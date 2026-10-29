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Η προοπτική του ισχυρότερου Ελ Νίνιο που έχει καταγραφεί ποτέ ωθεί έναν αυξανόμενο αριθμό διαχειριστών κεφαλαίων να προετοιμάσουν εσπευσμένα τα χαρτοφυλάκιά τους για τις αναταράξεις που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται στον ορίζοντα.

Το κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό πυροδοτεί ξηρασίες και πλημμύρες που καταστρέφουν τις καλλιέργειες. Οι τιμές των βασικών τροφίμων αυξάνονται, ενώ οι αναλυτές αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για τον πληθωρισμό και τα ελλείμματα. Αυτές οι επιπτώσεις επηρεάζουν πλέον τις αγορές, οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό πίεση λόγω των υψηλών επιπέδων χρέους και του αυξανόμενου κόστους δανεισμού.

Κανένας τομέας των παγκόσμιων αγορών περιουσιακών στοιχείων δεν θα είναι πλήρως προστατευμένος από τον τρέχοντα κύκλο του Ελ Νίνιο, τόνισε η Κέιτι Σελφ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Pictet Asset Management.

Η Man Group, η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία hedge fund στον κόσμο, προειδοποίησε τον Ιούλιο ότι τα πάντα, από τις υποδομές του ηλεκτρικού δικτύου έως τα μέταλλα και τα λιπάσματα, ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο του Ελ Νίνιο. Η T. Rowe Price δηλώνει ότι έχει στραφεί σε εξατομικευμένα μοντέλα για να προστατεύσει το χαρτοφυλάκιό της, αξίας 165 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αποτελείται από ομόλογα και μετοχές αναδυόμενων αγορών, από τις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο. Επίσης, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως από το Bloomberg, αρκετά εξειδικευμένα hedge funds διαμορφώνουν πλέον ολόκληρες επενδυτικές στρατηγικές με βάση τον κύκλο των καιρικών φαινομένων, καθώς αυτός εντείνεται.

Μια σημαντική ανησυχία είναι ότι το φαινόμενο θα επηρεάσει αγορές που ήδη αντιμετωπίζουν μια σειρά πιέσεων, όπως η αυξανόμενη εξάρτηση από το χρέος, η άνοδος των επιτοκίων και οι ξαφνικές πωλήσεις από τους επενδυτές.

Αν και το φαινόμενο Ελ Νίνιο συνδέεται με τον Ειρηνικό, οι επενδυτές πρέπει να κατανοήσουν ότι «οι δευτερογενείς επιπτώσεις είναι απολύτως παγκόσμιες», τόνισε η Σελφ. «Δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος στον κόσμο που να μην αισθανθεί κάποιο είδος δευτερογενούς επίπτωσης από το Ελ Νίνιο».

Οι στρατηγικές για την αντιμετώπιση των επερχόμενων κλυδωνισμών περιλαμβάνουν επενδύσεις σε επιτόκια που συνδέονται με την αύξηση του πληθωρισμού που προκαλεί το φαινόμενο. Ο αντίκτυπος του καιρικού φαινομένου στις αγορές ενέργειας αναδεικνύεται επίσης ως βασικό επενδυτικό θέμα για τους επόμενους μήνες.

«Ο χειμώνας είναι η εποχή κατά την οποία αυτές οι δυνάμεις — κλιματικές, γεωπολιτικές και διαρθρωτικές — είναι πιθανό να συγκλίνουν με τη μεγαλύτερη ένταση», δήλωσε σε συνέντευξη ο Ζουλφικάρ Αλί, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων του hedge fund ZAMS Asset Management, που δραστηριοποιείται στην εμπορία ενεργειακών εμπορευμάτων. Αυτό δημιουργεί ένα «ασυνήθιστα πλούσιο σε alpha περιβάλλον» για τους διαχειριστές «που διαθέτουν την αναλυτική υπεροχή και την πειθαρχία για να το διαχειριστούν».

Στην Pictet, η Σελφ αναφέρει ότι η ίδια και η ομάδα της αναζητούν εταιρείες που σχεδιάζουν τεχνολογίες που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων που πυροδοτεί το Ελ Νίνιο. Παραδείγματα περιλαμβάνουν προμηθευτές εξοπλισμού έξυπνης άρδευσης και λύσεις που επιμηκύνουν τις ρίζες των φυτών, βοηθώντας σε συνθήκες ξηρασίας, καθώς και συστήματα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και προστασίας από πλημμύρες, όπως εξηγεί.

Οι φυσικές επιπτώσεις του Ελ Νίνιο κυριαρχούν ήδη στα πρωτοσέλιδα. Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας μάχονται με την ακραία ατμοσφαιρική ρύπανση από τις δασικές πυρκαγιές, η Ινδία αντιμετώπισε τον πιο αδύναμο μουσώνα της εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ενώ σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πλέον τόσο σοβαρές πλημμύρες όσο και έλλειψη βροχής, γεγονός που ανατρέπει τη δυνατότητά τους να ασχολούνται με τη γεωργία.

Για τους επενδυτές των οποίων οι στρατηγικές εκτίθενται σε γη, γεωργία ή δάση σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα έντονοι.

Ο Τζόναθαν Ντιν, ο οποίος ηγείται της στρατηγικής φυσικού κεφαλαίου της BNP Paribas Asset Management, δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τα έργα πιστώσεων άνθρακα, καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο πυροδοτεί δασικές πυρκαγιές όπως αυτές που μαίνονται στην Ινδονησία.

Η στρατηγική ιδιωτικών κεφαλαίων που επιβλέπει ο Ντιν, η οποία διαθέτει δεσμεύσεις ύψους άνω των 560 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Διεθνή Χρηματοδοτική Εταιρεία (IFC) και άλλα ιδρύματα χρηματοδότησης της ανάπτυξης, συνεργάζεται με έναν φορέα ανάπτυξης έργων στην Ινδονησία για να «μεγιστοποιήσει την ευκαιρία», όπως ανέφερε.

Οι τεχνολογίες ασφάλισης και τηλεπισκόπησης αποτελούν μέρος ενός πακέτου εργαλείων που μπορούν να εξετάσουν οι διαχειριστές κεφαλαίων για να αξιολογήσουν τους κινδύνους σε έργα που βασίζονται στη φύση, προσέθεσε.

Οι μορφές ανθεκτικότητας ή προσαρμογής που απαιτούνται «είναι πολύ ευρείες», δήλωσε η Σελφ της Pictet. «Πρόκειται για ένα πραγματικά ολοκληρωμένο, παγκόσμιο φαινόμενο».