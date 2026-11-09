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Νέο πλήγμα στην προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να επαναφέρει την οικονομική δραστηριότητα σε κανονικούς ρυθμούς αποτελεί η πυραυλική επίθεση των Χούθι στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ριάντ, η οποία προκάλεσε ζημιές σε ένα από τα εμβληματικά κτίρια της περιοχής, όπου στεγάζονται γραφεία του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου έναν μήνα μετά τα πολύνεκρα πλήγματα στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, τα οποία είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις και την ακύρωση μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Saudi Press Agency, τα γραφεία της Aramco υπέστησαν περιορισμένες υλικές ζημιές, καθώς οι σαουδαραβικές δυνάμεις αντιμετώπισαν την Κυριακή ένα νέο κύμα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ. Δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.

Την ευθύνη ανέλαβαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι βρίσκονται σε σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία εδώ και μία δεκαετία. Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν αργότερα ότι απάντησαν καταστρέφοντας δύο εκτοξευτές πυραύλων που είχαν χρησιμοποιηθεί στις απόπειρες επίθεσης.

Στο στόχαστρο η οικονομική καρδιά του Ριάντ

Το σπάνιο πλήγμα στο King Abdullah Financial District (KAFD), το χρηματοοικονομικό κέντρο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, εντείνει την ανησυχία των διεθνών επιχειρήσεων, οι οποίες ήδη βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες της πολύμηνης περιφερειακής σύγκρουσης.

Στο KAFD στεγάζονται, μεταξύ άλλων, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (Public Investment Fund – PIF), το χρηματιστήριο της χώρας, μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες και διεθνείς χρηματοοικονομικοί όμιλοι, όπως η Goldman Sachs και η Brookfield.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ στην περιοχή ίσχυε εντολή τηλεργασίας, γεγονός που περιόρισε τις άμεσες συνέπειες. Ωστόσο, εκδηλώθηκε κατά την πρωινή ώρα αιχμής, την ίδια περίοδο που πολλά σχολεία του Ριάντ επανεκκίνησαν τη διά ζώσης διδασκαλία για πρώτη φορά έπειτα από έναν μήνα.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η διοίκηση του KAFD είχε ενημερώσει τις επιχειρήσεις ότι οι εργαζόμενοι μπορούσαν να επιστρέψουν στα γραφεία τους. Το Σάββατο, όμως, ανακάλεσε την απόφαση, δίνοντας νέα εντολή για τηλεργασία μέχρι νεωτέρας.

Οι επιθέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για στελέχη επιχειρήσεων που μετακινούνται συχνά προς το Ριάντ από διεθνείς οικονομικούς κόμβους, όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Λονδίνο.

Πριν από περίπου έναν μήνα, επιθέσεις των Χούθι στο βασικό αεροδρόμιο της πόλης είχαν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Πιέσεις στο οικονομικό σχέδιο του Μπιν Σαλμάν

Η νέα κλιμάκωση δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου και ουσιαστικό ηγέτη της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος επιχειρεί να διατηρήσει σε τροχιά υλοποίησης το σχέδιο οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας, ύψους πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της οικονομίας και στη μείωση της εξάρτησης από τα έσοδα του πετρελαίου, με βασικό πυλώνα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Ωστόσο, τον τελευταίο μήνα το βασίλειο αναγκάστηκε να αναβάλει ή να ακυρώσει σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Ασιατικό Κύπελλο ποδοσφαίρου της AFC και το επενδυτικό φόρουμ Future Investment Initiative (FII).

Οι διοργανώσεις αυτές αναμενόταν να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα και την προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων.

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει διευρυνόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, ενώ η οικονομία της συρρικνώνεται και το χρηματιστήριο εμφανίζει υποτονική επίδοση.

Παρά τις δυσκολίες, ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεχίζονται. Η Barclays ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έναρξη λειτουργίας γραφείου στο KAFD, ορίζοντας τον Μάτζεντ Αλ Χασούν διευθύνοντα σύμβουλο και επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της Barclays Capital Saudi.

Στο μεταξύ, η αεροπορική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ παραμένει περιορισμένη, καθώς πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να εφαρμόζουν περιορισμούς στις πτήσεις τους.

Η διοίκηση του KAFD δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Νέα ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Υεμένης

Οι Χούθι είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα το Σαββατοκύριακο ότι θα προχωρούσαν σε επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών υποδομών, ως απάντηση στα πλήγματα δυνάμεων υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

Την Κυριακή, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, πραγματοποίησε η Σαουδική Αραβία εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών στην Υεμένη.

Παράλληλα, ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και ενθάρρυνε την επίλυση της σύγκρουσης μέσω διαλόγου.

Η αναζωπύρωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι εκτιμήσεις για τις επόμενες εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν και για τις πολιτικές αλλαγές στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις εναντίον μη προσδιορισμένων στόχων στη νήσο Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, εκτός κατοικημένων και εμπορικών περιοχών.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις πιθανότητες άμεσης προόδου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε στο CNN ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να διατάξει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εφόσον σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες.

Στο Ισραήλ, ο Γκάντι Άιζενκοτ έκανε ένα ακόμη βήμα προς την πιθανή απομάκρυνση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία, καθώς έλαβε την ευκαιρία να σχηματίσει νέα κυβέρνηση.

Η Aramco στο επίκεντρο των επιθέσεων

Η Saudi Aramco έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες η συχνότητα των πληγμάτων έχει αυξηθεί, καθώς οι Χούθι έχουν εντείνει τις απόπειρες επιθέσεων εναντίον της σαουδαραβικής ναυτιλίας και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που έχουν βρεθεί υπό απειλή περιλαμβάνονται τα κεντρικά γραφεία της Aramco στο Νταχράν, ο βασικός πετρελαϊκός κόμβος της στο Ρας Τανούρα, στις ακτές του Περσικού Κόλπου, καθώς και ο αγωγός East-West, μέσω του οποίου μεταφέρεται αργό πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα για εξαγωγή.

Η Aramco έχει γνωστοποιήσει ότι εξετάζει την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των αγωγών της, καθώς και τη δημιουργία μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στο εξωτερικό.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού ομίλου και ο περιορισμός των επιπτώσεων από πιθανές νέες διαταραχές στην παραγωγή και στις εξαγωγές πετρελαίου.