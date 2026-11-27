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Η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική για τους επενδυτές, καθώς οι μετοχές της προσφέρουν καταφύγιο από τις έντονες διακυμάνσεις που προκαλούν στις υπόλοιπες αγορές τα επενδυτικά στοιχήματα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Stoxx Europe 600 συγκαταλέγεται στους δείκτες με τις καλύτερες επιδόσεις φέτος, αποφεύγοντας τις μεγαλύτερες απώλειες του ευρύτερου παγκόσμιου sell-off. Τα πλεονεκτήματά του εκτείνονται πολύ πέρα από τη χαμηλότερη έκθεση στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, οι οποίες παρασύρουν χαμηλότερα τους αμερικανικούς και ασιατικούς δείκτες. Ελκυστικές είναι τόσο οι αποδόσεις από τα μερίσματα και τις επαναγορές ιδίων μετοχών όσο και οι εναλλακτικές δυνατότητες τοποθέτησης με γνώμονα την εξέλιξη των επενδυτικών δαπανών για την AI.

Η ευρωπαϊκή αγορά αποδεικνύεται επίσης λιγότερο επικίνδυνη από την αμερικανική. Από την έναρξη της μεγάλης απομόχλευσης στις επενδυτικές θέσεις που συνδέονται με την AI, η μεταβλητότητα στις ΗΠΑ διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στην Ευρώπη. Μάλιστα, η εκτίναξη του δείκτη VIX την περασμένη Παρασκευή διαμόρφωσε μία από τις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταβλητότητας υπέρ της Ευρώπης κατά την τελευταία πενταετία.

«Η Ευρώπη προσφέρει ελκυστικές δυνατότητες διαφοροποίησης πέρα από τις αμερικανικές μετοχές», δήλωσε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Deutsche Asset Management, Τζάριντ Κλουγκ, επισημαίνοντας τη βελτιωμένη δυναμική της εταιρικής κερδοφορίας στην Ευρώπη. «Η χρηματιστηριακή της αγορά, σε αντίθεση με την αμερικανική, εξαρτάται πολύ λιγότερο από μια μικρή ομάδα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών».

Το διαφορετικό επενδυτικό στοίχημα στην AI

Το γεγονός ότι ο τεχνολογικός κλάδος έχει στάθμιση μόλις 8% στον Stoxx 600, έναντι 40% στον S&P 500, δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει λίγα να προσφέρει στους επενδυτές που ποντάρουν στην άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Αντιθέτως, διαθέτει πολλές επιχειρήσεις που επωφελούνται από τις επενδύσεις στην AI και τις υποδομές, καθώς και εταιρείες που υιοθετούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία και αναμένεται τελικά να επωφεληθούν από την αύξηση της παραγωγικότητας, όπως εκείνες του χρηματοπιστωτικού κλάδου και του τομέα των υπηρεσιών όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι ευρωπαϊκές βιομηχανικές επιχειρήσεις διαθέτουν επίσης ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που υπόκειται σε πολύ μικρότερες διακυμάνσεις και είναι λιγότερο ευάλωτο στους οικονομικούς κύκλους σε σύγκριση με τον κλάδο των ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτικές δεσμεύσεις εκτείνονται σε βάθος ετών. Ο χρηματοπιστωτικός και ο βιομηχανικός κλάδος είναι οι δύο μεγαλύτεροι στην ευρωπαϊκή αγορά, με στάθμιση 25% και 18% αντίστοιχα.

Επιπλέον, η Ευρώπη εξακολουθεί να επωφελείται από τις κρατικές δαπάνες, ενώ οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου ευνοούν τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους ευρωπαϊκούς δείκτες συγκριτικά με τους αμερικανικούς.

Όπως οι ευρωπαϊκές μετοχές συνήθως υποαποδίδουν όταν αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου, έτσι είναι λογικό να καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις όταν συμβαίνει το αντίθετο. Η συσχέτιση 30 ημερών μεταξύ των ευρωπαϊκών μετοχών και των τιμών του πετρελαίου παραμένει έντονα αρνητική και βρίσκεται στο χαμηλότερο άκρο του εύρους διακύμανσης των τελευταίων 20 ετών.

Η ώθηση από τις επαναγορές μετοχών

Οι επαναγορές ιδίων μετοχών έχουν αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στήριξης, καθώς στην Ευρώπη υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σε σχέση με την αμερικανική αγορά. Παρότι το συνολικό ύψος των επαναγορών στις ΗΠΑ παραμένει υψηλό, οι κολοσσοί των υπολογιστικών υποδομών (hyperscalers) και οι εταιρείες πολύ μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν επιδείξει ελάχιστη δραστηριότητα, καθώς διοχετεύουν τις ταμειακές ροές τους στην κάλυψη των ραγδαία αυξανόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Το γεγονός αυτό έχει ενισχύσει τη μεταβλητότητα στις ΗΠΑ, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες διαδραματίζουν πλέον μικρότερο ρόλο στη στήριξη της αγοράς μέσω της επαναγοράς των μετοχών τους. Στην Ευρώπη, αντιθέτως, κλάδοι όπως η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η βιομηχανία εμφανίζουν ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο πεδίο.

«Ο ρυθμός υλοποίησης των επαναγορών παραμένει ισχυρός καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του έτους», με τα buybacks του Οκτωβρίου να ανέρχονται στο ποσό-ρεκόρ των 23,7 δισ. ευρώ (26 δισ. δολάρια), ανέφεραν αναλυτές στρατηγικής της Barclays, μεταξύ των οποίων ο Εμανουέλ Μακόνγκα. Όπως πρόσθεσαν, οι σχετικές εισροές υπερβαίνουν τα συνήθη εποχικά επίπεδα, καθώς οι αγορές ιδίων μετοχών επανέρχονται μετά τη λήξη της περιόδου προσωρινής αναστολής τους. «Απομένει ακόμη σημαντικός όγκος επαναγορών προς υλοποίηση».

Οι αναλυτές επισήμαναν ότι τα προγραμματισμένα προγράμματα επαναγοράς εκτείνονται χρονικά και εντός του 2027, καθώς το 71% των επαναγορών που προβλέπεται να ολοκληρωθούν το επόμενο έτος δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Στις εταιρείες που έχουν σημαντικά προγράμματα επαναγοράς προς ολοκλήρωση κατά τους επόμενους τέσσερις μήνες περιλαμβάνονται οι Prudential, Deutsche Telekom, Repsol, Aker, IMI, Serco Group, SAP και Shell. Οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν ιδιαίτερα υψηλά υπόλοιπα προς επαναγορά σε σχέση με τη χρηματιστηριακή τους αξία, τα οποία προβλέπεται να καλυφθούν έως το τέλος Ιανουαρίου.

Διεύρυνση της ανόδου και νέες επενδυτικές ευκαιρίες

Μία ακόμη θετική ένδειξη για τις ευρωπαϊκές μετοχές είναι η διεύρυνση της ανοδικής κίνησης της αγοράς, καθώς το ποσοστό των μετοχών που κατέγραψαν άνοδο ξεπέρασε το 90% την Πέμπτη, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την ανάκαμψη που ακολούθησε την «Ημέρα Απελευθέρωσης» του Απριλίου του 2025.

Το σύνολο των κλάδων κινήθηκε σε θετικό έδαφος, ενώ επέστρεψε το αγοραστικό ενδιαφέρον για κυκλικούς κλάδους που είχαν υποστεί πρόσφατα απώλειες, μεταξύ των οποίων οι εξορυκτικές επιχειρήσεις, οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι τράπεζες.

«Η πρόσφατη ανακατανομή των επενδυτικών κεφαλαίων μεταξύ των κλάδων, η οποία τροφοδοτείται από τις ανησυχίες για επιβράδυνση της ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και τους πολιτικούς κινδύνους, δημιουργεί ευκαιρίες σε ένα βελτιούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στη μεταποίηση», ανέφεραν αναλυτές στρατηγικής της Deutsche Bank, μεταξύ των οποίων ο Μαξιμίλιαν Ούλερ και η Καρολίν Ράαμπ.

«Προκρίνουμε μια επενδυτική στρατηγική δύο πόλων (barbell strategy): αξιοποίηση των περιθωρίων ανόδου στους κυκλικούς κλάδους, μέσω των πρώτων υλών, της τεχνολογίας, των κατασκευών και των τραπεζών, σε συνδυασμό με αμυντικές τοποθετήσεις στους κλάδους βασικών καταναλωτικών αγαθών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι υποεκπροσωπούνται στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια».