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Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου επέστρεψε σε καθεστώς πλεονάσματος, έπειτα από μήνες σοβαρών διαταραχών στην προσφορά που προκάλεσε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με σημερινή έκθεση της JPMorgan. Την ίδια ώρα, η HSBC αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την παραγωγή αργού πετρελαίου της Saudi Aramco, επικαλούμενη την ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη των εξαγωγών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JPMorgan, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εμφάνισε εκ νέου πλεόνασμα 1,1 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Σεπτέμβριο, το οποίο διευρύνθηκε στα 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο. Το μέγεθος αυτό προσεγγίζει τον μέσο όρο των 1,3 εκατ. βαρελιών ημερησίως που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Η αμερικανική τράπεζα επισημαίνει ότι τόσο τα αποθέματα όσο και οι διεθνείς εμπορικές ροές δείχνουν πως οι πλεονάζουσες ποσότητες πετρελαίου επιστρέφουν σταδιακά στην αγορά.

Ειδικότερα, οι παγκόσμιες εισαγωγές αργού αυξήθηκαν στα 44,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο, καταγράφοντας άνοδο κατά 1,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποκατάσταση των εξαγωγικών ροών από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες είχαν περιοριστεί δραστικά μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την JPMorgan, οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει στα περίπου 20,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από μόλις 9,8 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο.

Παρά τη σημαντική αυτή βελτίωση, οι ποσότητες εξακολουθούν να υπολείπονται των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Στην αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς συμβάλλει και η αύξηση της παραγωγής σε άλλες πετρελαιοπαραγωγούς περιοχές.

Η JPMorgan εκτιμά ότι μόνο η Λατινική Αμερική προσφέρει πλέον περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως περισσότερα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, με κύριους συντελεστές τη Βραζιλία, τη Βενεζουέλα, τη Γουιάνα και την Αργεντινή.

Την ίδια στιγμή, η άνοδος των τιμών των καυσίμων και οι διαταραχές στον εφοδιασμό έχουν περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου έχει μειωθεί κατά περίπου 3,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι υψηλές τιμές και οι δυσκολίες στην τροφοδοσία περιόρισαν την κατανάλωση.

HSBC: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για τη Saudi Aramco

Από την πλευρά της, η HSBC προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση των προβλέψεών της για την παραγωγή αργού πετρελαίου της Saudi Aramco, εκτιμώντας ότι η αποκατάσταση των εξαγωγών εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα αύξησε την πρόβλεψή της για την παραγωγή του τέταρτου τριμήνου του 2026 στα 8,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 6,3 εκατ. βαρέλια.

Παράλληλα, αναθεώρησε ανοδικά και τις εκτιμήσεις της για το 2027, προβλέποντας παραγωγή 9,8 εκατ. βαρελιών ημερησίως, από 8,8 εκατ. βαρέλια που υπολόγιζε προηγουμένως.

Η HSBC εκτιμά ότι η παραγωγή της Saudi Aramco θα επιστρέψει σε επίπεδα περίπου 10 εκατ. βαρελιών ημερησίως έως τα μέσα του 2027.

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας ανέκαμψαν τον Οκτώβριο στα περίπου 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, προσεγγίζοντας τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η ανάκαμψη των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή αποτελεί, κατά την HSBC, ένδειξη ότι οι διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εξαιτίας της σύγκρουσης έχουν αρχίσει να υποχωρούν.