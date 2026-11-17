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Tη διαδικασία αναζήτησης του επόμενου διευθύνοντος συμβούλου της έχει ξεκινήσει η General Motors, προετοιμάζοντας την επόμενη ημέρα μετά τη Μέρι Μπάρα, τη μακροβιότερη επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας στη σύγχρονη ιστορία της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Wall Street Journal, η αμερικανική εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένη εταιρεία αναζήτησης ανώτατων στελεχών, προκειμένου να εντοπίσει πιθανούς υποψηφίους εκτός του ομίλου, ενώ παράλληλα εξετάζει στελέχη από το εσωτερικό της.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των διαδικασιών, η Μπάρα προετοιμάζει εδώ και μήνες το έδαφος για τη διαδοχή της στην εταιρεία, της οποίας ηγείται από το 2014. Είναι η δεύτερη μακροβιότερη διευθύνουσα σύμβουλος στην ιστορία της GM και η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη διοίκηση παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η διάρκεια της θητείας της είναι περίπου διπλάσια από τον μέσο χρόνο παραμονής ενός σύγχρονου διευθύνοντος συμβούλου εταιρείας του δείκτη S&P 500.

Πάντως, η GM για την ώρα δεν έχει ανακοινώσει δημοσίως πότε θα μπορούσε η Μπάρα να αποχωρήσει από τη θέση της.

Οι υποψήφιοι για τη διαδοχή

Η GM έχει μακρά παράδοση στην ανάδειξη διευθυνόντων συμβούλων μέσα από τις τάξεις της, με αποτέλεσμα τα κορυφαία στελέχη του ομίλου να εξακολουθούν να θεωρούνται ισχυροί υποψήφιοι για τη διαδοχή.

Σύμφωνα με τη WSJ, μεταξύ των ονομάτων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της σχετικής διαδικασίας περιλαμβάνονται ο Πολ Τζέικομπσον, οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, ο Στέρλινγκ Άντερσον, επικεφαλής προϊόντων, ο οποίος προσελήφθη από τη Σίλικον Βάλεϊ με ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες, και ο Μαρκ Ρόις, βετεράνος της GM με 40 χρόνια παρουσίας στον όμιλο και δεύτερος στην ιεραρχία μετά την Μπάρα.

Η αναζήτηση εξωτερικών υποψηφίων αποτελεί πάντως μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για την GM, η οποία παραδοσιακά προτιμά να αναδεικνύει την ηγεσία της από στελέχη που έχουν διαγράψει πολυετή πορεία στο εσωτερικό της.

Η εποχή της Μέρι Μπάρα και η μεταμόρφωση της GM

Η Μέρι Μπάρα ανέλαβε τα ηνία της General Motors το 2014, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία εξακολουθούσε να ανασυγκροτείται μετά την πτώχευση του 2009.

Στη διάρκεια της θητείας της, ο αμερικανικός όμιλος βρέθηκε αντιμέτωπος με διαδοχικές προκλήσεις, από τους εμπορικούς πολέμους και την παγκόσμια πανδημία έως τις αναταράξεις που προκάλεσε η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και στην αυτόνομη οδήγηση.

Παρά τις δυσκολίες, η χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας υπήρξε θετική. Η μετοχή της GM έχει ενισχυθεί κατά περίπου 136% από τότε που η Μπάρα ανέλαβε τη διοίκηση, ενώ σε ετήσια βάση καταγράφει άνοδο 25%.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει επιστρέψει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους της, μέσω εκτεταμένων προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Η Μπάρα ανέλαβε με βασική αποστολή να αλλάξει τη φημισμένη για την ακαμψία της εταιρική κουλτούρα της GM, επιδιώκοντας έναν πιο ευέλικτο και αποδοτικό επιχειρηματικό οργανισμό.

Υπό την ηγεσία της, η General Motors εξελίχθηκε σε μικρότερη αλλά πιο κερδοφόρα αυτοκινητοβιομηχανία, με βασικό πυλώνα την ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητά της στην αγορά φορτηγών και μεγάλων οχημάτων στις ΗΠΑ.

Σήμερα, η GM πωλεί παγκοσμίως εκατομμύρια λιγότερα οχήματα σε σύγκριση με μία δεκαετία νωρίτερα, καθώς αποσύρθηκε από μη κερδοφόρες αγορές του εξωτερικού και περιόρισε την παραγωγή επιβατικών μοντέλων χαμηλού περιθωρίου κέρδους και άλλων οχημάτων με περιορισμένη ζήτηση στην αμερικανική αγορά.

Ωστόσο, παρά τη μείωση των πωλήσεων, η εταιρεία δημιουργεί πλέον ταμειακές ροές σε επίπεδα-ρεκόρ και επιτυγχάνει υψηλότερη κερδοφορία.

Το μεγάλο στοίχημα της τεχνολογίας και της αυτόνομης οδήγησης

Το μεγάλο στοίχημα της τεχνολογίας και της αυτόνομης οδήγησης

Κατά την τελευταία δεκαετία, η General Motors επιχείρησε να απομακρυνθεί από το παραδοσιακό μοντέλο της αυτοκινητοβιομηχανίας, επιδιώκοντας να μετασχηματιστεί σε τεχνολογική επιχείρηση με επίκεντρο το λογισμικό.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύτηκε από σειρά προσλήψεων υψηλόβαθμων στελεχών από τη Σίλικον Βάλεϊ, την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Καλιφόρνια και σημαντικές επενδύσεις στην αυτόνομη οδήγηση και στις ψηφιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, δεν απέδωσαν όλες οι πρωτοβουλίες τα αναμενόμενα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία δαπάνησε δισεκατομμύρια δολάρια για τη δραστηριότητα αυτόνομων ταξί Cruise, προτού αποφασίσει τελικά τη διακοπή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Παράλληλα, η GM αναγκάστηκε να περιορίσει ορισμένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδιά της για την ηλεκτροκίνηση, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα επιβραδύνθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο.

Πλέον, η νέα στρατηγική της αυτοκινητοβιομηχανίας επικεντρώνεται στα ιδιωτικά οχήματα αυτόνομης οδήγησης, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας που θα επιτρέπει την οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους χωρίς τα χέρια στο τιμόνι και χωρίς την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του δρόμου από τον οδηγό.

Η εταιρεία φιλοδοξεί να διαθέσει αυτήν τη δυνατότητα έως το 2028, στο πλαίσιο ενός από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα αυτόνομης οδήγησης στην αυτοκινητοβιομηχανία.