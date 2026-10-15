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Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη πραγματικότητα: τα διαθέσιμα αποθέματα που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν ως ασπίδα απέναντι στις διαταραχές της προσφοράς έχουν περιοριστεί δραματικά. Με τις τιμές να παραμένουν γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή να συνεχίζονται, οι επενδυτές ανησυχούν ότι ακόμη και ένα περιορισμένο επεισόδιο θα μπορούσε να προκαλέσει νέα απότομη ανατίμηση.

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στις ποσότητες πετρελαίου που παράγονται. Αφορά κυρίως την ικανότητα της αγοράς να αντικαταστήσει άμεσα τις χαμένες προμήθειες, όταν διακόπτονται οι μεταφορές ή πλήττονται κρίσιμες υποδομές.

Αυτό το περιθώριο αντίδρασης έχει συρρικνωθεί σημαντικά, μετατρέποντας κάθε νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο, αγωγό ή διυλιστήριο σε πιθανό καταλύτη αναταραχής.

Τα 6 δισ. βαρέλια και η πραγματική εικόνα των αποθεμάτων

Η προειδοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης. Από τα περίπου 10 δισ. βαρέλια συνολικών αποθεμάτων που υπήρχαν πριν από την κρίση, η παγκόσμια αγορά έχει ήδη χρησιμοποιήσει περισσότερα από 1 δισ. βαρέλια, κυρίως από εμπορικές χερσαίες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, τα εναπομείναντα εμπορικά αποθέματα υπολογίζονται σε λιγότερα από 6 δισ. βαρέλια, με μόλις το 10% ή και μικρότερο ποσοστό να θεωρείται πρακτικά διαθέσιμο για άμεση αξιοποίηση.

Η διαφορά ανάμεσα στα λογιστικά αποθέματα και στις πραγματικά διαθέσιμες ποσότητες είναι καθοριστική. Πετρέλαιο παραμένει εγκλωβισμένο σε αγωγούς, στον πυθμένα δεξαμενών ή δεσμευμένο από κανόνες ασφαλείας. Επομένως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως για την κάλυψη μιας ξαφνικής έλλειψης.

Η αγορά διαθέτει έτσι πολύ μικρότερη πραγματική εφεδρεία από αυτήν που υποδηλώνουν οι συνολικοί αριθμοί.

Στενά του Ορμούζ: Η απειλή για τις τιμές του Brent

Η Μέση Ανατολή παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας αβεβαιότητας. Παρά τη μερική ανάκαμψη των εξαγωγών από τις χώρες του Κόλπου, οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και ενεργειακές εγκαταστάσεις διατηρούν υψηλό το κόστος ασφάλισης και μεταφοράς.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το επίκεντρο του κινδύνου, καθώς οποιαδήποτε νέα διακοπή των διελεύσεων μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη διαθεσιμότητα πετρελαίου στην Ασία και την Ευρώπη.

Οι εναλλακτικές διαδρομές προσφέρουν κάποια ανακούφιση, χωρίς όμως να μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η αμερικανική Energy Information Administration (EIA) προβλέπει πλέον μέση τιμή Brent στα 105 δολάρια το βαρέλι για το τελευταίο τρίμηνο του 2026, αναθεωρώντας ανοδικά την προηγούμενη εκτίμησή της κατά 14 δολάρια. Η πρόβλεψη ενσωματώνει τη συνεχιζόμενη στενότητα στην προσφορά, ακόμη και με σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών.

Η μεταβλητότητα παραμένει έντονη, καθώς οι τιμές αντιδρούν τόσο στις επιθέσεις όσο και στις ενδείξεις πιθανής διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Το ντίζελ, η G7 και τα περιορισμένα περιθώρια παρέμβασης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αγορά ντίζελ, όπου οι ελλείψεις εμφανίζονται εντονότερες από εκείνες του αργού πετρελαίου.

Οι ζημιές σε διυλιστήρια, οι περιορισμοί στις εξαγωγές και οι διαταραχές στη ρωσική παραγωγή έχουν περιορίσει την προσφορά, αυξάνοντας τα περιθώρια διύλισης και το κόστος των καυσίμων.

Οι επιπτώσεις ξεπερνούν την αγορά ενέργειας. Το ντίζελ αποτελεί βασική εισροή για μεταφορές, γεωργία, κατασκευές και βιομηχανία, με αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις να μεταφέρονται σταδιακά στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση των πιέσεων, η G7 συμφώνησε στην επιτάχυνση της διάθεσης 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, δίνοντας προτεραιότητα στο ντίζελ. Η παρέμβαση συνδέεται με προηγούμενες δεσμεύσεις αποδέσμευσης αποθεμάτων, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων κινήσεων.

Ωστόσο, με την παγκόσμια κατανάλωση να υπερβαίνει τα 100 εκατ. βαρέλια ημερησίως, η συγκεκριμένη ποσότητα αντιστοιχεί περίπου σε μία ημέρα ζήτησης.

Πρόκειται συνεπώς για μέτρο προσωρινής ανακούφισης και όχι για οριστική αποκατάσταση της ισορροπίας.

Η αναπλήρωση των αποθεμάτων και ο κίνδυνος παρατεταμένης ακρίβειας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ενδέχεται να εμφανιστεί ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων.

Η Saudi Aramco εκτιμά ότι η αναπλήρωση των αποθεμάτων μπορεί να απαιτήσει έως δύο χρόνια, καθώς η πρόσθετη παραγωγή θα πρέπει να καλύπτει ταυτόχρονα την καθημερινή κατανάλωση και τις ανάγκες αποθήκευσης.

Ανάλογη πίεση αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (SPR) έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 1982.

Η περιορισμένη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων ενισχύει τον κίνδυνο παρατεταμένης μεταβλητότητας.

Ταυτόχρονα, οι χαμηλότερες πληρότητες των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου αυξάνουν την ευαισθησία της ενεργειακής αγοράς ενόψει του χειμώνα, ιδιαίτερα εάν οι θερμοκρασίες υποχωρήσουν σημαντικά.

Το συμπέρασμα είναι ότι η ενεργειακή ασφάλεια εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την παραγωγή, αλλά και από τη δυνατότητα ασφαλούς και έγκαιρης μεταφοράς των διαθέσιμων ποσοτήτων.

Ακόμη και εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις περιοριστούν, η διαδικασία ανασυγκρότησης των αποθεμάτων θα χρειαστεί χρόνο. Μέχρι τότε, το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με μικρότερα περιθώρια ασφαλείας, διατηρώντας αυξημένη την πίεση στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων.

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