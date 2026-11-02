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Η Anthropic επιδιώκει να αντλήσει έως 3,5 δισ. δολάρια από Ιάπωνες επενδυτές στο πλαίσιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας τη σημαντική χρηματιστηριακή εισαγωγή της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης σε μια αγορά όπου οι νέες εισαγωγές έχουν περιοριστεί δραστικά.

Η Mizuho Securities Co. θα αναλάβει τη διαχείριση του ιαπωνικού σκέλους της διάθεσης μετοχών, ενώ οι Goldman Sachs Group, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. και Morgan Stanley MUFG Securities Co. συγκαταλέγονται στις εταιρείες που θα διαχειρίζονται τις εντολές των επενδυτών, σύμφωνα με κανονιστική κατάθεση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Οι Mizuho Financial Group Inc. και Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. περιλαμβάνονται επίσης μεταξύ των αναδόχων της συναλλαγής.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά την Ιαπωνία, όπου οι αρχικές δημόσιες προσφορές έχουν περιοριστεί σε χαμηλό 14 ετών, μία από τις λίγες αγορές των οποίων οι επενδυτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στη μεγάλη χρηματιστηριακή εισαγωγή.

Εκτός από την Ιαπωνία, επενδυτές στην Αυστραλία, τον Καναδά και ορισμένες περιοχές της Ευρώπης θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην αρχική διάθεση μετοχών της εταιρείας που δημιούργησε το Claude.

Η IPO της Anthropic δοκιμάζει τη ζήτηση για μετοχές AI

Η Anthropic υπέβαλε τον περασμένο μήνα τα απαραίτητα έγγραφα για την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες σπεύδουν να αξιοποιήσουν τις κεφαλαιαγορές για την άντληση χρηματοδότησης.

Με τη Meta Platforms να επιδιώκει να συγκεντρώσει έως 95 δισ. δολάρια μέσω της πώλησης κοινών και προνομιούχων μετοχών και την Alphabet να στοχεύει σε χρηματοδότηση μέσω μετοχών ύψους έως 85 δισ. δολαρίων, η IPO της Anthropic θα αποτελέσει δοκιμασία για την επενδυτική ζήτηση, ενόψει ενός νέου κύματος εκδόσεων μετοχών εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.