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Σε ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάργηση τουλάχιστον 10.000 θέσεων εργασίας, προετοιμάζεται να προχωρήσει η SAP, καθώς επιταχύνει τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg από πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, το σχέδιο αναμένεται να επηρεάσει τουλάχιστον το 9% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της μεγαλύτερης σε χρηματιστηριακή αξία εταιρείας λογισμικού της Ευρώπης.

Ο τελικός αριθμός των θέσεων που θα καταργηθούν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς οι διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων παραμένουν σε εξέλιξη.

Η σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση εντάσσεται στη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου Κρίστιαν Κλάιν, ο οποίος επιδιώκει να μετατρέψει την SAP σε μια εταιρεία που θα τοποθετεί την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της ανάπτυξης και διάθεσης των προϊόντων της.

Στο επίκεντρο οι ομάδες ανάπτυξης προϊόντων και πωλήσεων

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η διοίκηση της SAP προετοιμάζει περαιτέρω αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλα τα τμήματα της εταιρείας έχουν κληθεί να εντοπίσουν τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περικοπές, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες ανάπτυξης προϊόντων, μηχανικής λογισμικού και πωλήσεων.

Ο Κλάιν επιδιώκει να ενσωματώσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις εφαρμογές της SAP, έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπισε η εταιρεία σε προηγούμενες προσπάθειες εισαγωγής προϊόντων AI.

Η αναδιάρθρωση δεν περιορίζεται επομένως σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους, αλλά συνδέεται με τη συνολικότερη αναδιοργάνωση του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στον κλάδο του επιχειρηματικού λογισμικού.

Από την πλευρά της, η SAP απέφυγε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για τις επικείμενες περικοπές.

«Η SAP επανεξετάζει διαρκώς την οργανωτική της δομή, προκειμένου να διασφαλίζει ότι παραμένει ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της και τις ανάγκες των πελατών της», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, αρνούμενη να σχολιάσει εάν σχεδιάζονται απολύσεις.

Δεύτερος γύρος αλλαγών στην ανώτατη διοίκηση

Τα σχέδια για τη μείωση του προσωπικού έρχονται έπειτα από δύο αναδιοργανώσεις του διοικητικού συμβουλίου της SAP μέσα στο 2026.

Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας του Κρίστιαν Κλάιν να επιταχύνει την εφαρμογή της στρατηγικής «AI-first», η οποία θέτει την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Δύο από τα έξι μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρόκειται να αποχωρήσουν τον Μάρτιο, σηματοδοτώντας περαιτέρω αλλαγές στην ηγετική ομάδα της επιχείρησης, που έχει την έδρα της στο Βάλντορφ της Γερμανίας.

Ο Κλάιν ανέλαβε φέτος το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων του επικεφαλής προϊόντων Μουχάμαντ Αλάμ, ο οποίος αποφάσισε να μην ανανεώσει τη σύμβασή του, που λήγει τον Μάρτιο.

Παράλληλα, ο επικεφαλής πωλήσεων Τόμας Ζάουερεσιγκ, του οποίου οι αρμοδιότητες είχαν διευρυνθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποχωρήσει από την SAP για να αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στην Ionos Group SE.

Το προηγούμενο των 10.000 θέσεων εργασίας και το κόστος των 3 δισ. ευρώ

Η SAP έχει ιστορικό μεγάλων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, τα οποία συνήθως ανακοινώνει στα τέλη Ιανουαρίου, παράλληλα με τη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Η πιο πρόσφατη μεγάλη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε το 2024, όταν η εταιρεία προχώρησε σε πρόγραμμα που οδήγησε στην κατάργηση περίπου 10.000 θέσεων εργασίας.

Το συνολικό κόστος εκείνης της αναδιάρθρωσης ανήλθε σε περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ η υλοποίησή της διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο.

Η διαδικασία βασίστηκε κυρίως σε εθελούσιες αποχωρήσεις και προγράμματα επανεκπαίδευσης εργαζομένων, με στόχο τη μετακίνησή τους σε νέους επαγγελματικούς ρόλους.

Παρά την κατάργηση χιλιάδων θέσεων, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της SAP παρέμεινε σχετικά σταθερός, καθώς η εταιρεία προχώρησε ταυτόχρονα σε προσλήψεις για νέες ειδικότητες.

Το προηγούμενο αυτό δείχνει ότι μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αντίστοιχη καθαρή μείωση του προσωπικού, εφόσον συνδυάζεται με τη δημιουργία νέων θέσεων και την ανακατανομή εργαζομένων.

Εγγυήσεις απασχόλησης στη Γερμανία έως το 2028

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί το νέο σχέδιο στη Γερμανία, όπου η SAP απασχολεί τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων της.

Το συμβούλιο εργαζομένων της εταιρείας εξασφάλισε φέτος, μέσω διαπραγματεύσεων, εγγύηση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας έως το 2028.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί σημαντική παράμετρο στις συζητήσεις για το εύρος και τη μορφή της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η SAP απασχολεί περισσότερους από 110.000 εργαζομένους, γεγονός που σημαίνει ότι η κατάργηση τουλάχιστον 10.000 θέσεων θα επηρέαζε σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ο οικονομικός διευθυντής προαναγγέλλει αντιστροφή της τάσης στις προσλήψεις

Ενδείξεις για επικείμενη αλλαγή στην πορεία της απασχόλησης είχαν δοθεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα.

Μιλώντας σε συνέδριο της Morgan Stanley, ο οικονομικός διευθυντής της SAP, Ντόμινικ Άσαμ, αναφέρθηκε στην εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 2026.

«Ο αριθμός των εργαζομένων μας έχει αυξηθεί λίγο στη διάρκεια της χρονιάς», ανέφερε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «θα μου προκαλούσε πραγματικά μεγάλη έκπληξη εάν αυτή η τάση δεν αντιστρεφόταν», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εταιρεία αναμένει μεταβολή στην πορεία του προσωπικού της.