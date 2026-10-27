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Νωρίτερα θα πρέπει να παραδίδουν τις αποσκευές τους στα αεροδρόμια οι επιβάτες της Ryanair από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, καθώς η αεροπορική εταιρεία προχωρά σε αλλαγή του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αεροπορικής χαμηλού κόστους, τα σημεία παράδοσης αποσκευών (bag drop) σε όλα τα αεροδρόμια του δικτύου της θα κλείνουν πλέον 60 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης, αντί για 40 λεπτά που ισχύει σήμερα.

Η αλλαγή, η οποία είχε ανακοινωθεί ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, αφορά περίπου το 20% των επιβατών της Ryanair που ταξιδεύουν με παραδοτέες αποσκευές. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι να εξασφαλιστεί περισσότερος χρόνος για τη διέλευση από τους ελέγχους ασφαλείας και διαβατηρίων και την έγκαιρη άφιξη στην πύλη αναχώρησης, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης επιβατικής κίνησης.

Παράλληλα, η νέα διαδικασία εκτιμάται, όπως υποστηρίζεται σχετικά, ότι θα συμβάλλει στον περιορισμό των περιπτώσεων επιβατών που χάνουν την πτήση τους εξαιτίας καθυστερήσεων στους ελέγχους των αεροδρομίων.

Αντίθετα, για το υπόλοιπο 80% των επιβατών που ταξιδεύουν χωρίς παραδοτέες αποσκευές δεν αλλάζει κάτι. Οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά το check-in πριν από την άφιξή τους στο αεροδρόμιο και να κατευθύνονται απευθείας στον έλεγχο ασφαλείας και στη συνέχεια στην πύλη επιβίβασης.