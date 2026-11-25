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Η Σέρι Τόμπσον είναι στην αγορά εργασίας εδώ και οκτώ μήνες. Σε αυτό το διάστημα, έχει υποβάλει αίτηση για περισσότερες από 180 θέσεις εργασίας.

Ορισμένες από αυτές σχετίζονται με το νέο πτυχίο της στις επικοινωνίες, όπως θέσεις εργασίας στα κοινωνικά μέσα ή στο μάρκετινγκ. Πρόσφατα, έχει υποβάλει αίτηση και για θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται με τον τομέα της, όπως θέσεις βοηθού ή πωλήσεων.

Παράλληλα, η Τόμπσον εργάζεται με μερική απασχόληση ως ασκούμενη σε ένα τοπικό αρτοποιείο στο Σαν Ντιέγκο, ενώ αναλαμβάνει επίσης περιστασιακές εργασίες όπως μπέιμπι σίτινγκ, φροντίδα κατοικίδιων και οικιακές εργασίες, προκειμένου να καλύψει τα έξοδά της.

Η 22χρονη Τόμπσον, η οποία αποφοίτησε τον Δεκέμβριο του 2024, προσεγγίζει την αναζήτηση εργασίας με ρεαλισμό, ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη διαδικασία ως «ιδιαίτερα χρονοβόρα και απογοητευτική», σύμφωνα με την ίδια.

«Η τέλεια δουλειά δεν υπάρχει», δηλώνει στο CNBC Make It. Αναφέρει ότι οι γονείς της τη μεγάλωσαν με την πεποίθηση πως «η πρώτη εργασία είναι απλώς ένα σκαλοπάτι για την υπόλοιπη καριέρα».

«Ωστόσο, είναι δύσκολο να επενδύεις σε κάτι που δεν σε ενδιαφέρει πραγματικά ή να συμβιβάζεσαι με μια δουλειά μόνο για να καλύπτεις τα έξοδά σου», προσθέτει. «Νιώθω πως η γενιά μου επιθυμεί να επενδύει ουσιαστικά σε αυτό που κάνει και να απολαμβάνει την εργασία της».

Η Τόμπσον επιθυμεί μια δουλειά με νόημα — μια θέση σε μια εταιρεία που σέβεται την ευημερία και την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων — αλλά γνωρίζει καλά πως ίσως αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να την βρει.

Αλλαγές προτεραιοτήτων σε αβέβαιη αγορά εργασίας

Στη σημερινή απαιτητική αγορά εργασίας, η εύρεση μιας δουλειάς με νόημα έχει γίνει πολυτέλεια που δεν είναι προσιτή για όλους.

Σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας UserTesting που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο σε περισσότερους από 1.200 ενήλικες Αμερικανούς, οι περισσότεροι εργαζόμενοι θεωρούν σημαντικό να έχουν μια εργασία που τους προσφέρει νόημα. Για τους συμμετέχοντες, το νόημα αυτό εκφράζεται κυρίως μέσα από την ισορροπία και την ευελιξία στην εργασία, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και εξωτερικοί παράγοντες, όπως η κοινωνική και περιβαλλοντική συνεισφορά και η δυνατότητα να βοηθούν άλλους.

Παράλληλα, τα οικονομικά ζητήματα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα όσον αφορά τις προτεραιότητες των εργαζομένων.

Το 85% των Αμερικανών δηλώνει πως η οικονομική αβεβαιότητα έχει επηρεάσει τα κριτήρια επιλογής εργασίας, με τη σταθερότητα, τον μισθό και την ευελιξία να βρίσκονται πλέον «στην κορυφή» των προτεραιοτήτων τους.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η παρούσα κατάσταση της αγοράς εργασίας ωθεί πολλούς εργαζόμενους να παραμένουν σε θέσεις που δεν τους ικανοποιούν, αποφεύγοντας την εξερεύνηση νέων ευκαιριών. Επιπλέον, περίπου το 33% δηλώνει ότι θα παραιτούνταν από την εργασία των ονείρων του προκειμένου να εξασφαλίσει μια πιο σταθερή καριέρα.

Ακριβώς αυτήν την κατάσταση προσπαθεί να αντιμετωπίσει και η Τόμπσον.

«Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη και επιεικής με τον εαυτό μου, γνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι αυτή η περίοδος στην αγορά εργασίας», λέει η Τόμπσον. «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε φάση αναμονής».

Αναζήτηση νοήματος εκτός της πλήρους απασχόλησης

Σύμφωνα με την έρευνα της UserTesting, το 62% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται «αρκετά έως πολύ αισιόδοξο» για την αναζήτηση εργασίας, ενώ περίπου το 23% εκφράζει απαισιοδοξία. Επιπλέον, περίπου το 25% όσων αναζητούν εργασία αναφέρει ότι βιώνει εξουθένωση ή ψυχολογικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ το 16% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση εργασίας λόγω αρνητικών στερεοτύπων ή προκαταλήψεων που σχετίζονται με την ηλικία τους.

Ο Μπρους Μπένετ έχει υποβάλει αίτηση σε πάνω από 100 θέσεις εργασίας και αναφέρει ότι η διαδικασία «έχει επηρεάσει σημαντικά» την ψυχική του υγεία.

«Έχω φτάσει στο σημείο που δεν διαβάζω καν την περιγραφή της θέσης εργασίας», αναφέρει ο 62χρονος Μπένετ, επαγγελματίας ανθρώπινου δυναμικού στο Σαν Φρανσίσκο. «Ψάχνω μόνο για συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, όπως τον τίτλο της θέσης, ή την πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τη διαχείριση των αιτήσεων», προσθέτει.

Συχνά εντοπίζει αγγελίες με πάνω από 100 υποψηφίους, ενώ σε μία περίπτωση παρατήρησε ότι μία εταιρεία είχε λάβει περισσότερες από 1.000 αιτήσεις για μία θέση.

«Είναι ένα ρίσκο», λέει ο Μπένετ. «Ξέρω ότι στο 99% των περιπτώσεων θα απορριφθώ».

Ο Μπένετ έχασε την προηγούμενη θέση εργασίας του τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από την πώληση της εταιρείας όπου απασχολούνταν. Περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας ως «ακόμη πιο δύσκολη» από την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2000, όταν πολλοί τεχνολογικοί τομείς κατέρρευσαν και χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας.

Ο Μπένετ επισημαίνει ότι ως επαγγελματίας δεν θα αποδεχόταν ποτέ την οποιαδήποτε θέση εργασίας αποκλειστικά για υψηλότερη αμοιβή ή έναν πιο εντυπωσιακό τίτλο. Αντιθέτως, επιδιώκει να εργαστεί σε έναν οργανισμό με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και πολυπολιτισμική ηγετική ομάδα.

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο να τηρήσει αυτές τις αρχές. «Εάν βρω μια θέση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου, αυτό θα είναι ιδανικό», δηλώνει. «Σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστώ ουσιαστικά να αποσυρθώ από την αγορά εργασίας».

Ο Μπένετ θεωρεί ότι η ηλικία του επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης, ιδιαίτερα όταν η ομάδα επιλογής αξιολογεί κατά πόσο ταιριάζει στην εταιρική κουλτούρα ή όταν διαπιστώνει ότι το βιογραφικό του εκτείνεται σε δύο σελίδες, παρά το γεγονός ότι το έχει περιορίσει για λόγους συντομίας.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η ύπαρξη επιλογών στην τρέχουσα αγορά εργασίας και η εύρεση μιας ουσιαστικής θέσης αποτελεί πολυτέλεια. «Δεν θεωρώ πως υπάρχει πάντα η δυνατότητα να είσαι ιδιαίτερα επιλεκτικός», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι η εξεύρεση κατάλληλης θέσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το δίκτυο επαφών και τις διαθέσιμες ευκαιρίες.

Τον τελευταίο καιρό, ο Μπένετ βρήκε μια απασχόληση που του προσφέρει ικανοποίηση και ένα μικρό επιπλέον εισόδημα. Πριν από περίπου εννέα χρόνια ξεκίνησε εθελοντικά να εργάζεται ως ξεναγός πεζοπορικών διαδρομών στο Σαν Φρανσίσκο, και πιο πρόσφατα ανέπτυξε τη δική του επιχείρηση για ξεναγήσεις.

«Παρότι το εισόδημα από τη δουλειά της συζύγου μου καλύπτει τα βασικά έξοδα, η νέα αυτή δραστηριότητα βοηθάει να εξασφαλίσουμε κάποια χρήματα και τουλάχιστον να βάζουμε φαγητό στο τραπέζι μας», λέει.

«Δεν είναι μεγάλο το εισόδημα», αναφέρει, «αλλά είναι κάτι που με γεμίζει χαρά, ενισχύει την ψυχική μου υγεία και προσφέρει αξία στους ανθρώπους της πόλης. Πιστεύω πως αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε άλλο έχω κάνει».

Αποχωρώντας από υψηλούς μισθούς και τίτλους

Ορισμένοι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν ότι για να διατηρήσουν τις πιο σημαντικές αξίες στη δουλειά τους, πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις.

Η Τζιλ Ντι Μπενεντέτο, 42 ετών, καλλιτεχνική διευθύντρια στο Μαϊάμι, βρίσκεται στην αγορά εργασίας εδώ και πέντε μήνες, μετά το τέλος της τελευταίας της σύμβασης. Επιπλέον, δύο θέσεις εργασίας για τις οποίες είχε προγραμματίσει να υποβάλει αίτηση ακυρώθηκαν, καθώς οι εταιρείες μείωσαν τον προϋπολογισμό τους και κατήργησαν τις θέσεις πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

Έχει υποβάλει αίτηση για τουλάχιστον 70 θέσεις, αλλά έχει σταματήσει να τις μετράει, περιγράφοντας την αναζήτηση ως «ασταθή».

«Ξέρω καλά τι ψάχνω», λέει η Ντι Μπενεντέτο. Για εκείνη, μια σημαντική δουλειά σημαίνει να δουλεύει με καλή ομάδα, να έχει επαφή με πελάτες και να μπορεί να βοηθάει τους ανθρώπους.

Ωστόσο, έπρεπε να αποδεχτεί ότι πιθανότατα θα κερδίζει πολύ χαμηλότερο μισθό στην επόμενη θέση της. Η Ντι Μπενεντέτο λέει ότι πολλές από τις θέσεις που της προσφέρθηκαν «έχουν μισθό τουλάχιστον 20.000 δολάρια λιγότερα» από όσα έπαιρνε πριν.

«Δεν με απασχολεί ποιος θα είναι ο τίτλος της θέσης μου», λέει. «Αυτό δεν έχει πια σημασία. Θέλω απλώς να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους και να αμείβομαι ανάλογα με την αξία μου».

Η Ντι Μπενεντέτο παραμένει ρεαλίστρια, βασιζόμενη στα μαθήματα που πήρε από πρώην συναδέλφους της, που έχουν διαμορφώσει τον τρόπο που βλέπει την καριέρα της.

«Οι άνθρωποι που με έχουν επηρεάσει περισσότερο μου έμαθαν ότι η μια καριέρα δεν ακολουθεί πάντα μια σταθερή ή προβλέψιμη πορεία», λέει. «Μπορεί να υπάρξουν ανατροπές και αλλαγές. Η καριέρα είναι ένα προσωπικό ταξίδι».

Περιμένοντας για τη σωστή δουλειά

Ακόμα και σε μια δύσκολη αγορά εργασίας, ορισμένοι εργαζόμενοι επιλέγουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην καριέρα τους και να πραγματοποιήσουν σημαντικές αλλαγές, έχοντας επίγνωση ότι η διαδικασία ενδέχεται να απαιτήσει χρόνο.

Η Κάλια Μακίλγουεϊν, 28 ετών, εργάζεται ως ψηφιακή συντάκτρια στη Φιλαδέλφεια. Οκτώ μήνες πριν, παραιτήθηκε από την προηγούμενη δουλειά της στα μέσα ενημέρωσης γιατί ήθελε να βρει μια θέση που να της επιτρέπει να έχει μεγαλύτερη επιρροή και να βοηθάει περισσότερο το κοινό της.

Πρόκειται για την τρίτη της φορά που εισέρχεται στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο, την οποία περιγράφει ως την «πλέον ανταγωνιστική» που έχει αντιμετωπίσει.

Σε μια αγορά με πολλούς καλά καταρτισμένους υποψηφίους, η ίδια έχει συνειδητοποιήσει πως «αν δεν καλύπτει κανείς πλήρως όλες τις απαιτήσεις μιας θέσης, δυστυχώς δεν θα επιλεγεί, καθώς οι δουλειές θα ξεπερνούν τις ικανότητές του».

«Πιστεύω ότι η ουσιαστική εργασία αποτελεί πολυτέλεια», δηλώνει η ίδια. «Ήμουν πλήρως συνειδητοποιημένη ότι μπορεί να μην βρω δουλειά σε τρεις μήνες. Είμαι πολύ σίγουρη για αυτά που θέλω, οπότε δεν υποχωρώ. Ξέρω ότι το να βρω ακριβώς αυτό που μου ταιριάζει ίσως χρειαστεί χρόνο», προσθέτει.

Η Μακίλγουεϊν, η οποία συγκατοικεί με άλλη μία κοπέλα, λέει ότι πέρασε πολύ χρόνο αποταμιεύοντας χρήματα ώστε να παραιτηθεί από την προηγούμενη δουλειά της, χωρίς να έχει βρει ακόμα την επόμενη. «Μέχρι στιγμής, έχω υποβάλει αιτήσεις για 40 με 50 θέσεις και βγάζω κάποια χρήματα από μικρές δουλειές που κάνω περιστασιακά», δήλωσε.

«Είμαι σταθερή στους στόχους μου», λέει η Μακίλγουεϊν. «Θα περιμένω μέχρι να βρω τη δουλειά που θέλω», πρόσθεσε.

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