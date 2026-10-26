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Από την καθημερινή πληρωμή έως τον προσωπικό δανεισμό, η Revolut διευρύνει τις τραπεζικές της υπηρεσίες στη Βρετανία, επιχειρώντας να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές τράπεζες και να ενισχύσει τα έσοδά της από τόκους. Σε αυτό το πλαίσιο εγκαινίασε το πρώτο πιστωτικό προϊόν ως αδειοδοτημένη τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί τις καθιερωμένες τράπεζες της βρετανικής αγοράς και να αυξήσει τα έσοδά από τόκους.

Η ψηφιακή τράπεζα, με έδρα το Λονδίνο, ξεκινά τη διάθεση ακάλυπτων προσωπικών δανείων, ύψους από 2.000 έως 25.000 λίρες (περίπου 2.670 έως 33.375 δολάρια), με ετήσια επιτόκια από 6,9% έως 29,3%. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε έτη. Η κίνηση αυτή όπως αναφέρει το Bloomberg σε δημοσίευμα του αποσκοπεί στη μετάβαση της Revolut από μια εφαρμογή καθημερινών συναλλαγών και πληρωμών σε μια τράπεζα που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

«Δημιουργήσαμε μια διαφανή και απλή διαδικασία χορήγησης δανείων, με σχεδόν άμεση εκταμίευση μετά την έγκριση, χωρίς χρέωση για την πρόωρη αποπληρωμή και με ανταγωνιστικά επιτόκια», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Francesca Carlesi, διευθύνουσα σύμβουλος της Revolut στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Revolut, η οποία διαθέτει περίπου 14 εκατομμύρια πελάτες στη βρετανική αγορά, εξασφάλισε άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο. Έκτοτε, έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της δανειοδοτικής της δραστηριότητας, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδά της από τόκους.

Σε άλλες αγορές, η Revolut προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα πιστωτικών προϊόντων, όπως προσωπικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Τα έσοδα από τόκους αντιστοιχούσαν περίπου στο 22% των συνολικών εσόδων της εταιρείας παγκοσμίως το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων εσόδων προήλθε από προμήθειες, μια διάρθρωση που διαφέρει από εκείνη των μεγάλων παραδοσιακών τραπεζών.

Τον Ιούνιο, η Carlesi είχε δηλώσει ότι η Revolut σχεδίαζε να κυκλοφορήσει σύντομα πέντε πιστωτικές κάρτες στη βρετανική αγορά. Η διάθεση των προσωπικών δανείων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε διάστημα αρκετών μηνών. Προς το παρόν, το νέο προϊόν είναι διαθέσιμο μόνο σε περιορισμένο αριθμό πελατών.