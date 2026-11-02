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Σε εκτεταμένο πρόγραμμα περιορισμού των λειτουργικών δαπανών προχωρά η Ryanair, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου απειλεί να αυξήσει τον λογαριασμό των καυσίμων της κατά 2 δισ. ευρώ την επόμενη χρονιά. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών, ενώ παράλληλα επηρεάζει την ταξιδιωτική ζήτηση, με τους καταναλωτές να εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί στις κρατήσεις τους.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης εξετάζει την επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με αεροδρόμια, τη μείωση του αριθμού των μελών πληρώματος στα αεροσκάφη και την ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις δαπάνες της.

Οι σχεδιασμοί αυτοί έγιναν γνωστοί τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου της χρήσης, τα οποία έδειξαν υποχώρηση 15% στα καθαρά κέρδη.

«Όλα βρίσκονται στο τραπέζι, είτε πρόκειται για πάγωμα μισθών είτε για άλλους τομείς», δήλωσε στο Bloomberg ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Νιλ Σόραχαν.

Όπως εξήγησε, η Ryanair προετοιμάζεται για ένα περιβάλλον υψηλών τιμών πετρελαίου που ενδέχεται να διατηρηθεί για τους επόμενους 12 μήνες. «Πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι για τους επόμενους 12 μήνες», σημείωσε.

Πτώση κερδών και διπλασιασμός των τιμών καυσίμων

Τα καθαρά κέρδη της Ryanair διαμορφώθηκαν στα 2,15 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, έναντι 2,54 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το κόστος ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 5%, καθώς οι τιμές των καυσίμων που δεν καλύπτονταν από συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου διπλασιάστηκαν, φτάνοντας περίπου τα 130 δολάρια το βαρέλι.

Πρόσθετη επιβάρυνση αποτέλεσε το γεγονός ότι η εταιρεία δεν καταχώρισε πλέον αποζημιώσεις για καθυστερήσεις στην παράδοση αεροσκαφών.

Την ίδια στιγμή, οι αεροπορικοί ναύλοι υποχώρησαν κατά το πρώτο εξάμηνο, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε τους καταναλωτές σε μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα και σε καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση κρατήσεων.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων θα παραμείνουν υψηλές και το επόμενο έτος, προειδοποιώντας ότι οι πιέσεις αυτές θα οδηγήσουν σε σημαντικά ακριβότερα εισιτήρια.

Λιγότερες πτήσεις και χαμηλότερος στόχος επιβατών

Η Ryanair έχει ήδη περιορίσει τις προβλέψεις της για την επιβατική κίνηση της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, ενώ σχεδιάζει να εφαρμόσει ένα πιο συγκρατημένο πρόγραμμα πτήσεων κατά τη χειμερινή περίοδο, προκειμένου να προστατευθεί από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Για την οικονομική χρήση 2027, η εταιρεία προβλέπει πλέον ότι θα μεταφέρει 214 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 216 εκατομμύρια.

Για τη χρήση 2028, ωστόσο, εξακολουθεί να στοχεύει σε αύξηση της επιβατικής κίνησης πάνω από τα 220 εκατομμύρια επιβάτες, με τη βοήθεια των νέων αεροσκαφών Boeing 737 Max 10, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο της εγκαίρως για τη θερινή περίοδο.

Παρά τις πιέσεις, η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει μέρισμα 0,273 ευρώ ανά μετοχή στα τέλη Φεβρουαρίου 2027. Παράλληλα, γνωστοποίησε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 800 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει τον ίδιο μήνα.

Πιέσεις σε ολόκληρο τον αεροπορικό κλάδο

Η Ryanair είναι η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που ανακοινώνει αποτελέσματα για το τρίμηνο, δίνοντας μια πρώτη εικόνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Στις ΗΠΑ, εταιρείες όπως η Delta Air Lines και η American Airlines έχουν ήδη αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για το σύνολο του έτους, καθώς το υψηλό κόστος καυσίμων δυσκολεύει τον οικονομικό προγραμματισμό.

Οι πιέσεις αποτυπώνονται και στο χρηματιστήριο. Η μετοχή της Ryanair έχει χάσει περίπου 23% της αξίας της από τις αρχές του 2026, έναντι πτώσης 11% του παγκόσμιου δείκτη αεροπορικών εταιρειών του Bloomberg.

Ανάλογες απώλειες καταγράφει η ανταγωνίστρια Wizz Air, ενώ στον αντίποδα η EasyJet σημειώνει άνοδο 33%, στον απόηχο της συμφωνίας εξαγοράς της από την Apollo Global Management.

Ισχυρή ζήτηση στο τρίτο τρίμηνο, αβεβαιότητα για τη συνέχεια

Παρά τη δυσμενή συγκυρία, η Ryanair αναφέρει ότι η ζήτηση για το τρίτο τρίμηνο παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, η διοίκηση παραδέχεται πως δεν έχει ακόμη σαφή εικόνα για την πορεία του τέταρτου τριμήνου.

Σύμφωνα με τον Σόραχαν, όταν το κόστος ζωής αυξάνεται, οι ταξιδιώτες τείνουν να περιορίζουν τις δαπάνες τους, αποφεύγοντας τα μακρινά ταξίδια και στρεφόμενοι σε προορισμούς πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Η μεταβολή αυτή στις καταναλωτικές συνήθειες διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον για τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διατήρηση ανταγωνιστικών ναύλων και στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου λειτουργικού κόστους.