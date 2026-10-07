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Η SpaceX του Έλον Μασκ βρίσκεται σε συζητήσεις με τράπεζες και επενδυτές για την άντληση 40 δισ. δολαρίων, τα οποία προορίζονται για την αγορά chips της Nvidia, σε μια συμφωνία που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων χρηματοδοτήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Στις συζητήσεις συμμετέχει, μεταξύ άλλων, η Pacific Investment Management Co. (Pimco), σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Το σχέδιο εντάσσεται στη σαρωτική επέκταση των δραστηριοτήτων του Μασκ σε AI, δορυφόρους και διαστημική τεχνολογία, καθώς οι ανάγκες για υπολογιστική ισχύ αυξάνονται με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Δάνεια 10 δισ. και ομόλογα 30 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με τους Financial Times, η SpaceX επιδιώκει να αντλήσει περίπου 10 δισ. δολάρια μέσω τραπεζικών δανείων και επιπλέον 30 δισ. δολάρια μέσω χρέους επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αγορά των Nvidia chips.

Επικεφαλής της χρηματοδότησης φέρεται να είναι η Apollo Global Management, ενώ η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Το μέγεθος της σχεδιαζόμενης χρηματοδότησης αποτυπώνει την κλίμακα της παγκόσμιας κούρσας για την AI. Τεχνολογικοί όμιλοι και εταιρείες ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης επενδύουν και δανείζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ή μίσθωση τεράστιων data centers γεμάτων με προηγμένα chips.

Η έκρηξη της ζήτησης για υπολογιστική ισχύ έχει εκτοξεύσει το κόστος για τα πάντα, από γη και ηλεκτρική ενέργεια έως ημιαγωγούς και εξοπλισμό παραγωγής ρεύματος, πυροδοτώντας παράλληλα έναν νέο κύκλο τεράστιων χρηματοδοτικών συμφωνιών.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι κοινοπραξία της Wall Street που συνδέεται με την Broadcom ξεκίνησε να αναζητεί 60 δισ. δολάρια νέας χρηματοδότησης για AI chips, μεταξύ άλλων για την Anthropic.

Η τεράστια επέκταση του Colossus 2

Στην καρδιά των σχεδίων του Μασκ βρίσκεται το Colossus 2, το τεράστιο υπολογιστικό cluster τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η xAI στην περιοχή του Μέμφις.

Μόλις τον περασμένο μήνα ο Μασκ δήλωσε ότι ο αριθμός των Nvidia chips στο Colossus 2 θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το τέλος του έτους, παρουσιάζοντας το πιο συγκεκριμένο μέχρι σήμερα χρονοδιάγραμμα για την επέκταση της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Colossus 2 διαθέτει ήδη 110.000 Nvidia GB200 και 440.000 GB300. Άλλα 220.000 GB300 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία άμεσα και ακόμη 220.000 τον Νοέμβριο, ενώ επιπλέον 220.000 θα μπορούσαν να προστεθούν στα τέλη Δεκεμβρίου, «αν είμαστε τυχεροί», όπως ανέφερε ο Μασκ.

Η Wall Street χρηματοδοτεί την κούρσα της AI

Η Apollo έχει ήδη στενή χρηματοδοτική σχέση με τις εταιρείες του Μασκ. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε χρηματοδότηση 7 δισ. δολαρίων για την xAI, με στόχο την εξασφάλιση πρόσβασης σε chips της Nvidia για το Colossus 2.

Παράλληλα, η xAI έχει επιστρατεύσει αρκετούς ομίλους της Wall Street, μεταξύ των οποίων Apollo και Morgan Stanley, για τη δοκιμή του chatbot Grok.

Η Apollo ήταν επίσης μεταξύ των αμερικανικών επενδυτικών κολοσσών που επέλεξε η Nvidia τον Αύγουστο για μια μεγάλη συνεργασία με στόχο την εξασφάλιση έως 500 δισ. δολαρίων χρηματοδότησης για υποδομές AI.

Στη συμμαχία συμμετέχουν ακόμη Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs και KKR, με στόχο τη δημιουργία μεγάλων δεξαμενών κεφαλαίων που θα χρηματοδοτούν πελάτες της Nvidia και την πρόσβασή τους στην απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ.

Μικρές πιέσεις στη SpaceX μετά την είδηση

SpaceX, Nvidia και Apollo δεν σχολίασαν άμεσα τις πληροφορίες. Μετά το δημοσίευμα των Financial Times, η μετοχή της SpaceX υποχώρησε κατά 1,2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ, στα 169,79 δολάρια, διαγράφοντας τα προηγούμενα κέρδη της, ενώ η Nvidia κινήθηκε οριακά υψηλότερα.

Εφόσον το σχέδιο των 40 δισ. δολαρίων προχωρήσει, θα αποτελέσει ένα ακόμη εντυπωσιακό δείγμα του πόσο κεφαλαιοβόρα έχει γίνει η παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης — και του μεγέθους των πόρων που είναι διατεθειμένος να κινητοποιήσει ο Μασκ για να ενισχύσει την υπολογιστική ισχύ της xAI.

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