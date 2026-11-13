Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πόσο αποτελεσματικός μπορεί να γίνει ένας εργαζόμενος αν οργανώσει την καθημερινότητά του όπως ένας επαγγελματίας αθλητής; Για τον 35χρονο Hardik Jagda, διευθύνοντα σύμβουλο της Proximity Works, η απάντηση βρίσκεται στη σωστή κατανομή της ενέργειας μέσα στην ημέρα και όχι απαραίτητα στις ατελείωτες ώρες εργασίας.

Αντί να υιοθετήσει το μοντέλο της συνεχούς απασχόλησης που χαρακτηρίζει πολλές τεχνολογικές επιχειρήσεις, ο Jagda έχει δημιουργήσει ένα προσωπικό πρόγραμμα που συνδυάζει συγκέντρωση, άσκηση, ξεκούραση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η φιλοσοφία του βασίζεται στην πειθαρχία των αθλητών υψηλού επιπέδου, οι οποίοι οργανώνουν την ημέρα τους όχι μόνο γύρω από την προπόνηση και την απόδοση, αλλά και γύρω από την απαραίτητη αποκατάσταση.

Το ίδιο μοντέλο επιχειρεί να εφαρμόσει τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας του.

Γιατί ξεκινά τη μέρα του πριν από τις 4 το πρωί

Η αλλαγή στην καθημερινότητά του άρχισε την περίοδο που δημιουργούσε την εταιρεία του.

Τότε, προσπαθώντας να κατανοήσει καλύτερα το προσωπικό του βιολογικό ρολόι, διάβασε πολλές αυτοβιογραφίες επιτυχημένων επιχειρηματιών και αθλητών, αναζητώντας τις συνήθειες που είχαν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων τους.

Διαπίστωσε ότι αρκετοί επαγγελματίες αθλητές ξεκινούσαν πολύ νωρίς την ημέρα τους, ώστε να ολοκληρώνουν βασικές δραστηριότητες και να εξασφαλίζουν στη συνέχεια χρόνο για ξεκούραση και αποκατάσταση.

Αποφάσισε λοιπόν να προσαρμόσει το δικό του πρόγραμμα σε αυτή τη λογική.

Ξυπνώντας γύρω στις 4 τα ξημερώματα, εξασφαλίζει αρκετές ώρες αδιάκοπης συγκέντρωσης πριν αρχίσει η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Όπως εξηγεί, μετά τις 7 το πρωί ο χρόνος του παύει ουσιαστικά να του ανήκει, καθώς αρχίζουν να καταφθάνουν αιτήματα και μηνύματα από εργαζομένους που βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας.

Αντίθετα, οι πρώτες πρωινές ώρες αποτελούν για εκείνον το πιο παραγωγικό κομμάτι της ημέρας.

Εκείνη την περίοδο επικεντρώνεται στις στρατηγικές αποφάσεις, σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της επιχείρησης και καταγράφει τους στόχους του.

Οι στόχοι αυτοί δεν περιορίζονται στην επαγγελματική του δραστηριότητα, αλλά περιλαμβάνουν και προσωπικές επιδιώξεις, όπως η βελτίωση της φυσικής του κατάστασης.

Γυμναστική στις 15:00 και ύπνος στις 21:00

Καθώς προχωρά η ημέρα, ο Jagda προσπαθεί να περιορίζει τις βιντεοκλήσεις, προτιμώντας συχνά τις απλές τηλεφωνικές συνομιλίες.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κινείται ελεύθερα κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών συναντήσεων, αντί να παραμένει διαρκώς καθισμένος μπροστά σε μια οθόνη.

Στόχος του είναι να έχει ολοκληρώσει τις περισσότερες συναντήσεις έως τις 14:30, ώστε στις 15:00 να αφιερώνει χρόνο στη γυμναστική.

Ακολουθεί ένα διάστημα περισσότερο δημιουργικής εργασίας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη συγγραφή ομιλιών ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν διαφορετικό είδος συγκέντρωσης.

Τα βράδια τα περνά με τα αγαπημένα του πρόσωπα και επιδιώκει να βρίσκεται στο κρεβάτι περίπου στις 21:00, εξασφαλίζοντας γύρω στις επτά ώρες ύπνου.

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι το πρόγραμμά του δεν σημαίνει πως ξεκινά στις 4 το πρωί και εργάζεται ασταμάτητα για τις επόμενες 12 ώρες.

Αντίθετα, φροντίζει να ενσωματώνει διαστήματα ανάπαυσης και αποφόρτισης σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας, αντιμετωπίζοντας την ξεκούραση ως απαραίτητο στοιχείο της απόδοσής του.

Συνήθως εργάζεται έξι ημέρες την εβδομάδα, αφιερώνοντας τα Σάββατα στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης δεξιότητας που επιθυμεί να βελτιώσει, όπως η δημόσια ομιλία.

Γιατί απορρίπτει την κουλτούρα «996» της Silicon Valley

Η προσέγγιση του Jagda διαφοροποιείται από την αποκαλούμενη «κουλτούρα 996», η οποία έχει αποκτήσει υποστηρικτές στη Silicon Valley.

Το συγκεκριμένο μοντέλο προβλέπει εργασία από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα, δίνοντας έμφαση στις πολλές ώρες απασχόλησης.

Ο Jagda θεωρεί ότι αυτή η αντίληψη παραβλέπει ένα σημαντικό στοιχείο: η υψηλή απόδοση δεν εξαρτάται μόνο από τον συνολικό χρόνο εργασίας, αλλά και από τον τρόπο οργάνωσής του.

Για τον ίδιο, μεγαλύτερη σημασία έχει η δημιουργία ενός συστήματος που επιτρέπει στον εργαζόμενο να αξιοποιεί αποτελεσματικά την ενέργειά του, προβλέποντας χρόνο για άσκηση, ξεκούραση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Αν και ο ίδιος μπορεί να εργάζεται περισσότερες από 40 ώρες εβδομαδιαίως, δεν παρακολουθεί συστηματικά τον συνολικό αριθμό τους.

Προτιμά να ακούει τις ανάγκες του σώματός του και να προσαρμόζει το πρόγραμμά του ανάλογα με τα επίπεδα ενέργειας και τις απαιτήσεις της ημέρας.

Η φιλοσοφία που υποστηρίζει δεν βασίζεται, επομένως, στην εξάντληση ή στην υποχρεωτική παρουσία για συγκεκριμένο αριθμό ωρών.

Στον πυρήνα της βρίσκεται μια κουλτούρα υπευθυνότητας, όπου οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται ουσιαστικά για το πρόβλημα που προσπαθούν να επιλύσουν.

Για τον επικεφαλής της Proximity Works, η πειθαρχία του πρωταθλητισμού δεν αποτελεί συνώνυμο της αδιάκοπης προσπάθειας. Είναι κυρίως η ικανότητα να γνωρίζει κανείς πότε πρέπει να αποδίδει, πότε να εξελίσσεται και πότε να ξεκουράζεται.