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Αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Rokos Capital Management ο Μάθιου Σεμπάγκ-Μοντεφιόρε, ο οποίος συνταξιοδοτείται από το hedge fund που ειδικεύεται στις επενδυτικές στρατηγικές με βάση τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, με τη σχετική απόφαση να αναμένεται σύντομα, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα προς τους επενδυτές που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg.

Μεταβατικά, καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου θα αναλάβει ο Τζέισον Σίπελ, αναπληρωτής επικεφαλής επενδύσεων και παγκόσμιος επικεφαλής αγορών, ο οποίος θα μοιράζεται τις διοικητικές αρμοδιότητες με τον Χρήστο Νιφαδόπουλο, Chief Corporate Officer της εταιρείας.

Ο Σίπελ, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της Rokos Capital πέρυσι, θα εποπτεύει τους τομείς επενδύσεων, ποσοτικής ανάλυσης και τεχνολογίας, ενώ ο Νιφαδόπουλος θα αναλάβει τη διοίκηση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Αμφότεροι θα αναφέρονται απευθείας στον ιδρυτή του hedge fund, Κρις Ρόκος, ο οποίος αποφάσισε πρόσφατα να μεταφέρει την κατοικία του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα.

Εκπρόσωπος της επενδυτικής εταιρείας, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι αλλαγές στη διοίκηση και οι αποδόσεις

Ο 55χρονος Σεμπάγκ-Μοντεφιόρε εντάχθηκε στη Rokos Capital το 2018 ως επικεφαλής στρατηγικής και ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2024, διαδεχόμενος τον Μαρκ Έντουαρντς.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του απέκτησε την ευθύνη της ευρύτερης διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας, αν και ο ιδρυτής της, Κρις Ρόκος, εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων.

Η οικογένεια Σεμπάγκ-Μοντεφιόρε διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με τον βρετανικό χρηματοπιστωτικό κλάδο και τη φιλανθρωπική δραστηριότητα, ενώ μεταξύ των συγγενών του συγκαταλέγεται ο γνωστός ιστορικός Σάιμον Σεμπάγκ Μοντεφιόρε.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, το macro hedge fund της Rokos κατέγραψε απώλειες 4,9% τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα τα κέρδη του από τις αρχές του έτους να περιοριστούν περίπου στο 8%.