πρωταγωνιστούν στα tankers με 98 αγορές και 133 πωλήσεις πλοίων σε έναν χρόνο

Airbnb: Οι πλατφόρμες «μαρτυρούν» τα αδήλωτα ενοίκια στην εφορία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ