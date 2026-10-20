Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Η δημοπρασία 20ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας κατέγραψε την ισχυρότερη ζήτηση στην ιστορία της, καθώς οι υψηλές αποδόσεις αρχίζουν να προσελκύουν ξανά εγχώριους επενδυτές. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, με τον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση και τις δημοσιονομικές ανησυχίες να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ιστορικό ρεκόρ ζήτησης σημειώθηκε στη δημοπρασία 20ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας την Τρίτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αυξημένες αποδόσεις αρχίζουν να προσελκύουν εκ νέου εγχώριους επενδυτές στην αγορά.

Ο δείκτης κάλυψης της δημοπρασίας (bid-to-cover ratio) διαμορφώθηκε στο 5,84, έναντι 4,01 στην προηγούμενη έκδοση και μέσου όρου 3,73 κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η απόδοση του 20ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε έως και 6 μονάδες βάσης, στο 3,710%, ενώ η απόδοση του 30ετούς σημείωσε πτώση έως και 5 μονάδων βάσης.

Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων πολύ μεγάλης διάρκειας έχουν προσεγγίσει πρόσφατα τα υψηλότερα επίπεδα πολλών δεκαετιών, καθώς το παγκόσμιο κύμα πωλήσεων ομολόγων, που τροφοδοτήθηκε από την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα δημόσια οικονομικά.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η απόδοση του 20ετούς ιαπωνικού ομολόγου αναρριχήθηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ενώ η απόδοση του 30ετούς έφτασε σε ιστορικό υψηλό.

«Τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα είναι ξανά επενδύσιμα», δήλωσε ο Μασαχίκο Λου, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος της State Street Investment Management στο Τόκιο.

«Η νοοτροπία μετατοπίζεται σταδιακά από το “μην προσπαθείς να πιάσεις ένα μαχαίρι που πέφτει” στο “αμείβεσαι για να περιμένεις”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αλλαγή αυτή γίνεται ολοένα πιο ορατή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων.

Δημοσιονομικές ανησυχίες και το σχέδιο Τακαΐτσι για μείωση φόρων

Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά τις επίμονες ανησυχίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ιαπωνίας, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη σχεδιαζόμενη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά.

Η Τακαΐτσι έχει επιχειρήσει να καθησυχάσει τις αγορές, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή της στοχεύει στη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομίας και στην επίτευξη δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Παράλληλα, έχει δεσμευτεί για την κατάλληλη διαχείριση των εκδόσεων ιαπωνικών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους.

Επιστρέφουν οι εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές παρακολουθούν κατά πόσον οι αυξημένες αποδόσεις θα προσελκύσουν εκ νέου μεγάλους εγχώριους θεσμικούς αγοραστές.

Η Fukoku Mutual Life Insurance Co., η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία ζωής που παρουσίασε τα επενδυτικά της σχέδια για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους, ανέφερε ότι διαβλέπει περιθώρια για μια ελαφρώς μεγαλύτερη μετατόπιση κεφαλαίων από τα ξένα ομόλογα προς τίτλους σε γεν, καθώς οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί περισσότερο από όσο αναμενόταν.

«Το θετικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας 20ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων θεωρείται ότι αντανακλά την ανάκαμψη της ζήτησης από εγχώριους επενδυτές, λόγω των υψηλών επιτοκίων και της υποχώρησης των δημοσιονομικών ανησυχιών», δήλωσε ο Ριουτάρο Κιμούρα, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής ομολόγων της BNP Paribas Asset Management.

Όπως επισήμανε, οι εταιρείες ασφάλισης ζωής έχουν ενισχύσει εκ νέου τις καθαρές αγορές ομολόγων πολύ μεγάλης διάρκειας από τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας την ανάκαμψη της ζήτησης.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη ζήτηση-ρεκόρ

Περισσότερο από το 83% των προσφορών στη δημοπρασία προήλθε από αγοραστές των οποίων η ταυτότητα δεν προσδιορίστηκε.

Το ιδιαίτερα υψηλό αυτό ποσοστό υποδηλώνει, σύμφωνα με τον Κιμούρα, πιθανή συμμετοχή μεγάλων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ιαπωνικών τραπεζών (megabanks) και του Κυβερνητικού Επενδυτικού Ταμείου Συντάξεων της Ιαπωνίας (GPIF).

Ωστόσο, η ζήτηση από το GPIF που θα μπορούσε να συνδέεται με αναπροσαρμογές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη, λόγω της πρόσφατης υποχώρησης των χρηματιστηριακών αγορών.

Παράλληλα, οι μεγάλες τράπεζες ενδέχεται να προχωρήσουν σε πωλήσεις ομολόγων καθώς οι αποδόσεις υποχωρούν, εφόσον απέκτησαν σημαντικό όγκο τίτλων στη δημοπρασία.

Κατά τον αναλυτή της BNP Paribas, αυτό καθιστά λιγότερο πιθανή μια παρατεταμένη πτώση των αποδόσεων.

Το επόμενο τεστ: Η συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας

Η επόμενη σημαντική δοκιμασία για τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα θα έρθει με τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας την επόμενη εβδομάδα.

Οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, με τις συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων μίας ημέρας (overnight index swaps) να αποτιμούν την πιθανότητα αύξησης σε μόλις 6,2%.

Ωστόσο, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τη συνέντευξη Τύπου του διοικητή Καζούο Ουέντα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τυχόν ενδείξεις για τον ρυθμό και τα περιθώρια περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, καθώς οι υψηλές αποδόσεις, οι δημοσιονομικές προκλήσεις και η επιστροφή της επενδυτικής ζήτησης διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον για την ιαπωνική αγορά ομολόγων.