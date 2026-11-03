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Αύξηση 9% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου ανακοίνωσε η Saudi Aramco, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου με το Ιράν και η εντυπωσιακή ενίσχυση της κερδοφορίας των διυλιστηρίων της έδωσαν σημαντική ώθηση στα οικονομικά αποτελέσματα του σαουδαραβικού ενεργειακού κολοσσού.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 31,2 δισ. δολάρια, έναντι 28,6 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg και ανέμεναν κέρδη 28,7 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση το βασικό μέρισμα των 21,9 δισ. δολαρίων, το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τα δημόσια οικονομικά της Σαουδικής Αραβίας.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας προσφέρει σημαντική οικονομική στήριξη στο βασίλειο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αλλεπάλληλες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι από την Υεμένη ασκούν πιέσεις στην οικονομία και αυξάνουν τη σημασία των πετρελαϊκών εσόδων.

Η Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, αποτελεί βασικό πυλώνα της σαουδαραβικής οικονομίας, με τις πωλήσεις ενέργειας και τις υψηλές διανομές μερισμάτων να χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος των κρατικών δαπανών.

Ρεκόρ κερδών στη διύλιση και άνοδος 35% στις τιμές πώλησης

Καθοριστική συμβολή στα αποτελέσματα είχε η αύξηση των τιμών πώλησης του πετρελαίου, οι οποίες ήταν περίπου 35% υψηλότερες σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, η Aramco πούλησε το πετρέλαιό της με μέση τιμή 95,20 δολάρια το βαρέλι, έναντι 70,10 δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ενίσχυση της κερδοφορίας στις δραστηριότητες διύλισης και εμπορίας. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων του συγκεκριμένου τομέα υπερτριπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 10 δισ. δολάρια.

Ανάλογα οφέλη από την εκτίναξη των περιθωρίων διύλισης κατέγραψαν και άλλοι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων οι BP, ExxonMobil και Chevron.

Το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 40% κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, με τη μέση τιμή του να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσε τους φόβους για προβλήματα στην προσφορά.

Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, το διεθνές σημείο αναφοράς είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ συνέχισε να ενισχύεται τον Οκτώβριο, εν μέσω ανησυχιών για νέα ανάφλεξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αυξημένες εξαγωγές παρά τις επιθέσεις των Χούθι

Παρά τις σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας, η Saudi Aramco συνέχισε να ενισχύει τις εξαγωγές της προς τις διεθνείς αγορές.

Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία αύξησε τις αποστολές αργού από τον βασικό εξαγωγικό τερματικό σταθμό της στο Ρας Τανούρα, στον Περσικό Κόλπο, επιδιώκοντας να ανακτήσει μερίδια αγοράς μεταξύ των Ασιατών αγοραστών.

Η στροφή προς τη θαλάσσια διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ πραγματοποιήθηκε μετά τη διακοπή της εναλλακτικής διαδρομής μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, εξαιτίας επιθέσεων στον αγωγό East-West, που τον έθεσαν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Χούθι έχουν στοχοποιήσει σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις της Aramco, μεταξύ των οποίων ο τερματικός σταθμός Γιανμπού, όπου καταλήγει ο αγωγός East-West, διυλιστήρια στη δυτική Σαουδική Αραβία, μεγάλο πετρελαϊκό κοίτασμα, ακόμη και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Παρά τις επιθέσεις, το βασίλειο έχει καταφέρει να διατηρήσει τις εξαγωγές πετρελαίου προς τους πελάτες του.

Μειωμένη παραγωγή, αλλά ισχυρές ταμειακές ροές

Η αύξηση των κερδών επιτεύχθηκε παρά την υποχώρηση της παραγωγής.

Η συνολική παραγωγή υγρών υδρογονανθράκων μειώθηκε κατά περίπου 10%, στα 8,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου περιορίστηκε κατά 2,6%.

Την ίδια ώρα, η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας βελτιώθηκε, καθώς ο δείκτης μόχλευσης, που αποτυπώνει το επίπεδο δανειακής επιβάρυνσης, υποχώρησε στο 5,5% στα τέλη Σεπτεμβρίου, από 6,2% στα τέλη Ιουνίου.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 28,2 δισ. δολάρια, ποσό επαρκές για την κάλυψη της διανομής του βασικού μερίσματος.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ικανότητα της Saudi Aramco να ενισχύει την κερδοφορία της ακόμη και σε περιβάλλον μειωμένης παραγωγής και αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, αξιοποιώντας τις υψηλότερες τιμές του αργού και τα ισχυρά περιθώρια διύλισης.