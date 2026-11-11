Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ρομπότ που χειρίζονται αλυσοπρίονα και απομακρύνουν επικίνδυνα κλαδιά από τις σιδηροδρομικές γραμμές επιστρατεύει η Ιαπωνία, αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία για να ενισχύσει την ασφάλεια των μεταφορών και να διευκολύνει το έργο των συνεργείων συντήρησης. Η συστηματική επιθεώρηση των υποδομών και η έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών βλαβών αποτελούν βασικές προτεραιότητες των εταιρειών που το διαχειρίζονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, η East Japan Railway Company (JR East) έχει αρχίσει να ενσωματώνει ανθρωποειδή ρομπότ στις εργασίες συντήρησης, αναθέτοντάς τους απαιτητικές παρεμβάσεις που μέχρι πρόσφατα εκτελούνταν αποκλειστικά από ανθρώπους, σύμφωνα με το Japan Today.

Ρομπότ με αλυσοπρίονα πάνω στις ράγες

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πρόσφατη επιχείρηση κοντά στον σταθμό Νομπεγιάμα, στην επαρχία Ναγκάνο, όπου συνεργεία της JR East εντόπισαν κλαδιά δέντρων που εκτείνονταν πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, δημιουργώντας πιθανό κίνδυνο για τα διερχόμενα τρένα της γραμμής Κούμι. Αντί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά συμβατικός εξοπλισμός, η εταιρεία επέλεξε ένα από τα νέα πολυλειτουργικά ρομποτικά μηχανήματα βαριάς συντήρησης.

Πρόκειται για ανθρωποειδές ρομπότ τοποθετημένο σε ειδικό όχημα διπλής χρήσης, το οποίο μπορεί να κινείται τόσο πάνω στις σιδηροδρομικές ράγες όσο και στο συνηθισμένο οδικό δίκτυο. Το αριστερό μηχανικό του χέρι διαθέτει ειδική αρπάγη, με την οποία συγκρατεί και μετακινεί κλαδιά ή άλλα εμπόδια. Το δεξί είναι εφοδιασμένο με αλυσοπρίονο, επιτρέποντας την κοπή της βλάστησης που μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών.

Από τις νυχτερινές στις ημερήσιες εργασίες

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα αποτελούν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εξέλιξη της τεχνολογίας που άρχισε να αξιοποιεί η JR West το 2024. Η JR East ενέταξε αντίστοιχα προηγμένα ρομποτικά συστήματα στον εξοπλισμό συντήρησής της τον Μάρτιο του 2026, αν και η παρουσία τους παραμένει σχετικά ασυνήθιστο θέαμα για τους επιβάτες.

Ο λόγος είναι ότι οι περισσότερες εργασίες πραγματοποιούνται παραδοσιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανάμεσα στο τελευταίο δρομολόγιο της προηγούμενης ημέρας και στο πρώτο της επόμενης, ώστε να περιορίζονται οι διακοπές της κυκλοφορίας.

Ωστόσο, η αυξανόμενη επιθυμία των εργαζομένων για ημερήσιες βάρδιες οδηγεί την εταιρεία να επανεξετάζει τον προγραμματισμό των εργασιών. Αυτό αφορά και τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία δεν λειτουργούν αυτόνομα, αλλά ελέγχονται από ανθρώπινους χειριστές.

Η μεταφορά περισσότερων παρεμβάσεων στις ώρες της ημέρας ενδέχεται να απαιτήσει προσωρινές διακοπές ορισμένων δρομολογίων. Η JR East εκτιμά, πάντως, ότι οι επιβάτες θα δείξουν κατανόηση, αποκτώντας παράλληλα περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθήσουν από κοντά τη νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του ιαπωνικού σιδηροδρομικού δικτύου.