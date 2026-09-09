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Οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας κατηγόρησαν ορισμένες από τις κορυφαίες κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η DeepSeek, η Alibaba και η Moonshot AI, ότι αντλούν συστηματικά τεχνογνωσία από αμερικανικά μοντέλα AI, προειδοποιώντας τις εταιρείες της Silicon Valley να ενισχύσουν την προστασία των συστημάτων τους.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν την Τρίτη η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA), το FBI και η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA), οι κινεζικές εταιρείες χρησιμοποιούν από τουλάχιστον το 2024 μια τεχνική γνωστή ως «απόσταξη» (distillation), προκειμένου να αποκτούν και να αξιοποιούν πληροφορίες από αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης «σε βιομηχανική κλίμακα» για την εκπαίδευση των δικών τους συστημάτων.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες κατονόμασαν ειδικότερα τις DeepSeek, Moonshot AI – δημιουργό του μοντέλου Kimi – την Alibaba Group Holding, τη MiniMax, τη StepFun και τη Z.AI Co., υποστηρίζοντας ότι εμπλέκονται σε αυτή την πρακτική.

Οι κατηγορίες έρχονται λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στην Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Στο επίκεντρο η τεχνική της «απόσταξης» AI

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και στελέχη αμερικανικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν κινεζικές εταιρείες ότι χρησιμοποιούν την «απόσταξη» από αμερικανικά μοντέλα για την ανάπτυξη δικών τους προϊόντων.

Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα από μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, όταν ένα ισχυρό μοντέλο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση μιας μικρότερης και πιο αποδοτικής έκδοσης. Ωστόσο, όταν εφαρμόζεται χωρίς άδεια, θεωρείται από τις αμερικανικές εταιρείες και τις αρχές ως αθέμιτη συντόμευση για την απόκτηση τεχνογνωσίας.

Η νέα προειδοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καθώς περιγράφει ποια αμερικανικά συστήματα φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν από κάθε κινεζική εταιρεία και για ποιους σκοπούς, όπως η βελτίωση της ικανότητας των μοντέλων τους στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και στην επεξεργασία κώδικα.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποστήριξαν ακόμη ότι οι εταιρείες πιθανότατα αντλούν πληροφορίες από αμερικανικά μοντέλα «με γνώση της κινεζικής κυβέρνησης», ενώ τις κατηγόρησαν ότι παρακάμπτουν σκόπιμα τους περιορισμούς χρήσης που έχουν θέσει οι αμερικανικές εταιρείες.

«Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με έδρα την Κίνα διοχετεύουν αιτήματα απόσταξης μέσω πολλαπλών διαδρομών για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραβιάζοντας έτσι τους όρους χρήσης των αμερικανικών εταιρειών AI», ανέφεραν οι υπηρεσίες στην ανακοίνωσή τους.

Άρνηση από το Πεκίνο

Η κινεζική πρεσβεία στις ΗΠΑ απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «σκόπιμη επίθεση στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Κίνας στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο εκπρόσωπος της πρεσβείας Λιου Τσανγκ δήλωσε ότι «η Κίνα αντιτίθεται στην πολιτικοποίηση και την εργαλειοποίηση εμπορικών και τεχνολογικών ζητημάτων», προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις «θα περιορίσουν την παγκόσμια πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα κανενός».

Οι DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun και Z.AI δεν είχαν σχολιάσει άμεσα τις κατηγορίες.

Προειδοποίηση προς τις εταιρείες της Silicon Valley

Οι αμερικανικές υπηρεσίες κάλεσαν τις εταιρείες ανάπτυξης AI να λάβουν «άμεσα μέτρα», μεταξύ άλλων αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται σε ύποπτες προσπάθειες απόσταξης και ανταλλάσσοντας πληροφορίες μεταξύ τους για τις σχετικές εκστρατείες.

Η OpenAI και η Anthropic έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι κινεζικοί ανταγωνιστές τους αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα μοντέλα τους προκειμένου να αναπτύξουν δικά τους chatbot με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Τον Ιούνιο, η Anthropic κατηγόρησε την Alibaba ότι πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας προσπάθεια για «παράνομη» πρόσβαση στο μοντέλο Claude, χρησιμοποιώντας χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών, ενώ Αμερικανοί νομοθέτες εξετάζουν κυρώσεις κατά κινεζικών εταιρειών που θα διαπιστωθεί ότι αντιγράφουν αθέμιτα αμερικανική τεχνολογία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε προειδοποιήσει τον Ιούλιο ότι μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες που εμπλέκονται σε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δήλωσή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του μοντέλου Kimi K3 από τη Moonshot AI, το οποίο ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης κερδίζουν έδαφος έναντι των αμερικανικών.

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